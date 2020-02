Sony annuncia il lancio del nuovo mid-range Xperia 10 II

Il recente annullamento del Mobile World Congress non ha fermato il mondo degli smartphone: Sony ha infatti annunciato il nuovo mid-range Xperia 10 II.

Come Xperia 10, anche questo nuovo modello è dotato di uno schermo OLED Wide 21:9 da 6” con tecnologia Triluminus display per dispositivi mobili, la stessa dei Tv Bravia.

Il display 21:9 consente l’utilizzo di interfaccia multi-finestra. Per esempio, è possibile aprire due schermate o app in contemporanea.

Inoltre, la nuova funzione “multi-window switch” consente di muoversi tra le ultime app utilizzate o raccomandate. Infine, con Side Sense basta un tocco del pollice per accedere rapidamente alle app preferite.

Xperia 10 II include una tripla fotocamera con un obiettivo da 12 Mpixel e due da 8 Mpixel e la stessa combinazione di lunghezza focale di Xperia 1: ultragrandangolo (16 mm), grandangolo (26 mm) e teleobiettivo (52 mm).

L’acquisizione d’immagini 21:9 e la capacità di registrare video in 4K espandono ulteriormente le possibilità creative.

Lo smartphone di casa Sony ha ottenuto una classificazione IP65/IP68 (resistenza ad acqua e polvere) e può contare sul Corning Gorilla Glass 6.

La batteria da 3600 mAh consente un utilizzo adeguatamente lungo. Sony ha dotato il nuovo smartphone delle tecnologie Battery Care che ricarica il telefono al 90%, attende e poi lo fa arrivare al 100%, e Xperia Adaptive Charging: regola i livelli per evitare eventuali sovraccarichi.

Xperia 10 II integra la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 665, che garantisce prestazioni affidabili e connettività rapida.

Non manca naturalmente la tecnologia audio di Sony, come l’audio wireless ad alta risoluzione.

Xperia 10 II sarà disponibile in bianco e nero e supporterà Android 10. Sarà disponibile in mercati selezionati a partire dalla primavera 2020