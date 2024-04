AWS lancia Amazon Q, l’assistente basato sull’AI generativa

Amazon Web Services (AWS), una società di Amazon, ha annunciato la disponibilità generale di Amazon Q, l’assistente di intelligenza artificiale generativa più capace di AWS per accelerare lo sviluppo del software e sfruttare i dati interni delle aziende.

Amazon Q – spiega AWS – non solo genera codice altamente accurato, ma esegue anche test, debug e ha capacità di pianificazione e ragionamento in più fasi, in grado di trasformare (ad esempio, eseguire aggiornamenti di versione di Java) e implementare nuovo codice generato dalle richieste degli sviluppatori.

Amazon Q semplifica inoltre la risposta dei dipendenti alle domande sui dati aziendali, come le politiche aziendali, le informazioni sui prodotti, i risultati di business, i code base, i dipendenti e molti altri argomenti, collegandosi ai repository di dati aziendali per riassumere i dati in modo logico, analizzare le tendenze e dialogare sui dati.

AWS ha presentato anche Amazon Q Apps, una nuova e potente funzionalità che consente ai dipendenti di creare applicazioni di AI generativa a partire dai dati della propria azienda. I dipendenti devono semplicemente descrivere il tipo di app che desiderano, in linguaggio naturale, e Q Apps genererà rapidamente un’app che svolge il compito desiderato, aiutandoli a semplificare e automatizzare il loro lavoro quotidiano con facilità ed efficienza.

“Amazon Q è l’assistente potenziato dall’AI generativa più capace oggi disponibile, con un’accuratezza leader nel settore, funzionalità di agent avanzate e la migliore sicurezza della categoria, che aiuta gli sviluppatori a diventare più produttivi e gli utenti aziendali ad accelerare il processo decisionale“, ha dichiarato il Dr. Swami Sivasubramanian, vicepresidente di Artificial Intelligence and Data di AWS. “Da quando abbiamo annunciato il servizio a re:Invent, siamo rimasti stupiti dai guadagni di produttività che sviluppatori e utenti aziendali hanno riscontrato. Le prime indicazioni segnalano che Amazon Q potrebbe aiutare i dipendenti dei nostri clienti a diventare più produttivi di oltre l’80% nel loro lavoro; e con le nuove funzionalità che stiamo pianificando di introdurre in futuro, pensiamo che questo dato possa solo continuare a crescere“.

Oggi gli sviluppatori – mette in evidenza AWS –dicono che solo il 30% (o meno) del loro tempo viene dedicato alla scrittura di codice, mentre il resto viene impiegato per svolgere compiti noiosi e ripetitivi. Si tratta ad esempio di ricercare le best practice in varie parti del web o di imparare come funzionano le cose attraverso la documentazione, i forum e le conversazioni con i colleghi. Gli sviluppatori devono anche gestire l’infrastruttura e le risorse, risolvere i problemi e gli errori e comprendere i costi operativi. Quando cambiano progetto, devono dedicare del tempo all’apprendimento della code base esistente per comprenderne la logica di programmazione. Infine, c’è tutto il lavoro di test e refactoring del codice, l’aggiornamento delle applicazioni, il debug e l’ottimizzazione, e la garanzia di sicurezza che consiste nell’effettuare la scansione delle vulnerabilità e nell’applicare tempestivamente le opportune correzioni di sicurezza. Le aziende vogliono dare ai loro sviluppatori la possibilità di dedicare meno tempo a questa mole di lavoro e di dedicarne di più alla creazione di esperienze uniche per i loro utenti finali, riuscendo al contempo a distribuire più velocemente.

Amazon Q assiste gli sviluppatori e i professionisti IT in tutte le loro attività: dal coding, al test e all’aggiornamento delle applicazioni, alla risoluzione dei problemi, all’esecuzione di scansioni e correzioni di sicurezza e all’ottimizzazione delle risorse AWS. Amazon Q offre funzionalità di IA generativa avanzate e personalizzate, tra cui in primo luogo raccomandazioni di codice più accurate: Amazon Q aiuta gli sviluppatori a costruire più velocemente e in modo più sicuro, generando suggerimenti e consigli sul codice in tempo quasi reale. Clienti come Blackberry, BT Group e Toyota stanno già utilizzando Q per aumentare la produttività degli sviluppatori e accelerare l’innovazione nelle loro organizzazioni.

Amazon Q Developer – sottolinea AWS – vanta i tassi di accettazione del codice più elevati del settore, per gli assistenti che eseguono suggerimenti di codice su più righe: BT Group ha recentemente dichiarato di aver accettato il 37% dei suggerimenti di codice di Q e National Australia Bank ha riportato tassi di accettazione del 50%. Q dispone anche di una potente capacità di personalizzazione che sfrutta in modo sicuro la base di codice interna del cliente per fornire suggerimenti di codice più pertinenti e utili. Grazie a questa funzionalità, Q diventa un esperto del codice dell’azienda e fornisce raccomandazioni più pertinenti per risparmiare ancora più tempo. Q mantiene le personalizzazioni completamente private e il modello foundation (FM) sottostante non le utilizza per il training, proteggendo la preziosa proprietà intellettuale dei clienti.

Amazon Q Developer Agents: Q ha una capacità unica, spiega AWS, chiamata agents, che possono eseguire autonomamente una serie di compiti, dall’implementazione di funzionalità, alla documentazione e al refactoring del codice, fino all’esecuzione di aggiornamenti del software. Gli sviluppatori possono semplicemente chiedere ad Amazon Q di implementare una funzione dell’applicazione (ad esempio, di creare una funzione “aggiungi ai preferiti” in un’applicazione di condivisione social) e l’agent analizzerà il codice dell’applicazione esistente e genererà un piano di implementazione passo dopo passo. Gli sviluppatori possono collaborare con l’agent per rivedere e iterare il piano prima che l’agent lo implementi, collegando più fasi tra loro e applicando gli aggiornamenti ai file sorgente, ai blocchi di codice e alle suite di test. Svolgendo questi compiti, Q ha ottenuto i punteggi più alti di tutti gli assistenti allo sviluppo software oggi disponibili, afferma AWS, ottenendo il 13,4% nella SWE-Bench Leaderboard e il 20,5% nella SWE-Bench Leaderboard (Lite), un set di dati che analizza le capacità di coding.

Per far risparmiare ai clienti mesi, o addirittura anni, di tempo per l’aggiornamento delle applicazioni, Q può anche automatizzare e gestire l’intero processo di aggiornamento, con conversioni Java disponibili oggi e conversioni .Net in arrivo per aiutare le persone a passare da Windows a Linux. Nel loro ambiente di sviluppo integrato (IDE), gli sviluppatori chiedono semplicemente ad Amazon Q di “trasformare” il loro progetto e l’agent analizza il codice sorgente dell’applicazione, genera il nuovo codice nel linguaggio o nella versione di destinazione, esegue i test e completa tutte le modifiche al codice. Un team di cinque persone di Amazon ha utilizzato Q per aggiornare più di 1.000 applicazioni di produzione da Java 8 a Java 17 in soli due giorni (il tempo medio per applicazione è stato inferiore a 10 minuti), risparmiando mesi di tempo e migliorando le prestazioni dell’applicazione: in precedenza, molte di queste applicazioni avrebbero richiesto un paio di giorni ciascuna per l’aggiornamento.

Scansione e correzione delle vulnerabilità di sicurezza allo stato dell’arte: Amazon Q – spiega inoltre AWS – analizza il codice alla ricerca di vulnerabilità difficili da individuare, come le credenziali esposte e log injection. Con un solo clic, Q suggerisce automaticamente le correzioni adatte al codice dell’applicazione, consentendo agli sviluppatori di accettare rapidamente le correzioni con fiducia. Le capacità di scansione della sicurezza di Q superano quelle dei principali strumenti di benchmark pubblico per quanto riguarda il rilevamento nella maggior parte dei linguaggi di programmazione più diffusi, contribuendo a migliorare in modo significativo la sicurezza e la qualità del codice dell’applicazione di uno sviluppatore, assicura AWS.

Amazon Q è un esperto di AWS e di ottimizzazione dell’ambiente AWS: Amazon Q Developer è un esperto di AWS ed è presente nella console per aiutare i professionisti IT a ottimizzare i loro ambienti cloud, oltre a diagnosticare e risolvere errori e problemi di rete, selezionare istanze, ottimizzare query in linguaggio SQL (Structured Query Language), pipeline extract transform and load (ETL) e fornire indicazioni sulle best practice architetturali. Per aiutare ulteriormente i clienti a ottimizzare i loro ambienti cloud, oggi Amazon Q Developer include una nuova funzione che aiuta i clienti a elencare le risorse e le configurazioni del loro account AWS e ad analizzare le informazioni e le tendenze di fatturazione, rendendo più facile la gestione dei loro account. Ad esempio, i professionisti IT possono semplicemente chiedere: “Quali istanze sono attualmente in esecuzione in US East 1?” o “Qual è la mia crittografia S3 bucket?” o “Quali sono stati i miei costi EC2 per regione il mese scorso?” e Amazon Q Developer elencherà le risorse e i dettagli in una risposta sintetica con link per saperne di più.

L’interfaccia conversazionale di Amazon Q è disponibile ovunque sia necessario: nella console AWS, in Slack o negli IDE, tra cui Visual Studio Code e JetBrains, per dare agli sviluppatori la possibilità di utilizzare l’esperienza conversazionale di Q all’interno delle loro soluzioni di sviluppo software preferite. Per estendere l’esperienza di Q a un maggior numero di posti in cui gli sviluppatori lavorano, AWS ha annunciato nuove estensioni per i partner Datadog e Wiz e un’integrazione con GitLab Duo che offrirà ai clienti comuni un’interfaccia unificata, sia che lavorino in AWS che in GitLab. Integrando le capacità di intelligenza artificiale generativa di Amazon Q con le soluzioni che gli sviluppatori conoscono, utilizzano e di cui si fidano, gli sviluppatori possono aggiornare e creare software più rapidamente.

Le organizzazioni – sottolinea AWS – possiedono grandi quantità di dati distribuiti su più documenti, sistemi e applicazioni. I dipendenti di ogni organizzazione e dipartimento passano ore e ore a cercare informazioni nelle fonti interne, a mettere insieme analisi, a scrivere rapporti, a costruire presentazioni, a raccogliere informazioni dai dashboard e a adattare i contenuti a diversi tipi di pubblico. L’intelligenza artificiale generativa può aiutare a risolvere queste sfide. Tuttavia, le offerte oggi disponibili non sono collegate ai dati aziendali o alle risorse interne e non sono costruite da zero tenendo conto della sicurezza, afferma AWS. A causa di queste barriere, molte organizzazioni non possono sfruttare in modo sicuro il pieno potenziale dell’AI generativa.

Amazon Q Business è un assistente alimentato dall’intelligenza artificiale generativa in grado di rispondere a domande, fornire sintesi, generare contenuti e completare in modo sicuro attività basate su dati e informazioni presenti nei sistemi aziendali. Consente ai dipendenti di essere più creativi, orientati ai dati, efficienti, preparati e produttivi.

Amazon Q unisce più fonti di dati di qualsiasi altro assistente di AI generativa oggi disponibile, sostiene AWS: Amazon Q Business si connette in modo semplice e sicuro a oltre 40 strumenti aziendali comunemente utilizzati, come wiki, intranet, Atlassian, Gmail, Microsoft Exchange, Salesforce, ServiceNow, Slack e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), più di qualsiasi altro assistente di AI generativa oggi disponibile. È sufficiente puntare Q verso i repository di dati aziendali per ottenere una ricerca su tutti i dati, una sintesi logica, un’analisi delle tendenze e un dialogo con gli utenti finali sui dati. Questo aiuta gli utenti aziendali ad accedere a tutti i loro dati, indipendentemente da dove risiedono nella loro organizzazione.

Costruito da zero tenendo conto della sicurezza e della privacy: Amazon Q Business si integra perfettamente con le identità, i ruoli e le autorizzazioni di accesso esistenti del cliente per personalizzare le interazioni per ogni singolo utente, mantenendo i massimi livelli di sicurezza. Genera risposte accurate basate sulle informazioni aziendali e i clienti possono limitare gli argomenti sensibili, bloccare le parole chiave e filtrare i contenuti inappropriati. Inoltre, Q non utilizza i contenuti dei clienti per addestrare i modelli sottostanti per altri. Amazon Q Business supera tutti i risultati pubblicati per gli altri assistenti in termini di correttezza, veridicità e disponibilità per le domande e le risposte generiche (utilizzando il set di dati MultiHop-RAG), nonché per settori come la finanza (utilizzando un campione di dati FiQA) e la tecnologia (utilizzando un campione di dati LoTTE), dichiara AWS.

Inventive generative BI consente agli analisti di creare dashboard dettagliate in pochi minuti e agli utenti aziendali di ottenere rapidamente insight: Amazon Q porta la sua avanzata tecnologia di AI generativa in Amazon QuickSight, il servizio di Business Intelligence (BI) unificato di AWS costruito per il cloud. Con Amazon Q in QuickSight, i clienti ottengono un assistente di BI generativa che consente agli analisti aziendali di utilizzare il linguaggio naturale per costruire dashboard di BI in pochi minuti e creare facilmente visualizzazioni e calcoli complessi. È anche l’unico prodotto di BI in cui gli utenti aziendali possono ottenere riepiloghi esecutivi delle dashboard guidati dall’intelligenza artificiale, porre domande sui dati al di là di quanto presentato nelle dashboard e creare storie di dati dettagliate e personalizzabili che evidenziano intuizioni, tendenze e fattori chiave. Gli utenti aziendali possono chiedere di “costruire una storia su come l’azienda è cambiata nell’ultimo mese per una revisione aziendale con la leadership” e in pochi secondi Amazon Q crea una narrazione con approfondimenti specifici e immagini di supporto, comprese idee specifiche su come migliorare l’azienda. Gli utenti possono scegliere di impaginare i contenuti prodotti da Q in un documento o in una presentazione facile da condividere, dove possono personalizzare testo, immagini e temi e utilizzare Amazon Q per riscrivere e migliorare il testo.

Infine, una funzionalità unica nel suo genere che aiuta ogni dipendente a passare in pochi secondi da una conversazione a un’applicazione generativa basata sull’intelligenza artificiale: oggi AWS annuncia la nuova funzionalità Amazon Q Apps (in anteprima). Amazon Q Apps consente ai dipendenti di creare in modo semplice e rapido applicazioni alimentate dall’intelligenza artificiale generativa basate sui dati aziendali, senza richiedere alcuna esperienza precedente di codifica. Con Q Apps, i dipendenti devono semplicemente descrivere l’app che desiderano, in linguaggio naturale, oppure possono prendere spunto da una conversazione esistente in cui Amazon Q Business li ha aiutati a risolvere un problema e, con un solo clic, Q genererà istantaneamente un’app che realizza il compito desiderato e che può essere facilmente condivisa in tutta l’organizzazione.