Yubico è la società, fondata in Svezia nel 2007 e ora con sedi in tutto il mondo, tra cui una nel cuore della Silicon Valley, che ha sviluppato il prodotto YubiKey, una piccola chiave di sicurezza USB e NFC per l'accesso a sistemi It e servizi online.

Nell'attuale situazione di distanziamento sociale e con i dipendenti che lavorano da casa, molti dei clienti di Yubico, ha spiegato la società, hanno fornito un feedback preciso: l'effettiva distribuzione delle YubiKey a singoli dipendenti remoti è una vera sfida.

Per risolvere questo problema, Yubico ha rilasciato oggi la sua seconda offerta di servizi YubiEnterprise Services: YubiEnterprise Delivery.

Gli YubiEnterprise Services, lanciati all’inizio dell’anno, hanno segnato una pietra miliare nella storia di Yubico, che per la prima volta aveva aggiunto nella sua offerta una soluzione basata su servizi, per le aziende che necessitano di un modo semplice ed efficiente per acquistare e consegnare YubiKey su larga scala.

YubiEnterprise Delivery semplifica la distribuzione rapida di YubiKeys ai dipendenti remoti. Con YubiEnterprise Delivery, ora, le organizzazioni con sede negli Stati Uniti e in Canada possono spedire YubiKey direttamente a dipendenti, partner e appaltatori in oltre 30 Paesi negli Stati Uniti, in Canada e in Europa.

Le richieste di delivery possono essere inserite online tramite la console di YubiEnterprise singolarmente, in blocco tramite il caricamento di un file CSV o a livello di programmazione tramite un'API.

L'opzione API consente agli amministratori It di automatizzare completamente la distribuzione delle chiavi come parte dell'onboarding degli utenti e abilita l'integrazione con servizi aziendali.

Pertanto, mentre Yubico si occupa della logistica delle spedizioni e semplifica la distribuzione delle YubiKey, le aziende possono concentrarsi su ciò che conta e proteggere la forza lavoro anche remota.

YubiEnterprise Delivery è un servizio che offre vantaggi sia alle aziende (con una soluzione cost-effective ed efficiente), che ai team It (che, già sotto sforzo nel gestire le funzioni business-critical dell’azienda, vengono alleggeriti di un carico di lavoro) che ai remote worker stessi.

L’altro servizio che fa parte degli YubiEnterprise Services è YubiEnterprise Subscription, che offre una soluzione flessibile di pagamento e upgrade delle YubiKey, per le organizzazioni con più di 750 utenti.