Quside ed Equinix insieme per la cybersecurity con tecnologia di entropia quantistica

Quside, azienda di tecnologia quantistica, sta lavorando a stretto contatto con Equinix, l’azienda di infrastrutture digitali a livello mondiale, per agevolare l’accesso alle più recenti tecnologie di generazione di numeri casuali con tecniche quantistiche, aiutando così gli utilizzatori a costruire le basi crittografiche più solide per difendersi da cyberattacchi sempre più sofisticati.

L’insolito concetto di casualità nella sicurezza informatica è noto come entropia. In crittografia, l’entropia crea stringhe di numeri casuali completamente imprevedibili, rendendo davvero difficile per i criminali informatici prevedere degli schemi in base ai quali violare i sistemi. L’entropia, che può essere prodotta solo dall’hardware, è alla base della sicurezza. Se generata in modo errato, può portare a sistemi completamente insicuri e vulnerabili.

Grazie alla rete Equinix Fabric, interconnessa a livello globale, Equinix consente alle aziende di tutto il mondo di connettersi con la solida e innovativa soluzione di sicurezza informatica di Quside, attraverso connessioni di rete private ad alta velocità e bassa latenza. Abilitando quindi una comunicazione senza soluzione di continuità tra i sistemi di entropia quantistica e le infrastrutture operative di elaborazione dei dati, Equinix e Quside stanno abbassando la barriera di accesso a una sicurezza di primo livello per migliaia di aziende in tutto il mondo.

Ad esempio, se un istituto finanziario, o qualsiasi altra azienda, con sede in qualsiasi parte del mondo sulla rete di Equinix, volesse offrire una protezione ancora maggiore dei dati ai propri clienti, potrebbe ora aumentare la propria capacità di crittografia con la tecnologia quantistica di Quside senza cambiare o investire in alcun hardware aggiuntivo, grazie al fatto di far parte dell’ecosistema interconnesso di Equinix.

Equinix supporta già una serie di aziende quantistiche nell’ambito della sua rete di oltre 10.000 clienti in tutto il mondo, dimostrandosi già in grado di supportare aziende come Quside nel loro percorso di crescita e di guidare la transizione verso una serie di tecnologie quantistiche per diversi settori, tra cui opzioni di cybersecurity potenziate e una migliore efficienza energetica.

“Equinix svolge un ruolo cruciale per i clienti nel facilitare l’accesso globale all’esclusiva tecnologia di entropia quantistica di Quside”, ha dichiarato Carlos Abellan, CEO e Co-founder di Quside. “Per sfruttare veramente i vantaggi della soluzione di entropia di Quside nella loro transizione al cloud, i clienti hanno bisogno di un’infrastruttura sicura, privata e scalabile. I data center IBX di Equinix offrono le soluzioni scalabili perfette perché in grado di adattarsi facilmente alle mutevoli richieste di calcolo, consentendo ai nostri clienti di connettersi facilmente ed espandere le proprie capacità di entropia quantistica in base alle necessità”.

“Mentre le aziende cercano soluzioni sempre più sofisticate per i problemi di oggigiorno, Equinix è orgogliosa di sostenere la crescita, la scala e la democratizzazione dell’industria quantistica”, ha dichiarato Petrina Steele, Global Lead, Emerging Technologies, AI, Quantum & Edge di Equinix. “La collaborazione con aziende come Quside offre ai nostri clienti un accesso unico ad alcune delle soluzioni di sicurezza più innovative del pianeta per la transizione in corso verso una cybersecurity sicura dal punto di vista quantistico e un calcolo accelerato efficiente e randomizzato”.

Operando nel cuore della vivace rete di interconnessione europea, Quside si concentra su settori chiave come quello governativo, finanziario, sanitario, delle telecomunicazioni e del cloud computing. I prodotti Quside offrono un’entropia quantistica altamente performante, scalabile, di qualità e misurabile e possono essere utilizzati in sistemi di crittografia convenzionale, post-quantistica e quantistica.

I data center di Equinix forniscono l’infrastruttura, la sicurezza e la connettività essenziali per supportare lo sviluppo e la diffusione della crittografia quantistica e dei sistemi di generazione dell’entropia, consentendo alle organizzazioni di sfruttare la potenza delle tecnologie quantistiche per una maggiore sicurezza informatica e protezione dei dati.