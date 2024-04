Stip AI sceglie OVHcloud per coniugare AI personalizzabile e sovranità dei dati

Stip AI, azienda italiana specializzata nel settore dell’intelligenza artificiale (IA) generativa per assistenza clienti, e il provider di servizi cloud OVHcloud hanno annunciato un importante progetto per il customer care incentrato sulla sovranità sui dati.

L’alta specializzazione tecnologica da cui nasce l’intelligenza artificiale di Stip AI rappresenta il core business della startup romana. Da oltre 6 anni, Stip AI lavora con le più grandi aziende in Italia, offrendo una soluzione di IA altamente personalizzabile e integrata in tutto il processo di customer service aziendale. Durante il suo percorso, Stip AI ha consolidato la sua visione ed expertise tecnologica e ottenuto sostegno finanziario da numerosi venture capitalist, tra cui LVenture Group in Italia e Berkeley SkyDeck negli Stati Uniti.

Nel 2024 Stip AI ha consolidato la sua presenza sul mercato italiano ed europeo attraverso un rebranding aziendale in linea con la propria mission, i propri valori e la grande esperienza e specializzazione in tecnologie di intelligenza artificiale. Il nuovo volto di Stip AI è stato annunciato congiuntamente al rilascio di nuovi modelli di IA e della nuova piattaforma, totalmente personalizzabile per le aziende.

In un panorama in cui l’Intelligenza Artificiale è diventata una sorta di mantra sulla bocca di tutti, Stip AI si distingue per competenza e professionalità, grazie a un’offerta che può vantare più di 15 modelli IA, ognuno dedicato a una singola fase del processo di customer care, caratterizzati da un’elevata possibilità di personalizzazione e integrazione. La missione principale dell’azienda è fornire, quindi, soluzioni all’avanguardia, di facile usabilità e customizzazione.

“Offriamo una consulenza dedicata pre-sales sulle soluzioni di intelligenza artificiale per le aziende, mirando ad ottimizzare i processi e migliorare costantemente l’esperienza del cliente. Riteniamo che l’efficienza aziendale debba essere sempre orientata alla customer experience, poiché crediamo che migliorare continuamente l’esperienza del cliente sia fondamentale per il successo e la crescita di qualsiasi impresa”, ha dichiarato Edoardo Vallebella, CEO di STIP AI.

Alla ricerca di un partner che garantisse la sicurezza e la tutela dei dati e a seguito di un’approfondita fase di assessment sul mercato europeo, Stip AI ha deciso di affidarsi a OVHcloud, che ha prevalso grazie alla sua consolidata esperienza e all’offerta che ha sempre posto la sovranità dei dati al centro del proprio operato. Un approccio che estende queste tutele alle organizzazioni garantendo la compliance al GDPR e alle normative europee sul trattamento dati, la capacità di proteggere i dati da eventuali interferenze (in particolare extraeuropee) e consente, quindi, di agire in modo indipendente e autonomo, senza rischi di intrusioni e sottrazione di dati sensibili.

Stip AI si è sempre distinta non soltanto per il suo interesse nelle questioni etiche legate all’intelligenza artificiale, ma anche per la cura e per il rispetto dei dati e delle informazioni personali dei clienti. Scegliere un partner come OVHcloud – sottolinea l’azienda – conferma ancora una volta l’importanza per Stip AI della tutela della privacy e della sicurezza delle informazioni.

Stip AI sviluppa modelli di intelligenza artificiale a disposizione dei propri clienti in meno di 2 settimane. La sua tecnologia si integra con tutti i CRM e le tecnologie in possesso dell’azienda e non richiede il coinvolgimento di risorse interne o lunghi tempi di rilascio. La tecnologia di Stip AI è attiva su tutti i canali: telefonico, email, WhatsApp, social media, reviews, live chat e tutti gli altri canali su cui sia presente l’azienda.

Un esempio dell’attività di Stip AI sui canali aziendali è il monitoraggio dei contenuti rilevanti per il customer service. L’intelligenza artificiale analizza in automatico e in tempo reale tutti i contenuti testuali e vocali inviati dai clienti all’azienda, su qualsiasi canale. Stip AI può archiviare automaticamente i contenuti “spam” e le richieste che non siano di competenza del team di assistenza al cliente. Per tutte le richieste di assistenza o informazioni, l’IA gestisce in autonomia le richieste semplici, fornendo al cliente finale una risposta personalizzata e rapida, e supporta gli operatori di customer service nella gestione di quelle più complesse, evitando di frustrare il cliente con risposte macchinose e non in linea con le sue necessità.

“Siamo lieti di collaborare con Stip AI, un’azienda italiana innovativa e leader nel suo settore. OVHcloud è fiero di poter sostenere una startup che accompagna e supporta numerosi player nel loro percorso verso una customer experience eccellente“, ha dichiarato Alessandro Di Felice, Key Account Manager di OVHcloud.