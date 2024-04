Pixelmator Pro: update con editing del testo nei PDF e nuovi stili e template

Il nuovo Pixelmator Pro 3.5.8 consente di modificare il testo nei PDF come i normali livelli di testo, anche nei PDF Apple esportati da Safari, Keynote o Pages.

L’aggiornamento aggiunge anche la possibilità di creare contorni liberamente personalizzabili intorno ai livelli di testo e aggiunge una nuova collezione di template di Bento Grid.

In uno dei recenti aggiornamenti di Pixelmator Pro, il team ha aggiunto il supporto per i PDF vettoriali, consentendo di importare immagini, forme ed elementi di testo come livelli separati. Ora sta ampliando ulteriormente questo supporto rendendo possibile la modifica degli elementi di testo importati come normali livelli di testo. Ciò significa che ora è possibile sostituire, formattare e modellare facilmente qualsiasi testo esistente nei PDF utilizzando tutti gli strumenti preferiti di Pixelmator Pro.

In genere, il testo nei documenti PDF non è direttamente modificabile. Viene invece memorizzato come forme vettoriali per mantenere l’aspetto dei documenti coerente con le varie piattaforme e applicazioni. Per rendere il testo nuovamente modificabile, Pixelmator Pro estrae i diversi tipi di dati incorporati nel PDF originale e consente di recuperare il contenuto del testo, i caratteri e la formattazione originali. Anche se alcuni di questi elementi sono mancanti, ad esempio se il font originale non è installato sul Mac, è possibile importare il testo, selezionare un font diverso e continuare le modifiche.

Le nuove funzionalità di modifica del testo nei file PDF consentono ora un’integrazione ancora più perfetta tra le app iWork di macOS e Pixelmator Pro. Se si sta creando una presentazione in Keynote, scrivendo un documento in Pages o lavorando in Safari, si può esportare il proprio lavoro in PDF e continuare a modificarlo in Pixelmator Pro. Tutto il testo del progetto rimarrà completamente modificabile e manterrà i caratteri originali, compreso il carattere SF Pro utilizzato in tutto l’ecosistema Apple.

Con quest’ultimo update diventa ad esempio molto più fluida l’importazione di PDF creati con Keynote rispetto alla versione precedente di Pixelmator Pro.

Anche lo strumento Style in Pixelmator Pro è stato migliorato, offrendo un modo semplice per creare contorni (outline) personalizzati intorno ai livelli di testo. È ora possibile aggiungere tratti all’interno, al centro o all’esterno del testo, scegliere tra varie estremità e angoli dei tratti e persino aggiungere tratti tratteggiati al testo. Grazie a queste nuove funzioni, è possibile sperimentare diverse combinazioni di stili per creare design tipografici accattivanti nei progetti. Le opzioni di styling non distruttive consentono inoltre di impilare più tratti di stili diversi e di riorganizzarli in qualsiasi momento, mantenendo il testo pienamente editabile.

Infine, nella nuova collezione di template Bento Grid è possibile trovare 12 modelli accattivanti per il web, i social media e altro ancora, tutti caratterizzati dal popolare design ispirato al lunch box giapponese. I template sono perfetti – ad esempio – per evidenziare le caratteristiche di nuovi prodotti, annunciare gli aggiornamenti delle app o mostrare altre creazioni in modo ordinato e organizzato. Ogni modello include anche una varietà di palette di colori alternativi per adattarsi perfettamente al proprio prodotto o a un tema specifico.

Il nuovo aggiornamento è disponibile sul Mac App Store e, come di consueto, è gratuito per tutti gli utenti di Pixelmator Pro.

Pixelmator Pro richiede macOS 12 Monterey o successivo ed è pienamente ottimizzato per i Mac con Apple Silicon.