Qualcomm e IBM portano l’IA generativa di livello enterprise dal cloud ai dispositivi edge

In vista del MWC Barcelona 2025, Qualcomm e IBM hanno annunciato un ampliamento della loro collaborazione per promuovere soluzioni di intelligenza artificiale generativa di livello enterprise su dispositivi edge e cloud. Queste soluzioni sono progettate per offrire maggiore immediatezza, privacy, affidabilità, personalizzazione e riduzione dei costi e del consumo energetico.

Grazie a questa collaborazione, le due aziende prevedono di integrare watsonx.governance per soluzioni di IA generativa basate sulle piattaforme Qualcomm Technologies e di supportare i modelli Granite di IBM attraverso la Qualcomm AI Inference Suite e il Qualcomm AI Hub.

“In Qualcomm siamo entusiasti di collaborare con IBM per offrire soluzioni di IA generativa all’avanguardia e di livello enterprise per dispositivi edge e cloud,” ha dichiarato Durga Malladi, Senior Vice President and General Manager, Technology Planning and Edge Solution di Qualcomm Technologies, Inc. “Questa collaborazione consente alle aziende di implementare soluzioni di IA non solo rapide e personalizzate, ma anche dotate di solide capacità di governance, monitoraggio e decision-making, migliorando l’affidabilità complessiva dell’IA dal cloud all’edge”.

“Rafforzare la nostra collaborazione con Qualcomm Technologies ci permette di portare l’IA generativa di livello enterprise dal cloud all’edge,” ha affermato Ritika Gunnar, General Manager, data and AI di IBM. “Ottimizzando watsonx.governance e i modelli Granite di IBM per l’uso con le piattaforme Snapdragon e Qualcomm Dragonwing, stiamo aiutando le aziende a sfruttare il potere trasformativo dell’IA, indipendentemente da dove risiedano i dati. È una dimostrazione eccellente di quale sia il valore di collaborazioni come questa”.

Le piattaforme Qualcomm supportano IBM watsonx.governance e i modelli Granite

A seguito di un annuncio dato durante CES 2025, Qualcomm Technologies e IBM prevedono di eseguire watsonx.governance, Granite Guardian 8B e Granite 3.1 8B su un design di riferimento Snapdragon 8 Elite e sulla soluzione Qualcomm Dragonwing AI On-Prem Appliance con la Qualcomm AI Inference Suite. Questi modelli lavorano insieme per fornire soluzioni di IA generativa end-to-end operanti sull’edge, includendo meccanismi di controllo per la gestione dei modelli, il monitoraggio e il miglioramento delle capacità decisionali. Grazie a questa collaborazione, Qualcomm Technologies e IBM combinano inferenze on-device, basso consumo energetico e funzionalità di privacy con le prestazioni di watsonx, affrontando temi come sicurezza, efficienza, affidabilità e governance per le soluzioni di IA aziendali.

Qualcomm AI Hub + Modelli Granite di IBM

Qualcomm Technologies ha ottimizzato il modello Granite 3.1 di IBM, parte della terza generazione di modelli linguistici di punta di IBM, per il Qualcomm AI Hub, al fine di consentire a sviluppatori e aziende di sfruttare appieno il potenziale dell’IA direttamente sui dispositivi edge. Le due aziende espanderanno inoltre la collaborazione tra Qualcomm AI Hub e IBM watsonx per includere meccanismi di governance e responsabilità per i modelli on-device grazie alle capacità di watsonx.governance. Per ulteriori informazioni su questa nuova implementazione, è possibile visitare il blog per sviluppatori di Qualcomm.

Acceleratori Qualcomm Cloud AI + Red Hat OpenShift

La famiglia di acceleratori Qualcomm Cloud AI è ora certificata e disponibile per Red Hat OpenShift, la principale piattaforma applicativa ibrida cloud basata su Kubernetes. Questa certificazione facilita l’implementazione su larga scala della suite di applicazioni software di IBM, inclusa watsonx, utilizzando soluzioni hardware basate su Qualcomm Cloud AI.