Stop ufficiale alla acquisizione di Arm da parte di Nvidia

La notizia era nell’aria, ma fa comunque molto rumore: Nvidia e SoftBank Group hanno annunciato la cessazione della transazione precedentemente annunciata in base alla quale Nvidia avrebbe acquistato Arm da SBG. Le parti hanno convenuto di risolvere l’accordo a causa di significative sfide normative che impedivano il completamento della transazione, nonostante gli sforzi in buona fede delle parti. Arm inizierà ora i preparativi per un’offerta pubblica.

«Arm ha un futuro brillante e continueremo a supportarli come orgoglioso licenziatario per i decenni a venire», ha affermato Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia. «Arm è al centro delle importanti dinamiche informatiche. Anche se non saremo un’unica azienda, collaboreremo strettamente con Arm. I significativi investimenti effettuati da Masa hanno posizionato Arm in modo da espandere la portata della CPU Arm oltre il client computing al supercomputer, al cloud, all’IA e alla robotica. Mi aspetto che Arm sia l’architettura CPU più importante del prossimo decennio».

SoftBank Group ha inoltre annunciato oggi che, in coordinamento con Arm, avvierà i preparativi per un’offerta pubblica di Arm entro l’anno fiscale terminato il 31 marzo 2023. SBG ritiene che la tecnologia e la proprietà intellettuale di Arm continueranno a essere al centro del mobile computing e del sviluppo dell’intelligenza artificiale.

«Arm sta diventando un centro di innovazione non solo nella rivoluzione dei telefoni cellulari, ma anche nel cloud computing, nell’automotive, nell’Internet of Things e nel metaverso, ed è entrata nella sua seconda fase di crescita», ha affermato Masayoshi Son, Direttore Rappresentante, Funzionario aziendale , Presidente e Amministratore delegato di SoftBank Group Corp. «Coglieremo questa opportunità e inizieremo a prepararci per rendere pubblico Arm e per compiere ulteriori progressi».

L’amministratore delegato di Arm ha poi concluso ringraziando Jensen Huang e il suo talentuoso team di Nvidia per aver cercato di riunire queste due grandi aziende e augurando loro tutto il successo.