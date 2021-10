Vmworld 2021, annunciate numerose novità per Vmware Tanzu

In occasione del VMworld 2021, VMware introduce importanti novità al portfolio VMware Tanzu per consentire la gestione e il funzionamento delle applicazioni su scala, fornendo agli sviluppatori l’autonomia di costruirle e distribuirle su qualsiasi cloud.

Tanzu Application Platform aggiunge capacità alla versione beta

Presentata nella sua prima versione beta] al VMware SpringOne 2021, Tanzu Application Platform offre un’esperienza superiore di sviluppo a tutte le organizzazioni che costruiscono e distribuiscono app e API su qualsiasi Kubernetes. Abilita i team del software a una produzione più rapida e li sostiene nel tempo automatizzando le pipeline e coordinando gli sforzi dei team di sviluppo e operativi.

In occasione del VMworld, VMware annuncia nuove funzionalità di Tanzu Application Platform Beta per fornire allo sviluppatore e all’operatore un’esperienza end-to-end completa, tra cui:

Supply chain choreography: basata sul progetto open-source cartographer, permette di creare percorsi pre-approvati di produzione per gli sviluppatori, che integrano le risorse di k8s e le toolchain esistenti.

Tooling per gli sviluppatori, compresi i plugin IDE: agli sviluppatori viene offerta la possibilità di interagire con la piattaforma o i suoi componenti open-source in modo semplice ed efficiente, per eseguire task importanti e frequenti di sviluppo pre-commit.

Sicurezza intrinseca; nuove funzionalità per la firma, la scansione e l’archiviazione delle immagini lungo il percorso verso la produzione.

Service bindings. Gli operatori possono specificare come gli endpoint e le credenziali dei data services sono esposti ai carichi di lavoro in un modo portatile e nativo Kubernetes.

Source controller. Permette agli sviluppatori di app di creare/aggiornare i carichi di lavoro dal codice sorgente locale.

Convention Service Un framework per gli operatori della piattaforma per configurare le policy dei carichi di lavoro distribuiti e garantire che seguano le best practices.

Software disponibile gratuitamente per esplorare VMware Tanzu

La nuova Tanzu Community Edition di VMware è una piattaforma Kubernetes disponibile gratuitamente e facile da gestire per principianti e utenti esperti. Supportata dalla Community, la distribuzione software open-source può essere installata e configurata in pochi minuti su una workstation locale o su un cloud a scelta, e automatizza l’erogazione end-to-end delle applicazioni con una piattaforma completa per sviluppatori di applicazioni, operatori IT e ingegneri DevOps.

Le possibilità offerte da VMware Tanzu Community Edition

Esplorare Tanzu in modo indipendente con software e servizi disponibili gratuitamente. Gli utenti possono scaricare un software a costo zero e open-source non vincolato da restrizioni d’uso o limitazioni funzionali; migliorare le competenze con l’accesso gratuito a risorse educative e formative di alto livello; ottenere un aiuto extra con il supporto della community di esperti appassionati e competenti.

Affrontare con fiducia nuove sfide con lo stesso software utilizzato nelle edizioni commerciali di Tanzu. Il software di classe enterprise consente oggi l’automazione dell’erogazione end-to-end delle applicazioni. Assicurando al contempo che le competenze siano completamente trasferibili per l’utilizzo con le edizioni commerciali di Tanzu.

Diventare operativo in pochi minuti su una workstation locale o nell’ambiente cloud preferito. Gli utenti possono costruire rapidamente una piattaforma completa basata su Kubernetes personalizzata in base alle proprie esigenze. Inoltre possono eseguirla su una workstation locale, in vSphere, o in un cloud pubblico con configurazioni compatte, single node e multi-cluster.

Inoltre, VMware annuncia un free tier di Tanzu Mission Control. Tanzu Mission Control Starter è una soluzione di gestione Kubernetes multi-cloud e multi-cluster disponibile come servizio SaaS.

Gli utenti possono sfruttare Tanzu Mission Control Starter per ottenere visibilità globale e controllo delle policy sui cluster Kubernetes, sia on-prem che in qualsiasi cloud pubblico. Inoltre, gli utenti possono combinare Tanzu Mission Control Starter con Tanzu Community Edition per eseguire e gestire app containerizzate basate su Kubernetes a costo zero. E per coloro che attualmente non utilizzano Tanzu ma eseguono Kubernetes con altri fornitori (come AKS, GKE, EKS), i cluster esistenti possono essere collegati a Tanzu Mission Control Starter per essere gestiti centralmente.