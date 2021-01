Sonnet: potenziare la grafica dei Mac Intel con le eGPU esterne

Sonnet Technologies ha lanciato i due modelli di eGPU Breakaway Puck Radeon RX 5500 XT e RX 5700, i nuovi membri della famiglia di sistemi portatili all-in-one di external graphics processing (eGPU) Thunderbolt 3.

I nuovi modelli sostituiscono le eGPU eGFX Breakaway Puck Radeon RX 560 e Radeon RX 570, ora fuori produzione: mantengono lo stesso fattore di forma ma offrono un miglioramento delle prestazioni in molti casi di oltre il 300% rispetto alla generazione precedente, afferma l’azienda.

Le nuove eGPU includono ora due porte USB per il collegamento di periferiche e una seconda porta Thunderbolt per il pieno supporto di un display Thunderbolt/USB-C, compreso l’Apple Pro Display XDR 6K.

I sistemi eGPU servono ad aumentare le prestazioni grafiche di un computer collegando un processore grafico esterno più potente tramite una veloce connessione Thunderbolt 3 e bypassando la GPU integrata, nel caso in cui questa non sia adeguata per intensi carichi di lavoro professionali.

I sistemi eGPU Breakaway Puck Radeon RX 5500 XT e Radeon RX 5700 di Sonnet sono progettati per i professionisti che hanno bisogno di eseguire applicazioni ad alta intensità grafica sui MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini o iMac basati su Intel e con porte Thunderbolt 3 (i Mac con i nuovi processori Apple M1 al momento non supportano ancora le eGPU).

Sono dunque rivolti a un’utenza professionale che presta molta attenzione alle prestazioni elevate, così come alla portabilità e a una connettività flessibile del display esterno. eGPU Breakaway Pucks accelera le prestazioni grafiche di un computer sul display integrato (se in dotazione) e su un massimo di quattro display collegati esternamente.

Tra i casi d’uso principali ci sono i task più impegnativi delle applicazioni professionali di grafica e video, come l’esportazione, il rendering e altro ancora. Un problema per molti utenti professionisti è che i loro computer preferiti sono spesso dotati solo di un processore grafico di base o di una GPU discreta a basso consumo, che è meno adatta per molti di questi compiti.

L’uso di una eGPU supera queste limitazioni senza costringere l’utente a cambiare sistema e senza un ingombro eccessivo. Le eGPU Breakaway Pucks di Sonnet (azienda specializzata nelle soluzioni di espansione, con un occhio particolare al mondo Mac) sono infatti abbastanza compatte e possono essere anche portate con sé in trasferta, in una borsa per computer.

Entrambi i nuovi modelli eGPU Breakaway Puck supportano fino a tre display 4K @ 60 Hz (quattro con uno degli adattatori per doppio display Sonnet, venduti separatamente) o un 6K più due display 4K contemporaneamente. Attraverso una seconda porta Thunderbolt 3, i Puck forniscono sia la grafica che i dati per supportare pienamente i più popolari monitor Thunderbolt/USB-C, tra cui i display LG UltraFine 4K e 5K.

I dock forniscono anche una potenza sufficiente per pilotare l’Apple Pro Display XDR 6K ed entrambi i modelli includono due porte USB di tipo A per consentire il collegamento di periferiche, come una tastiera, un mouse o anche un dongle per l’autorizzazione della licenza software, senza occupare le poche porte integrate del computer.