Così Dell accelera l’adozione dell’AI generativa nelle aziende

Dell Technologies a presentato nuove soluzioni che aiutano i clienti a realizzare on-premises modelli di AI generativa (GenAI) in modo rapido e sicuro con l’intento di ottenere risultati migliori e promuovere nuovi livelli di intelligenza.

Le nuove Dell Generative AI Solutions, che ampliano l’iniziativa Project Helix, includono infrastruttura IT, end-point e servizi professionali per semplificare l’adozione di sistemi GenAI full-stack basati su LLM (Large Language Model) e andare incontro alle specifiche esigenze delle aziende nel percorso verso la GenAI. Queste soluzioni aiutano aziende di ogni dimensione e settore a trasformarsi e ottenere risultati migliori in totale sicurezza.

“La AI generativa rappresenta un punto di svolta che sta introducendo cambiamenti, portando innovazione, migliorando l’esperienza del cliente e abilitando nuovi modi di lavorare”, ha dichiarato Jeff Clarke, vice chairman e co-chief operating officer di Dell Technologies, in occasione di una recente call con gli investitori. “I clienti, grandi e piccoli, stanno utilizzando i propri dati e il contesto aziendale per perfezionare le soluzioni Dell Technologies per incorporare l’AI avanzata nei loro processi aziendali in modo efficace ed efficiente”.

“L’AI generativa può aiutare ogni azienda a trasformare i propri dati in applicazioni intelligenti che consentono loro di risolvere complesse sfide aziendali“, ha affermato Manuvir Das, vicepresidente, Enterprise Computing, NVIDIA. “Dell Technologies e NVIDIA stanno collaborando per consentire alle organizzazioni di valorizzare questa capacità così che possano soddisfare al meglio i loro clienti, supportare i loro collaboratori e alimentare l’innovazione in tutte le loro attività“.

Con Dell Generative AI Solutions, la varietà del portfolio Dell, che include le workstation Dell Precision, i server Dell PowerEdge, lo storage scale-out Dell PowerScale, lo storage a oggetti enterprise Dell ECS e una vasta gamma di servizi, fornisce strumenti affidabili che implementano soluzioni GenAI dai desktop fino ai data center, agli ambienti edge e ai cloud pubblici.

CyberAgent, un’importante società giapponese di digital advertising, ha scelto i server Dell come infrastruttura IT chiave per lo sviluppo dell’AI generativa e la pubblicità digitale.

“Abbiamo scelto i server Dell PowerEdge XE9680 dotati di GPU NVIDIA H100, ottimizzati per le applicazioni AI generative“, ha affermato Daisuke Takahashi, architetto di soluzioni di CIU, CyberAgent. “Inoltre, apprezziamo la facilità d’uso dello strumento di gestione Dell iDRAC per la gestione sicura dei server locali e remoti“.

GenAI full-stack per le aziende

Dell Validated Design per Generative AI con NVIDIA è un blueprint di inferenza ingegnerizzato in collaborazione con NVIDIA e ottimizzato per velocizzare il deployment di una piattaforma modulare, sicura e scalabile per GenAI all’interno degli ambienti enterprise.

Fino a oggi – sottolinea l’azienda – gli approcci all’inferenza tradizionali si trovavano dinanzi alla sfida di scalare e supportare LLM in modo da produrre risultati in tempo reale e assicurare la facilità di utilizzo dei dati da parte dell’infrastruttura AI. Questa soluzione aiuta i clienti a generare previsioni e decisioni di qualità superiore con un time-to-value più breve, sfruttando i dati disponibili.

Attraverso un approccio all’inferenza completo e verificato, le aziende possono implementare rapidamente progetti GenAI e scalare le applicazioni per trasformare i processi in aree chiave come le customer operations, la creazione e la gestione di contenuti, lo sviluppo software e le vendite.

I Dell Validated Design sono configurazioni pre-collaudate e comprovate per realizzare iniziative di inferenza GenAI con un’infrastruttura Dell composta ad esempio da server Dell PowerEdge XE9680 o PowerEdge R760xa con una selezione di GPU NVIDIA Tensor Core, software NVIDIA AI Enterprise, il framework end-to-end NVIDIA NeMo e software Dell. I clienti possono combinare queste soluzioni con storage scalabile e resiliente per dati non strutturati come Dell PowerScale e Dell ECS. L’infrastruttura è disponibile attraverso Dell APEX, che offre ai clienti un deployment on-premises abbinato a un’esperienza di consumo e gestione tipico del cloud.

Servizi orientati a risultati GenAI più rapidi e olistici

I servizi professionali di Dell offrono un’ampia gamma di nuove funzionalità per aiutare i clienti ad accelerare l’adozione di GenAI andando a migliorare l’efficienza operativa e promuovere l’innovazione.

Questi servizi iniziano con la creazione di una nuova strategia GenAI che identifica i casi d’uso a valore e una roadmap per raggiungerli. Dell propone anche servizi di implementazione full-stack basati su Dell Validated Design per GenAI con NVIDIA e servizi di adozione che applicano la piattaforma a casi d’uso specifici come le customer operations o la creazione di contenuti. Una volta integrati nell’azienda, i servizi Dell aiutano a migliorare le attività attraverso servizi gestiti, formazione o presenza diretta di esperti.

“Le soluzioni AI di Dell offrono alle aziende il potenziale per ridimensionare correttamente i loro sforzi in ottica GenAI e aiutano a semplificare le operazioni mentre le organizzazioni cercano di fornire rapidamente prodotti e servizi in casi d’uso specifici“, ha dichiarato Ashish Nadkarni, vicepresidente del gruppo e direttore generale, infrastruttura mondiale e Ricerca BuyerView, IDC. “Nell’era dell’automazione intelligente, Dell Technologies incontra le esigenze delle organizzazioni ovunque si trovino nel loro percorso GenAI, aiutandole a ben posizionarsi in un mondo sempre più intelligente e guidato dalla tecnologia“.

Workstation Dell Precision per lo sviluppo GenAI su dispositivo locale

I modelli di workstation Dell Precision permettono a data scientist e sviluppatori AI di creare e ottimizzare modelli GenAI in locale prima di effettuarne il deployment su vasta scala. Le workstation Precision – che possono arrivare a integrare quattro GPU NVIDIA RTX 6000 Ada Generation in una stessa workstation – forniscono le prestazioni e l’affidabilità che occorrono per l’esecuzione di framework software di AI con l’80% di velocità in più rispetto alla generazione precedente.

Il software AI integrato Dell Optimizer apprende e risponde al modo in cui le persone lavorano migliorando le prestazioni, connettività di rete e l’audio. Quest’ultima funzionalità permette agli utenti mobili di workstation di utilizzare modelli GenAI per aumentare le performance durante l’uso delle applicazioni minimizzando l’impatto sull’autonomia delle batterie.

“I nostri clienti stanno cercando di utilizzare l’AI generativa in ogni aspetto della loro attività, dal monitoraggio del comportamento degli agenti al rilevamento delle frodi“, ha affermato James Laird, chief operating officer, Intelligent Voice. “I recenti progressi nell’intelligenza artificiale combinati con la potenza delle soluzioni AI di Dell ci consentono di costruire, testare e implementare rapidamente modelli di alta qualità alla velocità richiesta dai nostri clienti“.

Per quanto riguarda la disponibilità: