Thoughtworks: le imprese valutino il potenziale valore del Web3 per i clienti

Thoughtworks, società di consulenza tecnologica internazionale che integra strategia, design e sviluppo software per guidare l’innovazione digitale, ha pubblicato Looking Glass, una guida ai cambiamenti tecnologici destinati a plasmare il business dei prossimi anni.

Basato sull’approccio unico di Thoughtworks nel fornire innovazioni all’avanguardia alle aziende prima che le nuove tecnologie raggiungano l’adozione di massa, questo report offre agli executive dei diversi settori di mercato, consigli e suggerimenti su come competere e diventare essi stessi dei disruptor.

Per molti, il Web3 è praticamente sinonimo di criptovalute, NFT e altra tecnologia blockchain. Web3 può essere visto anche come un insieme di building block che possono servire a creare una rete Internet più distribuita.

Mentre i governi e le organizzazioni adottano concetti come l’identità decentralizzata, le aziende dovrebbero valutare attentamente le tecnologie Web3 focalizzandosi sul valore tangibile di questa tecnologia per i clienti, ed essere pronte a cogliere potenziali opportunità commerciali.

“Per molte aziende le maggiori opportunità del Web3 emergeranno probabilmente in relazione alla risoluzione degli attriti e alla digitalizzazione. A condizione che il Web3 si scrolli di dosso alcune delle sue associazioni più negative e che si realizzino gli obiettivi di sicurezza e privacy della blockchain, il guadagno in termini di identità distribuita e di maggiore controllo da parte dell’utente finale potrebbe fornire alle aziende nuovi modi per garantire la privacy dei dati dei clienti, guadagnandosi al contempo la fiducia e la fedeltà di questi ultimi”, ha dichiarato Rebecca Parsons, chief technology officer di Thoughtworks.

I sei obiettivi illustrati dal Looking Glass sono:

Accelerare la sostenibilità: nonostante l’urgenza, la sostenibilità non è ancora una priorità per molte organizzazioni.

nonostante l’urgenza, la sostenibilità non è ancora una priorità per molte organizzazioni. Piattaforme come prodotti: le piattaforme necessitano di un’attenzione continua, di evolversi e adattarsi in risposta ai feedback degli sviluppatori e al mutevole panorama aziendale.

le piattaforme necessitano di un’attenzione continua, di evolversi e adattarsi in risposta ai feedback degli sviluppatori e al mutevole panorama aziendale. Ri-valutare il Web3: non farsi trarre in inganno dal clamore e focalizzarsi su ciò che il Web3 può concretamente offrire all’azienda.

non farsi trarre in inganno dal clamore e focalizzarsi su ciò che il Web3 può concretamente offrire all’azienda. Collaborare con l’AI: le innovazioni nel campo del ML e dell’AI stanno diventando sempre più accessibili, più integrate nell’azienda e più produttive.

le innovazioni nel campo del ML e dell’AI stanno diventando sempre più accessibili, più integrate nell’azienda e più produttive. Partecipare al metaverso: alcune delle tecnologie in rapida evoluzione, tra cui VR/AR/XR, riconoscimento vocale, gestuale e facciale, sono già “qui”, e probabilmente saranno rilevanti per le aziende nel prossimo futuro.

alcune delle tecnologie in rapida evoluzione, tra cui VR/AR/XR, riconoscimento vocale, gestuale e facciale, sono già “qui”, e probabilmente saranno rilevanti per le aziende nel prossimo futuro. Tecnologia ostile: saper bilanciare correttamente le minacce alla sicurezza e alla privacy dei consumatori con l’evoluzione delle normative, sarà fondamentale per rimanere competitivi e guadagnare la fedeltà dei clienti.

La guida Looking Glass di Thoughtworks viene aggiornata annualmente per tenere il passo con le mutevoli priorità nel campo della tecnologia e delle applicazioni aziendali.