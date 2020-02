Il trend del video social continua a crescere a ritmo incalzante e anche Vsco, strumento creativo e community per la fotografia ma ora sempre più anche per il video, si appresta a cavalcare il momento.

Del resto, Vsco è un’app (disponibile su App Store e su Google Play) strettamente legata al video.

La versione Free dell’app offre tool di editing standard delle foto ma la Vsco Membership, abbonamento a pagamento, fornisce anche strumenti di video editing, oltre a una vasta collezione di preset e a una cassetta degli attrezzi avanzata per il photo editing.

Non solo: Vsco è uno strumento apprezzato da figure professionali legate ai social basati su immagini e video: marketer, influencer, creator, pianificatori di social advertising e così via. Chi si occupa di marketing su canali social quali ad esempio Instagram, per dare visibilità a un brand, un prodotto o un’iniziativa, spesso utilizza strumenti creativi come Vsco.

Oltre a tutto questo, l’app consente non solo di condividere contenuti sui più popolari canali social, ma dispone anche di una propria community di creator.

Sulla scia di Instagram, Tik Tok e Byte

Il team di sviluppo ha dunque ora annunciato di aver espanso il kit di strumenti a disposizione degli abbonati alla Membership con la possibilità di pubblicare video per condividerli con la Vsco community.

Gli sviluppatori dell’app in qualche modo confermano, da un “punto di osservazione interno” a questo mercato, l’esplosione a cui stiamo assistendo con Tik Tok e Byte del fenomeno video social.

Nell'ultimo anno, hanno reso noto, hanno visto raddoppiare l'editing video su Vsco, anche senza la possibilità di postare video direttamente sulla piattaforma. Questa possibilità, sottolinea ancora il team di sviluppo, è una aggiunta che la stessa community ha richiesto con forza e ora viene messa a disposizione come funzione esclusiva per gli utenti abbonati.

Pubblicare un video da condividere con la community è un’operazione semplice e veloce: basta selezionare un video, toccare il puslante Post e aggiungere una didascalia.

Questa nuova funzionalità è già in fase di roll out a livello globale su iOS, mentre arriverà su Android nelle prossime settimane. Il team di sviluppo di Vsco ha anche dichiarato che continuerà ad apportare miglioramenti a questa esperienza di condivisione, inclusa la possibilità (“molto presto”, viene sottolineato) di aggiungere preferiti e ripubblicare video.