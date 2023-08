Adobe, Apple, Autodesk, Nvidia e Pixar formano l’alleanza per il 3D

Pixar, Adobe, Apple, Autodesk e NVIDIA, insieme alla Joint Development Foundation (JDF), un’affiliata della Linux Foundation, hanno annunciato l’Alliance for OpenUSD (AOUSD) per promuovere la standardizzazione, lo sviluppo, l’evoluzione e la crescita della tecnologia Universal Scene Description di Pixar.

L’alleanza – spiegano le aziende promotrici dell’iniziativa – mira a standardizzare l’ecosistema 3D facendo progredire le capacità di Open Universal Scene Description (OpenUSD). Promuovendo una maggiore interoperabilità degli strumenti e dei dati 3D, l’alleanza vuole consentire agli sviluppatori e ai creatori di contenuti di descrivere, comporre e simulare progetti 3D su larga scala e di creare una gamma sempre più ampia di prodotti e servizi abilitati al 3D.

Creata da Pixar Animation Studios, OpenUSD è una tecnologia di descrizione delle scene 3D ad alte prestazioni che offre una solida interoperabilità tra strumenti, dati e flussi di lavoro. Già nota per la sua capacità di catturare in modo collaborativo l’espressione artistica e di semplificare la produzione di contenuti cinematografici, la potenza e la flessibilità di OpenUSD la rendono una piattaforma di contenuti ideale per accogliere le esigenze di nuovi settori e applicazioni, affermano le aziende promotrici dell’Alliance.

L’alleanza svilupperà specifiche che descriveranno nel dettaglio le caratteristiche di OpenUSD. Ciò consentirà una maggiore compatibilità e un’adozione, un’integrazione e un’implementazione più ampie e permetterà l’inclusione di altri organismi di standardizzazione nelle loro specifiche. La JDF della Linux Foundation è stata scelta per ospitare il progetto, in quanto consentirà uno sviluppo aperto, efficiente ed efficace delle specifiche di OpenUSD, fornendo al tempo stesso un percorso di riconoscimento attraverso l’International Organization for Standardization (ISO).

AOUSD sarà anche il forum principale per la definizione collaborativa di miglioramenti alla tecnologia da parte del settore. L’alleanza invita infatti un’ampia gamma di aziende e organizzazioni a unirsi e a partecipare alla definizione del futuro di OpenUSD.

In seguito all’annuncio di Apple Vision Pro, per il cui sviluppo da poco è stato anche aperta la possibilità di richiedere il developer kit, è evidente che, da parte della società di Cupertino, questa iniziativa rientra negli sforzi per far crescere il nuovo ecosistema XR e 3D di Apple.

“Universal Scene Description è stata inventata alla Pixar ed è la base tecnologica della nostra pipeline di animazione all’avanguardia“, ha dichiarato Steve May, Chief Technology Officer della Pixar e presidente dell’AOUSD. “OpenUSD si basa su anni di ricerca e applicazione nella produzione cinematografica della Pixar. Abbiamo aperto il progetto nel 2016 e l’influenza di OpenUSD si espande ora al di là del cinema, degli effetti visivi e dell’animazione e ad altri settori che si affidano sempre più ai dati 3D per l’interscambio dei media. Con l’annuncio di AOUSD, segnaliamo l’emozionante passo successivo: la continua evoluzione di OpenUSD come tecnologia e la sua posizione come standard internazionale“.

“In Adobe crediamo nella possibilità di fornire agli artisti una serie di soluzioni flessibili e potenti che funzionino su una varietà di dispositivi“, ha dichiarato Guido Quaroni, Senior Director of Engineering, 3D&I di Adobe. “Sfruttare una rappresentazione comune dei dati 3D durante il processo creativo moltiplica il valore apportato da ogni pacchetto e dispositivo. OpenUSD è stato creato per essere uno di questi ‘moltiplicatori’ e siamo entusiasti di vedere un gruppo eterogeneo di aziende unirsi per sostenere questa tecnologia innovativa e aperta“.

“OpenUSD contribuirà ad accelerare la prossima generazione di esperienze AR, dalla creazione artistica alla distribuzione di contenuti, e a produrre una gamma sempre più ampia di applicazioni di spatial computing“, ha dichiarato Mike Rockwell, vicepresidente del Vision Products Group di Apple. “Apple ha contribuito attivamente allo sviluppo di USD, una tecnologia essenziale per l’innovativa piattaforma visionOS e per il nuovo strumento di sviluppo Reality Composer Pro. Non vediamo l’ora di favorirne la crescita fino a farne uno standard ampiamente adottato“.

“Sia che si costruiscano mondi in computer grafica o gemelli digitali, sia che si guardi al futuro del web 3D, i creatori di contenuti hanno bisogno di un modo coeso per collaborare e condividere i dati tra strumenti, servizi e piattaforme“, ha dichiarato Gordon Bradley, Fellow, Media & Entertainment di Autodesk. “Autodesk è entusiasta di sostenere l’Alliance for OpenUSD, che promuove l’interoperabilità 3D per gli effetti visivi, l’animazione e altro ancora, e sostiene la nostra visione di aiutare i clienti a progettare e realizzare un mondo migliore“.

“OpenUSD offre a sviluppatori, artisti e designer 3D la base completa per affrontare carichi di lavoro industriali, di creazione di contenuti digitali e di simulazione su larga scala con un’ampia interoperabilità multi-app“, ha dichiarato Guy Martin, Director of Open Source and Standards di NVIDIA. “Questa alleanza rappresenta un’opportunità unica per accelerare la collaborazione con OpenUSD a livello globale, creando standard formali tra i settori e le iniziative per la realizzazione di mondi 3D e la digitalizzazione industriale“.

I membri del comitato direttivo di AOUSD interverranno sia agli Open Source Days della Academy Software Foundation il 6 agosto, sia alla conferenza SIGGRAPH durante l’Autodesk Vision Series l’8 agosto alle 13:00 PT nella Room 404A.

Per saperne di più su AOUSD e su come partecipare, è possibile visitare il sito della Alliance for OpenUSD.