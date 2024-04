Finanza.tech lancia la nuova piattaforma di AI a supporto delle PMI

Secondo il Centro studi di Unimpresa, nell’ultimo anno, la stretta creditizia sul comparto produttivo ha comportato un taglio alla concessione di prestiti per 47 miliardi di euro (-7,09%): in un contesto Paese in cui piccole e medie imprese incontrano significativi problemi di accesso al credito e non riescono a fare quel salto dimensionale che gli permetterebbe di accedere ai mercati globali, Finanza.Tech rivoluziona le logiche di partecipazione al mercato dei capitali rendendolo accessibile alle imprese in modo semplice, veloce, sicuro e digitale.

“Moltissime aziende in Italia non riescono ad esprimere appieno il loro potenziale di crescita perché non hanno adeguato accesso al credito o ad altre forme di approvvigionamento dei capitali”, sottolinea Nicola Occhinegro, CEO & Founder di Finanza.tech. “Soprattutto le micro e piccole imprese sane e con modelli di business e prospettive interessanti meriterebbero di essere finanziate in modo più veloce ed in linea con il loro piano di sviluppo. In generale poi, tutte le aziende, anche quelle con un rating basso, possono comunque essere guidate in un percorso virtuoso capace di favorirne l’accesso al mercato finanziario sul lungo termine”.

Grazie a tecnologia, dati, connessioni e intelligenza artificiale, Finanza.Tech offre alle imprese strumenti digitali per accedere in modo semplice e veloce ai mercati dei capitali nelle forme e nei tempi più coerenti con le loro necessità. Con un track record di oltre 630 operazioni portate a buon fine per un controvalore di più di 550 milioni di euro, tra operazioni finanziarie e transazioni sui crediti d’imposta, Finanza.tech per il tramite della nuova piattaforma si propone di segnare un passo nel futuro per colmare il gap tra PMI e mercato dei capitali.

Finanza.tech, società benefit quotata su Euronext Growth Milan, tra le fintech company in più rapida crescita nel panorama italiano, per la prima volta apre la sua piattaforma a imprese, operatori finanziari, consulenti e professionisti, mettendo a loro disposizione l’accesso in maniera semplice, rapida e strutturata, all’utilizzo di strumenti di analisi e di soluzioni per la gestione finanziaria, oltre che a dati e informazioni a supporto del processo decisionale.

“Dopo tutti gli investimenti, il percorso di quotazione e questi anni di attività in cui abbiamo accumulato expertise e affinato la tecnologia, Finanza.Tech è arrivata a un punto di maturità e affidabilità tali da immettere sul mercato tool e informazioni che finora abbiamo utilizzato solo internamente. Questa novità rappresenta un giro di boa per le PMI nel reperimento di fondi e nella gestione della finanza d’impresa. Grazie all’intelligenza artificiale, supportiamo le imprese in tre ambiti cruciali: l’acquisizione di informazioni corrette per capire il rischio delle controparti, la gestione dei dati con l’utilizzo di tool sofisticati e infine la possibilità di dare execution alle operazioni finanziarie direttamente attraverso il nostro canale digitale”, conclude Occhinegro.

Partecipare al mercato dei capitali non è mai stato così semplice, veloce e sicuro anche per piccole e microimprese. Finanza.tech offre strumenti digitali per accedere al credito nelle forme e nei tempi più coerenti con la gestione delle attività delle imprese.

Con il rilascio della nuova versione, l’utente di Finanza.Tech, che sia un piccolo imprenditore o un consulente o un amministrativo di una PMI, un direttore finanziario di una corporate o un operatore di un intermediario bancario o finanziario, ha a disposizione, per la prima volta, una soluzione all-in-one – per Indagare, Analizzare, Finanziare – in grado di combinare dati, tecnologia e intelligenza artificiale per rendere semplici le valutazioni e le azioni quotidiane della finanza d’impresa.

L’accesso avviene attraverso diverse opzioni:

a partire da una prima soluzione free che permette di disporre di alcuni tool (come l’analisi base della Centrale dei Rischi) e di tutte le funzionalità di business information (per es. acquisto di visure e bilanci, scoring FT sul fido commerciale);

che permette di disporre di alcuni tool (come l’analisi base della Centrale dei Rischi) e di tutte le funzionalità di business information (per es. acquisto di visure e bilanci, scoring FT sul fido commerciale); a soluzioni più sofisticate come TED (e TED PLUS), acronimo di Tool, Execution, Data , che consente di avere a disposizione non solo Data di business information per ottenere documenti e informazioni utili a valutare l’affidabilità di un’impresa, ma anche strumenti di Execution per chiudere operazioni finanziarie (es: Finanziamenti, Factoring) e Tool per analisi finanziarie e adempimenti amministrativi (per es: comparazione con i concorrenti dell’arena competitiva; software per la c.d. gestione della crisi di impresa);

, che consente di avere a disposizione non solo Data di business information per ottenere documenti e informazioni utili a valutare l’affidabilità di un’impresa, ma anche strumenti di Execution per chiudere operazioni finanziarie (es: Finanziamenti, Factoring) e Tool per analisi finanziarie e adempimenti amministrativi (per es: comparazione con i concorrenti dell’arena competitiva; software per la c.d. gestione della crisi di impresa); infine, l’opzione ILLIMITED CFO che, a tutta la componente digitale di analisi (completa di scoring ESG e vulnerabilità cyber) e di planning per identificare il piano di azione più idoneo al raggiungimento degli obiettivi aziendali, affianca la componente umana, ovvero un advisor finanziario dedicato, che accompagna e supporta l’azienda nelle fasi di analisi, pianificazione ed esecuzione configurandosi come un vero e proprio temporary manager della gestione finanziaria d’impresa.

Cuore della piattaforma è KYM, motore di intelligenza artificiale e machine learning che basandosi sui dati economico finanziari dell’azienda, intercetta e anticipa le sue future necessità in termini di liquidità e finanza, proponendo soluzioni mirate che sono il risultato di un matching che ha verificato l’effettiva compatibilità dell’azienda con la c.d. Policy dei vari player finanziari.

KYM, acronimo di “Know your match”, utilizza il patrimonio informativo interno e i dati di mercato per offrire le migliori soluzioni finanziarie in tempi rapidi. L’obiettivo è quello di facilitare il dialogo tra aziende e mercato finanziario andando a colmare quell’asimmetria informativa che permetterà alle imprese, anche piccolissime, di parlare lo stesso linguaggio del sistema creditizio e del capital market.

Una piccola impresa ha bisogno di liquidità? Con il modulo TED, la piattaforma di Finanza.tech è in grado in pochi secondi sia di elaborare la documentazione analitica utile per un’autodiagnosi dettaglia sulla propria situazione economico finanziaria (Dossier FT), sia di individuare la soluzione finanziaria più idonea effettivamente operabile sul mercato (KYM). Con il modulo IllimiTED, l’Advisor FT, che viene assegnato all’azienda al momento dell’apertura del rapporto, elaborerà e aggiornerà costantemente un infomemo per presentare al meglio l’azienda alle banche e agli altri operatori del mercato finanziario e la affiancherà fino alla completa e corretta esecuzione delle operazioni finanziarie individuate oltre ad assistere continuativamente l’imprenditore in tutte le altre incombenze della gestione finanziaria di impresa.

Una large corporate ha necessità di ottenere un risparmio fiscale attraverso l’acquisto di crediti di imposta? Finanza.tech mette a disposizione una dashboard attraverso cui valutare in tempo reale i crediti dei diversi interlocutori interessati alla cessione e procedere alla sottoscrizione del contratto di acquisto dei crediti e al relativo pagamento. Una soluzione ottimale che, mediante una user experience semplice e soprattutto sicura, ottimizza la gestione fiscale e migliora la pianificazione della tesoreria della large corporate.

Le nuove funzionalità della piattaforma di Finanza.tech sono disponibili su https://portal.finanza.tech/.