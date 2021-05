Samsung al Mobile World Congress solo in modo virtuale

Il Mobile World Congress 2021 doveva essere nel segno della ripresa in presenza, ma continuano ad arrivare defezioni di peso: Samsung Electronics ha annunciato che non sarà fisicamente presente alla fiera barcellonese.

A pesare, inutile dirlo, sono le preoccupazioni legate alla pandemia Covid-19, ancora lontana da essere debellata.

Per questa ragione, il più grande fornitore di smartphone al mondo non presenterà i suoi prodotti e tecnologie “offline” al Mobile World Congress, che si terrà tra il 28 giugno e il 1 luglio a Barcellona, ​​in Spagna.

L’annuncio di Samsung sul Mobile World Congress 2021

Samsung ha annunciato in una nota che «La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, partner e clienti è la nostra priorità numero uno. Per questo abbiamo deciso di ritirarci dall’esposizione di persona al MWC di quest’anno.

Non vediamo l’ora di partecipare virtualmente e continuare a lavorare con GSMA e i partner del settore per promuovere nuove esperienze mobili».

Una assenza di primo piano, quella di Samsung, per il Mobile World Congress.

La manifestazione è considerata uno dei primi tre eventi tecnologici al mondo, insieme al Ces negli Stati Uniti e all’IFA in Germania.

Ricordiamo che già nel 2020 la kermesse era stata annullata per la grave situazione sanitaria dettata dall’emergenza coronavirus. Anche quest’anno è stata rinviata a fine giugno, sperando in un rapido miglioramento grazie alle campagne vaccinali globali.



Va detto che Samsung non è la prima ad annunciare la propria defezione (quantomeno in presenza). Infatti, numerosi pesi massimi del settore IT, tra cui Google, Sony, Nokia ed Ericsson, hanno già annunciato il loro ritiro dall’evento a causa delle preoccupazioni per la diffusione del Covid-19.

Sebbene ormai manchino meno di due mesi all’evento, è innegabile che si addensino nubi piuttosto cupe sul MWC.

Al tempo stesso è difficile fermare la macchina organizzatrice; le prossime settimane saranno sicuramente decisive in un senso o nell’altro per delineare le sorti del Mobile World Congress 2021