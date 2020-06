Slack Connect, il futuro della comunicazione aziendale

Slack è uno strumento di comunicazione aziendale molto diffuso e apprezzato, che consente alle persone di lavorare insieme ai progetti, con maggiore trasparenza e fluidità, all’interno della propria organizzazione: l’azienda ora fa un passo successivo e, con Slack Connect, abilita la collaborazione sia all’interno che all’esterno della propria azienda.

Slack Connect viene dunque presentato come un modo nuovo, più sicuro e produttivo, con cui le organizzazioni possono comunicare tra loro, portando le comunicazioni sui progetti al di fuori dei silos delle inbox email e abilitando una collaborazione in tempo reale e decisioni più rapide con clienti, vendor e partner.

Dopo più di quattro anni di sviluppo e di rifinitura con i propri clienti, Slack è ora pronta per lanciare Slack Connect, un ambiente di comunicazione sicuro che consente di gestire all’interno della piattaforma di collaboration le conversazioni con partner esterni, clienti, fornitori e altri, sostituendo la posta elettronica e portando la collaborazione aziendale a un livello più alto di produttività.

Fino a 20 organizzazioni possono riunirsi in un unico canale Slack, permettendo ai clienti di portare in Slack ancora più del loro ecosistema esterno, come ad esempio l’intera supply chain, le filiali aziendali o altre aziende che operano nel settore.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, aspetto chiaramente essenziale per qualsiasi azienda e ancor più fondamentale quando si lavora con organizzazioni esterne, Slack Connect offre funzionalità di sicurezza e conformità agli standard di livello enterprise, dichiara lo sviluppatore.

Inoltre, Slack fornisce anche Enterprise Key Management tramite Amazon Web Services, offrendo alle organizzazioni un maggiore controllo sui propri dati e su chi può vederli.

Slack Connect consente a team situati in varie parti del mondo di rimanere in stretto contatto con i propri partner, per creare una maggiore fiducia reciproca.

Man mano che i progetti e le relazioni crescono, tutte le parti possono aggiungere nuovi membri del team e accedere a conversazioni, file e contesti precedenti per mantenere tutti aggiornati.

Slack Connect è disponibile per i piani a pagamento di Slack.