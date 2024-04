3Bmeteo: AI, competenze umane e formazione continua per la meteorologia

Con Gaetano Genovese, Meteorologo e Responsabile Eventi Scientifici di 3Bmeteo, parliamo di tecnologia, formazione e previsioni meteorologiche.

1 – Innovazioni correnti: Quali sono le innovazioni più recenti nell’applicazione dell’intelligenza artificiale alla meteorologia che 3B Meteo sta esplorando o ha implementato?

Da sempre, in 3Bmeteo sperimentiamo con le nuove tecnologie appena disponibili sul mercato e, finita la fase di test, le utilizziamo. L’obiettivo principe è migliorare le previsioni, specialmente in relazione agli eventi meteo estremi.

2 – Precisione delle previsioni: In che modo l’IA ha migliorato la precisione delle previsioni meteorologiche rispetto ai metodi tradizionali utilizzati in precedenza?

L’utilizzo degli algoritmi di Intelligenza Artificiale ha contribuito in maniera significativa al miglioramento della precisione delle previsioni meteorologiche. In pratica, gli algoritmi di IA ricevono, in tempo reale, input dall’enorme mole di dati disponibili, permettendo ai meteorologi di costruire dei modelli sempre più affidabili. È una tecnologia in continua evoluzione che, ogni giorno, viene allenata con i dati disponibili. Non siamo ancora in una situazione di maturità, ha bisogno ancora del tempo per l’addestramento per diventare più affidabile.

3 – Elaborazione dei dati: Con l’enorme quantità di dati meteorologici raccolti quotidianamente, come viene utilizzata l’IA per gestire, elaborare e interpretare questi dati in modo efficace?

Il contributo umano all’elaborazione delle previsioni del tempo in 3Bmeteo è la “tecnologia” fondamentale su cui si basa l’intera offerta di previsioni meteo. Nel nostro centro meteo indipendente l’elaborazione dei dati e la modellistica (le attività legate all’elaborazione dei modelli predittivi) sono in costante sviluppo: non soltanto attraverso l’impiego di funzionalità e software di Intelligenza Artificiale, bensì attraverso il lavoro e la specializzazione del team di previsori, analisti dati e meteorologi. Un gruppo di professionisti che, ogni giorno, analizza il flusso dei dati per scovare le anomalie e mette in risalto le informazioni più rilevanti.

Grazie alla formazione scientifica, i nostri esperti leggono le mappe create dagli algoritmi, evidenziando i dati principali, e interpretandole per trasferire le previsioni meteo più corrette e affidabili attraverso tutti i canali: TV, radio, digitale e stampa, oltre che con l’app e le piattaforme social.

4 – Modelli Predittivi: Come vengono creati, addestrati e migliorati i modelli predittivi basati sull’intelligenza artificiale per le previsioni meteorologiche?

In 3Bmeteo avviene attraverso la correlazione e lo scambio di informazioni e di analisi tra i nostri specialisti e il software.

5 – Rischi ambientali e cambiamenti climatici: In che modo l’intelligenza artificiale sta contribuendo a comprendere meglio e a rispondere ai rischi ambientali e ai cambiamenti climatici?

Il compito di un centro meteorologico è fornire le variazioni meteo il più accurate possibile; l’analisi dei rischi e la simulazione degli scenari, oltre che l’identificazione delle criticità, compete a strutture come la Protezione Civile che, a livello territoriale e comunale, elaborano protocolli di intervento ad hoc.

6 – Personalizzazione delle informazioni meteorologiche: L’IA può essere utilizzata per personalizzare le informazioni meteorologiche per utenti o settori specifici? Se sì, come?

La personalizzazione delle previsioni meteorologiche per tipologia di utente o di settore professionale è una realtà ormai consolidata, che gli strumenti tecnologici a disposizione e l’elaborazione umana, rendono disponibile. L’IA è un facilitatore al pari di tutte le altre innovazioni e tecnologie che utilizziamo.

Ciascuna categoria di utenti 3Bmeteo ha le proprie esigenze e riceve le informazioni di cui ha bisogno: i cittadini privati consultano le previsioni attraverso l’app (attivando la geolocalizzazione scoprono il meteo anche quando sono all’estero), il sito, i social e gli spazi meteo dei diversi media, per organizzare la propria giornata e il tempo libero all’aperto. Le aziende di tutte le dimensioni hanno bisogno di previsioni corrette e affidabili per gestire la propria attività lavorativa, le unità di crisi delle grandi imprese e degli enti pubblici devono ricevere gli aggiornamenti in tempo reale per far funzionare la rete di servizi e le infrastrutture.

La personalizzazione ad hoc è fondamentale da sempre, per esempio clienti business, come Autostrade per l’Italia, Trenitalia, il Comune di Milano e di molte altre città italiane, hanno un canale diretto con i nostri meteorologi, che forniscono informazioni e previsioni utili per la gestione operativa. Pensiamo alle situazioni di ghiaccio sul manto stradale, sul freddo o sul troppo caldo che possono bloccare o creare danni agli scambi ferroviari, agli intensi fenomeni piovosi che richiedono allerte in alcune zone e così via.

7 – Integrazione con altri dati: Come viene integrata l’IA con altri tipi di dati (ad esempio, dati satellitari, sensori IoT) per migliorare le previsioni meteorologiche?

L’integrazione dei dati da algoritmi di AI con i dati satellitari è già attiva e permette di seguire le evoluzioni del tempo allo scopo di fornire un’informazione sempre più affidabile e di riuscire a dar vita a previsioni quasi capillari.

8 – Formazione ed educazione: Che tipo di formazione o competenze sono necessarie per i meteorologi nell’era dell’intelligenza artificiale?

Alla formazione in Scienze Ambientali è necessario affiancare conoscenze trasversali: per poter interpretare la grande quantità di informazioni meteo-climatiche a disposizione, un meteorologo oggi deve avere competenze di machine learning, data science e conoscere il linguaggio della programmazione.

3Bmeteo crede fermamente nella formazione continua, al fatto che l’intero team continui a studiare. Un approccio scientifico molto utile perché permette di essere sempre aggiornati e di poter ampliare le nostre conoscenze a tutti i livelli. Non dobbiamo dimenticare che la meteorologia è una conoscenza e una scienza “giovane”, perché si è diffusa soltanto agli inizi del 900, di conseguenza è in evoluzione e il bagaglio culturale è in continuo divenire.

In un’ottica di formazione continua e di evoluzione della professione del meteorologo, è stata creata la 3Bmeteo Academy, la settimana di alta formazione in meteorologia gratuita giunta alla sua terza edizione. Quest’anno si terrà all’inizio di luglio e le materie di studio andranno sotto il titolo di “Tutte le forme del dato meteo”. Aperto a data scientist, data analyst, scientific content creator già in carriera, a laureati o laureandi nell’ambito delle Scienze dell’Atmosfera, della Meteorologia, dell’Analisi Dati, del Machine Learning, dell’Intelligenza Artificiale e della Comunicazione Scientifica, il corso è gratuito e per partecipare è necessario presentare la propria candidatura online entro il prossimo 30 aprile, inviando il curriculum vitae, corredato da aspettative e motivazioni.

10 – Futuro dell’IA in meteorologia: Quali sono le prospettive future per l’applicazione dell’intelligenza artificiale in meteorologia? Ci sono specifici progetti o obiettivi che 3Bmeteo mira a realizzare nel breve o lungo termine?

3Bmeteo basa l’intera propria attività sulla scienza ambientale e sull’innovazione, in questo periodo di massima concentrazione sull’IA, tutto è in divenire e gli scenari davanti a noi sono molto interessanti.