VMware accelera l’innovazione data-driven con funzionalità avanzate di data services

In occasione del VMware Explore 2023 di Barcellona, VMware ha annunciato la nuova generazione di VMware Data Services Manager, progettata per supportare l’innovazione data-driven di oggi rendendo i data services facili da utilizzare come VMware ha realizzato per la virtualizzazione di calcolo, storage e networking.

VMware Data Services Manager – spiega l’azienda – offrirà una gestione di prim’ordine per una vasta gamma di data services, non limitandosi ai soli database, offrendo un’esperienza completamente integrata per i clienti di VMware Cloud Foundation, per soddisfare le esigenze degli amministratori IT, dei team dei dati e degli sviluppatori.

Queste funzionalità, insieme alle nuove partnership per i data services con Google Cloud e MinIO e ai nuovi progressi di VMware Cloud, offriranno un’infrastruttura pronta all’uso per gli sviluppatori, accelerando l’innovazione delle applicazioni moderne, garantendo flessibilità e agilità multi-cloud e contribuendo a creare organizzazioni più sicure e resilienti.

VMware Cloud Foundation unisce le innovazioni delle offerte software di VMware on-premises e public cloud in uno stack unificato, per consentire un ambiente coerente e più sicuro in tutti gli ambienti, che siano on-premises, hyperscaler cloud o partner cloud. VMware Cloud Foundation costituisce la base per VMware Private AI e offre notevoli vantaggi per i carichi di lavoro AI/ML e AI generativa moderni, tra cui gestione semplificata, una migliore scalabilità, una maggiore sicurezza e un utilizzo ottimizzato delle risorse. VMware Cloud Foundation viene offerta as a service da centinaia di Cloud Services Provider (CSP), compresi quelli che offrono VMware Sovereign Cloud.

“I dati, che risiedano in azienda, su cloud ibridi o in un ambiente di cloud sovrano, sono il carburante per la trasformazione digitale. Grazie alle innovazioni e alle partnership per i data services, stiamo rendendo VMware Cloud Foundation la migliore piattaforma per alimentare le applicazioni tradizionali, moderne e AI/ML, che sono fondamentali per il business“, ha dichiarato Krish Prasad, senior vice president and general manager, cloud infrastructure business unit, VMware. “VMware Cloud consente ai clienti di creare, distribuire, eseguire e proteggere una vasta gamma di carichi di lavoro di alto valore su tutta la loro infrastruttura dati su vari endpoint cloud coerenti, con lo stesso modello operativo e gli stessi obiettivi di livello di servizio per prestazioni, continuità aziendale e sicurezza“.

Così VMware semplifica la gestione dei data services

VMware consentirà all’IT di gestire in modo coerente e più sicuro database, object store, streaming, warehouse, caching e soluzioni di query in esecuzione su VMware Cloud Foundation. Questa strategia – sottolinea l’azienda – aiuterà i clienti ad accelerare la trasformazione digitale costruendo, distribuendo e gestendo un patrimonio di dati diversificato e in crescita.

Con VMware Data Services Manager, gli amministratori IT potranno beneficiare dell’esperienza nativa di gestione dell’infrastruttura VMware per i data services, compreso il pieno controllo delle policy dell’infrastruttura. I team di dati e gli amministratori di database manterranno il pieno controllo sulle policy dei dati e saranno in grado di offrire in modalità self-service database e altri data services di prim’ordine on-premises alle loro linee di business, consentendo un’innovazione rapida per gli sviluppatori.

VMware annuncia poi che Google Cloud AlloyDB Omni sarà il primo database di terze parti compatibile con PostgreSQL integrato nativamente con VMware Cloud Foundation attraverso VMware Data Services Manager e VMware vSAN.

Inoltre, VMware annuncia che MinIO Object Store sarà il primo object storage di terze parti integrato nativamente con VMware Cloud Foundation attraverso Data Services Manager. MinIO è un object store altamente performante e resiliente che offre una replica attiva-attiva per ambienti di produzione mission-critical. Eseguito su VMware Cloud Foundation e gestito tramite Data Services Manager, MinIO rappresenterà la soluzione ideale per le implementazioni data lake e per i casi d’uso AI/ML su larga scala.

Rilevamento e recovery completo dal ransomware

Gli attacchi ransomware si stanno evolvendo costantemente, diventando sempre più sofisticati, mentre i dati delle aziende diventano sempre più redditizi. Per affrontare questa crescente minaccia, VMware ha annunciato nuove soluzioni e tecnologie progettate per garantire la resilienza delle organizzazioni.

Intelligent Threat Detection è una nuova funzionalità in anteprima tecnologica che offrirà una prevenzione e risposta proattive alla crittografia basata su AI/ML, consentendo ai clienti di anticipare le minacce, reagire prontamente e recuperare più velocemente. I clienti saranno in grado di identificare i ransomware moderni prima della crittografia utilizzando un’analisi comportamentale aggressiva dei carichi di lavoro attivi in un ambiente isolato basato su cloud e di rilevare gli eventi di crittografia nei carichi di lavoro protetti analizzando i metadati del file system, i tassi di modifica dei dati e l’entropia.

VMware Live Recovery è una nuova offerta che fornisce resilienza informatica e dei dati per VMware Cloud. VMware Live Recovery offre protezione unificata, cyber recovery sicuro e un consumo semplificato. I clienti beneficiano della gestione unificata del ransomware e del disaster recovery su cloud pubblici e on-premise, di un recupero sicuro e accelerato dal ransomware moderno e di licenze flessibili per adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali e alle minacce.

Infrastruttura e gestione cloud moderne e coerenti per tutte le applicazioni

Le innovazioni di VMware Cloud Foundation includono: