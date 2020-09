Il Mobile World Congress 2021 si terrà a fine giugno

La Gsma ha annunciato a Londra una riprogrammazione dei suoi eventi Mobile World Congress, MWC.

L’MWC21 di Shanghai si svolgerà ora dal 23 al 25 febbraio 2021, mentre l’atteso MWC21 di Barcellona è riprogrammato dal 28 giugno al 1 luglio 2021.

Lo spostamento del MWC21 Barcelona, ​​inizialmente previsto per la prima settimana di marzo 2021, consentirà a GSMA di far ulteriormente fronte a circostanze dettate dallo stato della pandemia da Covid-19 in Spagna.

GSMA è impegnata affinché MWC21 Barcelona possa essere svolto in sicurezza e offrire l’esperienza che l’ha resa la principale piattaforma mondiale di incontro dell’ecosistema mobile.

Gsma fa sapere che MWC21 Barcelona avrà comunque anche elementi virtuali che integreranno i momenti di incontro fisico.

Mats Granryd, Direttore Generale di GSMA, conferma in una nota che la decisione di riprogrammare gli MWC21 di Shanghai e Barcellona è state presa in seguito al monitoraggio della “prospettiva globale in continua evoluzione e dopo aver consultato il nostro consiglio di amministrazione, i membri e i nostri migliori espositori“.

Il ceo di Gsma, John Hoffman, ci sono le prospettive per dire che MWC21 Barcelona sarà un successo: “MWC è più di un semplice evento. È un’esperienza che riunisce l’intero settore e fornisce una piattaforma per sbloccare il potere della connettività in modo che le persone, l’industria e la società prosperino“.

Gsma continua a lavorare a stretto contatto con la città ospitante e la decisione di modificare la data del MWC21 Barcelona arriva dopo un periodo di pianificazione e consultazione con tutte le principali parti interessate.

Pau Relat, Presidente del cdae di Fira de Barcelona, conferma di sostenere “pienamente la decisione di GSMA di riprogrammare le date per MWC Barcelona, siamo profondamente impegnati a realizzare la migliore edizione possibile del 2021 con una straordinaria partecipazione di aziende e visitatori“.

Per il resto del 2020 GSMA prosegue con la sua serie di eventi virtuali, Thrive, programmati in Africa, Nord America, Asia Pacifico, Eurasia e America Latina.