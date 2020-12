Total, trasformazione digitale con le soluzioni iperconvergenti

Il noto produttore di energia Total ha reso noto di aver scelto le soluzioni Nutanix per accelerare il proprio progetto di trasformazione digitale.

In particolare, Total ha adottato l’infrastruttura software iperconvergente (HCI), l’hypervisor AHV e le soluzioni Files, Flow, Prism e Frame, per sviluppare un ambiente IT unificato in grado di supportare gran parte delle attività globali.

Total ha scelto Nutanix per fornire ai propri utenti l’affidabilità e le prestazioni richieste e, allo stesso tempo, garantire la flessibilità necessaria all’azienda per adattarsi prontamente alla continua evoluzione del settore petrolifero e del gas.

Inoltre, l’azienda si è affidata a Nutanix per raggiungere un obiettivo molto importante, ovvero ridurre drasticamente l’impatto ambientale del data center in linea con i propri programmi volti a ridurre le emissioni di Co2.

Per potenziare le proprie operazioni globali e distribuite, Total aveva bisogno di un ambiente IT in grado di supportare le oltre 7.000 applicazioni presenti in tutta l’azienda, e permettere di aumentare l’affidabilità e la flessibilità dell’infrastruttura IT.

Inoltre, Total era alla ricerca di una soluzione che contribuisse a rinnovare il data center e che fornisse una piattaforma e una gestione coerente per tutti i siti dell’azienda, indipendentemente dalle dimensioni di ciascuno.

Le soluzioni Nutanix aiutano Total a snellire l’amministrazione e a migliorare l’automazione, inclusa la manutenzione, oltre a ottimizzare i costi e ad accelerare la trasformazione digitale.

Grazie alla collaborazione con Nutanix, Total raggiunge anche importanti obbiettivi come l’affidabilità e le prestazioni necessarie per mantenere la leadership aziendale nel competitivo settore della produzione di energia, poiché qualsiasi perdita di servizio potrebbe avere ripercussioni significative.

Grazie al software Nutanix che alimenta l’infrastruttura IT in Nord America, negli ultimi tre anni Total non ha subito alcuna interruzione di servizio per le sue società affiliate.

Oltre a ottimizzare le attività e a incrementare l’affidabilità, le soluzioni Nutanix consentono a Total di distribuire le risorse necessarie per adattarsi alle crescenti esigenze.

La capacità di scalare rapidamente, così come l’utilizzo delle risorse in base alle necessità, sono aspetti importanti per Total, poiché consentono di adattarsi a un panorama e a esigenze IT in costante evoluzione, in linea con i progetti di trasformazione digitale della società. La soluzione infrastrutturale definita dal software Nutanix garantisce tale flessibilità, fornendo al tempo stesso una protezione dei dati integrata e aggiornamenti di sicurezza one-clic che permettono di assicurare sicurezza e integrità dei dati sensibili.

Grazie alla gamma di soluzioni Nutanix , Total dispone di un’infrastruttura flessibile per operare in modo ancor più efficiente.

Nei prossimi tre anni, Total ha in programma di continuare a potenziare il proprio ambiente Nutanix per abilitare siti e servizi aggiuntivii.