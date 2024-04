Armis: le elezioni globali sono un bersaglio dei cyber attacchi

Armis, l’asset intelligence cybersecurity company, avverte che le elezioni globali saranno il principale vettore di attacco di attori finanziati da organizzazioni statali che rischiano di causare interruzioni del servizio di massa nel 2024.

I dati del secondo report annuale di Armis sulla guerra informatica globale, The Invisible Front Line: AI-Powered Cyber Threats Illuminate the Dark Side, mostrano che le organizzazioni e i governi di tutto il mondo si trovano ad affrontare livelli critici di minaccia da parte di sofisticati aggressori e ammettono di essere gravemente impreparati a difendersi da imminenti attacchi di guerra informatica.

“Nell’anno più importante sotto il punto di vista delle elezioni globali, la democrazia è l’obiettivo principale delle minacce delle organizzazioni parastatali“, ha dichiarato Nadir Izrael, CTO e co-fondatore di Armis. “Non commettiamo errori: siamo in una corsa agli armamenti informatici contro i nostri avversari e la società come la conosciamo è a rischio. È essenziale passare immediatamente da un atteggiamento reattivo a uno proattivo e difensivo, prima che sia troppo tardi“.

Il 39% dei responsabili IT di tutto il mondo ritiene che una guerra informatica possa compromettere l’integrità di un processo elettorale e il 42% ritiene che la stessa possa colpire i media. Mentre metà della popolazione mondiale in 76 nazioni si prepara a recarsi alle urne quest’anno per le elezioni, questo dubbio preesistente sulla correttezza del processo elettorale ha gettato le basi per attacchi che minano la fiducia dei cittadini. Quando hanno successo, gli attacchi di guerra informatica possono destabilizzare le economie e paralizzare interi sistemi commerciali e sociali.

Inoltre, il 60% dei leader IT afferma che i progetti di trasformazione digitale si sono arenati o fermati del tutto a causa dei rischi di guerra informatica. Tuttavia, l’innovazione non si è fermata per gli hacker che continuano a spingersi oltre i limiti. I ricercatori d’élite di Armis Labs hanno scoperto le tattiche di aggressori affiliati alla Russia, alla Corea del Nord, all’Iran e alla Cina che utilizzano l’intelligenza artificiale per sviluppare capacità informatiche avanzate. Armis Labs ha riportato anche un aumento della combinazione di sfruttamento delle vulnerabilità utilizzate dagli aggressori in un singolo attacco.

“Affidarsi a tecnologie legacy e a processi di sicurezza manuali equivale a portare un coltello in uno scontro a fuoco, viste le minacce che stiamo affrontando e l’arsenale degli attori nazionali“, ha continuato Izrael. “È fondamentale che i responsabili della sicurezza combattano il fuoco con il fuoco, sfruttando soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che permettano loro di disporre di informazioni utili prima che venga annunciata una vulnerabilità, prima che venga lanciato un attacco e prima che la loro organizzazione subisca un impatto. Chi è avvisato è avvisato“.

Armis Centrix for Actionable Threat Intelligence è un sistema di allerta precoce basato sull’intelligenza artificiale che sfrutta il dark web, gli honeypot dinamici e l’intelligence umana (HUMINT) per anticipare le minacce, comprenderne l’impatto potenziale e intraprendere un’azione preventiva per neutralizzarle, spostando efficacemente la postura di sicurezza dalla difesa all’attacco.

Il report Armis sulla guerra informatica nel 2024, The Invisible Front Line: AI-Powered Cyber Threats Illuminate the Dark Side, si basa su uno studio condotto su oltre 2.600 decisori IT a livello globale e sui dati proprietari di Armis Labs.