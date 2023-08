Le workstation suggerite da Dell per lavorare con l’AI e la scienza dei dati

Dell sta spingendo forte sull’intelligenza artificiale e, oltre ai nuovi servizi e soluzioni, fornisce workstation e strumenti hardware di livello professionale per realizzare progetti aziendali di AI e data science, in modo affidabile e nei tempi previsti.

L’azienda suggerisce una serie di configurazioni hardware, basate sui prodotti del suo catalogo, che rispondono alle esigenze delle figure professionali legate alle iniziative di intelligenza artificiale.

Innanzitutto per i data scientist, la cui attività spazia dalla pianificazione iniziale alla gestione dei dati, fino alla prototipazione e alla produzione. I data scientist mobile hanno poi l’esigenza di portare sempre con sé le prestazioni della workstation, per supportare i loro lavori AI in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

L’AI developer si occupa di sviluppare servizi intelligenti incorporando gli algoritmi di machine learning nelle proprie applicazioni. Per quanto riguarda le AI operations, al di là dello sviluppo e del training, sottolinea Dell, l’inferenza è il luogo in cui l’AI entra in funzione. Le AI Operations si devono occupare di fare il deployment dei modelli addestrati con fiducia, sapendo che la propria workstation è in grado di eseguire l’inferenza in parallelo, insieme alle applicazioni più esigenti.

Infine, per le aziende è essenziale fornire ai propri team di dati e AI una potenza sufficiente per addestrare enormi set di dati, indipendentemente dai sistemi di cui sono dotati.

Per ciascuno di questi ruoli, ecco la configurazione hardware della workstation suggerita da Dell.

Data Scientist

Ha bisogno di grande potenza per i dati e l’AI e una workstation Dell Precision Tower offre la massima scalabilità e prestazioni per le iniziative di analisi e intelligenza artificiale. Dell offre per i data scientist soluzioni hardware complete e ottimizzate per l’esecuzione dei più recenti software del settore AI, comprese le suite di software di data science convalidate sulle workstation Dell Precision Data Science (DSW) che possono essere scaricate e installate con facilità.

Soluzioni suggerite per i data scientist:

Mobile Data Scientist

Deve affrontare le iniziative più complesse nel campo dei dati e dell’intelligenza artificiale, sia in ufficio a casa, che in viaggio. Le mobile workstation Dell Precision serie 7000 – afferma l’azienda – hanno la potenza di calcolo e di dati che consente di sperimentare e innovare rapidamente, con la flessibilità di farlo praticamente ovunque.

Soluzioni suggerite:

Dell Precision 7560 Mobile Workstation. Dell Precision 7760 Mobile Workstation. Dell UltraSharp 40 Curved Monitor – U4021QW. Dell Premier Wireless Keyboard and Mouse – KM717. Dell Thunderbolt Dock – WD19TB. Software Data Science da Intel o NVIDIA.

AI Developer

Le Dell Precision Data Science Workstation possono fornire la potenza necessaria per accelerare le nuove sfide dello sviluppo, sia che si tratti di gestire enormi quantità di dati non strutturati o di addestrare algoritmi complessi su di essi, che aiutare a compilare i lavori finiti con agilità e in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Soluzioni suggerite:

Dell Precision 5820 Tower Workstation. Dell Precision 7000 SeriesMobile Workstations. Dell UltraSharp 40 Curved Monitor – U4021QW. Dell Thunderbolt Dock – WD19TBS. Dell Premier Wireless Keyboard and Mouse – KM717. Software Data Science da Intel o NVIDIA.

AI Operations

Con la crescente integrazione dell’intelligenza artificiale nella nostra vita e nel nostro lavoro, molti professionisti che già svolgono lavori abbastanza impegnativi da richiedere l’uso di workstation, si troveranno a dover incorporare algoritmi AI in questi sistemi. Sebbene questi modelli siano in genere distribuiti pre-addestrati (inferenza), richiederanno ulteriore potenza di calcolo, spesso richiedendo nuovi tipi di risorse come acceleratori GPU o processori Intel con capacità DLBoost, mette in evidenza Dell.

Le workstation Dell Precision Data Science offrono l’agilità necessaria per affrontare questi impegnativi carichi di lavoro suddivisi, liberando le nuove possibilità offerte dall’AI e continuando a fornire prestazioni affidabili per le applicazioni professionali.

Soluzioni suggerite:

Dell Precision 3000 Series Tower o Mobile Workstations. Dell UltraSharp 49 Curved Monitor – U4919DW. Dell Thunderbolt Dock – WD19TBS. Dell Premier Wireless Keyboard and Mouse – KM717.

Team dati e AI

Una workstation condivisa – spiega Dell – ha senso per una serie di motivi: alcuni dipendenti preferiscono portare con sé sistemi troppo sottili e leggeri per i lavori di data science, altri non hanno familiarità con i sistemi operativi su cui la scienza dei dati viene tipicamente eseguita, altri ancora non vogliono che i loro sistemi rimangano bloccati per ore o giorni per il training dei modelli: Precision 7920 Rack risponde a tutti questi scenari.

La workstation Precision 7920 Rack offre un alto livello di accesso remoto sicuro, abilitando prestazioni AI e data science di livello elevato che possono essere condivise in modo semplice ed efficiente dal proprio team.

Soluzioni suggerite:

Dell Precision 7920 Rack e una mobile workstation per una soluzione remota. Dell Thunderbolt Dock – WD19TBS. Dell UltraSharp 49 Curved Monitor – U4919DW. Software Data Science da Intel o NVIDIA.

Il software per la data science

I sistemi Dell Precision Data Science Workstation sono stati convalidati e ottimizzati grazie a una collaborazione tra Intel, NVIDIA, Microsoft, Canonical Ltd e Dell Technologies, per garantire che l’hardware e il software di AI forniscano prestazioni e produttività accelerate senza attriti e problemi.

Le workstation Dell Precision Data Science vengono fornite di fabbrica con Microsoft Windows o Ubuntu Linux preinstallati e convalidati per eseguire i più recenti software di data science di NVIDIA e Intel.

Inoltre, Dell fornisce la documentazione, le best practice e i link alle più recenti suite di software per la scienza dei dati, semplificando la messa in funzione, soprattutto per gli utenti che non hanno familiarità con la data science o con Linux.