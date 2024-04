Zscaler compra Airgap Networks per estendere la piattaforma Zero Trust

Zscaler, società specializzata nella sicurezza cloud, ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Airgap Networks, società specializzata nelle soluzioni di cybersecurity per le reti business-critical.

La combinazione di Zero Trust SD-WAN di Zscaler e della tecnologia di segmentazione agentless di Airgap Networks intende trasformare il modo in cui le aziende implementano la segmentazione Zero Trust sui dispositivi IoT/OT e le infrastrutture critiche nelle filiali, nei campus, nelle fabbriche e nei data center, compreso il traffico est-ovest.

Il NAC tradizionale e i firewall basati sulla rete che utilizzano Access Control Lists (ACL) statiche per controllare il traffico laterale – sottolinea Zscaler – non sono stati progettati per impedire alle minacce sofisticate di spostarsi lateralmente all’interno di una rete locale (LAN). L’approccio innovativo di Airgap Networks, che utilizza un’architettura proxy intelligente del Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), isola ogni dispositivo e controlla dinamicamente l’accesso in base all’identità e al contesto, riducendo i rischi per le aziende con infrastrutture critiche.

I clienti ne trarranno vantaggio nei seguenti modi:

Estensione di Zero Trust ai dispositivi delle reti interne – La tecnologia di Airgap Networks applica i principi dello Zero Trust al traffico laterale dei dispositivi (LAN), riducendo la superficie di attacco interna per contribuire a eliminare lo spostamento laterale delle minacce nelle reti OT e di campus.

– La tecnologia di Airgap Networks applica i principi dello Zero Trust al traffico laterale dei dispositivi (LAN), riducendo la superficie di attacco interna per contribuire a eliminare lo spostamento laterale delle minacce nelle reti OT e di campus. Protezione delle infrastrutture OT critiche – La tecnologia di Airgap Networks consente di individuare i dispositivi in tempo reale e di fare enforcement in linea. Agisce come un kill switch per il ransomware , disabilitando le comunicazioni non essenziali del device per impedire i movimenti laterali senza interrompere le operazioni di business. La soluzione di Airgap Networks neutralizza le minacce avanzate, come il ransomware su dispositivi IoT, sistemi OT e dispositivi che non supportano agent.

La tecnologia di Airgap Networks consente di individuare i dispositivi in tempo reale e di fare enforcement in linea. Agisce come un kill switch per il , disabilitando le comunicazioni non essenziali del device per impedire i movimenti laterali senza interrompere le operazioni di business. La soluzione di Airgap Networks neutralizza le minacce avanzate, come il ransomware su dispositivi IoT, sistemi OT e dispositivi che non supportano agent. Semplicità operativa e riduzione dei costi – La soluzione di Airgap Networks elimina la necessità di firewall est-ovest e di tecnologie di sicurezza antiquate, come il Network Access Control (NAC), grazie alla capacità di identificare e controllare tutto il traffico proveniente da dispositivi gestiti e non gestiti su qualsiasi rete di filiale, campus o stabilimento, senza richiedere modifiche all’infrastruttura di switching e routing esistente. Questo migliora drasticamente il livello di sicurezza delle aziende, poiché gli approcci tradizionali che utilizzano il NAC contraddicono il principio fondamentale di Zero Trust: “mai fidarsi, verificare sempre “.

“Insieme, Zscaler e Airgap Networks hanno l’opportunità di reinventare ogni aspetto del modo in cui le soluzioni tradizionali hanno affrontato la sicurezza negli ambienti di campus e data center, in particolare a livello est-ovest“, ha dichiarato Naresh Kumar, Vice President e General Manager of Product Management di Zscaler. “Zscaler sta puntando su SASE con un’innovazione significativa intorno a Zero Trust Networking, rivoluzionando SD-WAN, NAC e la sicurezza basata su firewall per le reti est-ovest e OT”.

I termini dell’accordo non sono stati resi noti.