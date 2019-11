TensorFlow è la libreria open source che semplifica lo sviluppo, il training e il deployment di modelli di machine learning, sviluppato da un team interno di Google e rilasciato dall’azienda come open source nel 2015.

Da allora, la piattaforma è molto cresciuta, diventando uno dei framework più popolari per il machine learning. È utilizzato in molti prodotti e servizi di Google, e non solo.

Secondo Mountain View, però, il settore aziendale ha esigenze e aspettative più elevate, e richiede l'esecuzione di carichi di lavoro di machine learning che siano supportati, scalabili e senza soluzione di continuità.

Google Cloud ha pertanto visto lo spazio di mercato per introdurre TensorFlow Enterprise, che mira a soddisfare le esigenze delle aziende il cui business fa affidamento sull'intelligenza artificiale.

TensorFlow Enterprise prevede: un supporto di livello enterprise, prestazioni su scala nel cloud e servizi gestiti. Il tutto progettato per fornire alle aziende i servizi e i prodotti che possono accelerare lo sviluppo del software e garantire l'affidabilità delle loro applicazioni di intelligenza artificiale.

Craig Wiley, Director Product Management della Cloud AI Platform di Google, nel presentare la nuova offerta di Mountain View ha spiegato che,

anche se il ritmo delle versioni di intelligenza artificiale e del software si sta evolvendo rapidamente, molti clienti hanno espresso il feedback di aver fortemente investito in una versione precedente di TensorFlow.

Per questo motivo TensorFlow Enterprise prevede un supporto a lungo termine. Per alcune versioni di TensorFlow, afferma Wiley, Google fornirà patch di sicurezza e correzioni di bug selezionati per un periodo fino a 3 anni. Queste versioni saranno supportate su Google Cloud e tutte le patch e i bug fix saranno disponibili nel repository di codice di TensorFlow “mainline”.

Inoltre, per i clienti per i quali l’intelligenza artificiale rappresenta il business, Google ha un'offerta aggiuntiva: TensorFlow Enterprise presenta un servizio “white-glove” per aiutare questi clienti cutting-edge ad affrontare le sfide più grandi dell’intelligenza artificiale. Questo include assistenza engineer-to-engineer di Google, sia dal team di Google Cloud che da quello di TensorFlow.

Google Cloud offre inoltre una gamma di opzioni di calcolo per il training e il deploying dei modelli. TensorFlow Enterprise prevede Deep Learning VM e Deep Learning Container (in Beta), che semplificano l'avvio così come il ridimensionamento delle applicazioni. Entrambi i prodotti sono testati per la compatibilità e ottimizzati per le prestazioni per la vasta gamma di Gpu Nvidia e per il processore custom per l’intelligenza artificiale di Google, Cloud TPU.

Maggiori informazioni su TensorFlow Enterprise sono disponibili sul sito di Google Cloud.