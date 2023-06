Salesforce potenzia le vendite e il servizio clienti con l’AI generativa

Salesforce, azienda specializzata nel CRM, ha presentato le nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per Sales Cloud e Service Cloud per trasformare il modo in cui i venditori e i team del servizio clienti lavorano e interagiscono con i clienti.

Sales GPT incorporerà l’AI generativa nei flussi di lavoro, generando automaticamente e-mail destinate ai clienti, riepiloghi delle riunioni, ricerche sugli account e altro ancora.

Service GPT genererà automaticamente risposte di assistenza, riassumerà le interazioni con i clienti in report di facile accesso per i team di assistenza e preparerà meglio gli agenti dell’assistenza sul campo prima del loro arrivo nei luoghi di intervento.

L’AI generativa – spiega Salesforce – ha il potenziale per trasformare il modo in cui i professionisti delle vendite e dell’assistenza in ogni settore svolgono il loro lavoro. Secondo una recente ricerca, oltre il 60% dei professionisti delle vendite e dell’assistenza ritiene che l’AI generativa li aiuterà a servire meglio i clienti. Tuttavia, il 63% dei professionisti delle vendite e il 59% dei professionisti dei servizi non hanno le competenze necessarie per utilizzare l’AI generativa in modo efficace e sicuro.

Einstein GPT, che alimenta Sales GPT e Service GPT, aumenta l’esperienza dei clienti e la produttività dell’azienda con un’AI generativa basata su un ecosistema aperto e affidabile, fondato su dati proprietari in tempo reale.

Einstein GPT Trust Layer aiuta i clienti a soddisfare le esigenze di sicurezza dei dati aziendali e di conformità, impedendo ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di conservare i dati sensibili dei clienti per contribuire a mantenere i controlli sulla governance dei dati.

Salesforce sta portando l’AI generativa affidabile in ogni applicazione direttamente nel flusso di lavoro per le vendite e l’assistenza, così come per il marketing, il commercio, Slack, Tableau, Flow e Apex.

Sales GPT – sottolinea Salesforce – offrirà un’AI generativa affidabile, supportata da dati in tempo reale, per aiutare i venditori a trasformare il proprio modo di lavorare e vendere in modo più rapido, smart ed efficiente.

Sales Emails permetterà di generare automaticamente e-mail personalizzate e basate sui dati per ogni interazione con i clienti, semplificando l’elaborazione delle vendite e facendo risparmiare tempo prezioso ai rappresentanti.

permetterà di generare automaticamente e-mail personalizzate e basate sui dati per ogni interazione con i clienti, semplificando l’elaborazione delle vendite e facendo risparmiare tempo prezioso ai rappresentanti. Call Summaries permetterà ai rappresentanti commerciali di effettuare annotazioni manuali, grazie alla trascrizione e al riepilogo automatico delle chiamate e alle azioni di follow-up che contribuiranno a migliorare la produttività dei venditori.

permetterà ai rappresentanti commerciali di effettuare annotazioni manuali, grazie alla trascrizione e al riepilogo automatico delle chiamate e alle azioni di follow-up che contribuiranno a migliorare la produttività dei venditori. Sales Assistant riassumerà ogni fase del ciclo di vendita, dalla ricerca dei clienti alla preparazione delle riunioni, fino alla stesura delle clausole contrattuali, mantenendo automaticamente aggiornato il CRM.

Service GPT e Field Service GPT consentiranno alle aziende di utilizzare l’intelligenza artificiale generativa e i dati in tempo reale per scalare le esperienze di assistenza dal contact center al campo, riducendo al contempo i costi.

Service Replies genererà automaticamente risposte personalizzate basate su fonti di dati pertinenti e in tempo reale, consentendo agli agenti del servizio di risolvere più rapidamente i problemi dei clienti.

genererà automaticamente risposte personalizzate basate su fonti di dati pertinenti e in tempo reale, consentendo agli agenti del servizio di risolvere più rapidamente i problemi dei clienti. Work Summaries creerà riepiloghi conclusivi dei casi di assistenza e degli impegni con i clienti, basati sui dati dei casi cliente e sulla loro storia.

creerà riepiloghi conclusivi dei casi di assistenza e degli impegni con i clienti, basati sui dati dei casi cliente e sulla loro storia. Call Summaries permetterà di avere report aggiornati in tempo reale in base ai dati più recenti delle interazioni di assistenza, in modo da avere informazioni sempre aggiornate e puntuali.

permetterà di avere report aggiornati in tempo reale in base ai dati più recenti delle interazioni di assistenza, in modo da avere informazioni sempre aggiornate e puntuali. Mobile Work Briefings consentirà la creazione di brief ai team di assistenza sul campo agli appuntamenti riassumendo le informazioni critiche prima del loro arrivo, aiutandoli a lavorare in modo più efficiente.

Partner di Salesforce come Accenture, Cognizant, Deloitte Digital e IBM stanno aiutando le aziende a sbloccare la potenza di Sales GPT e di Service GPT con nuovi acceleratori, strategie AI personalizzate e casi d’uso per aumentare la produttività e i profitti.

“Quando si parla di vendite, l’IA è la nuova UI (User Interface). La confluenza di IA generativa, dati e CRM aiuterà ogni leader delle vendite a crescere e ad aumentare la propria produttività. Queste nuove ed entusiasmanti funzionalità di Sales Cloud trasformeranno il modo in cui i team di vendita lavoreranno, verso una maggiore efficienza e redditività”, commenta Ketan Karkhanis, EVP & General Manager, Sales Cloud, Salesforce.

“AI, dati e CRM stanno trasformando l’esperienza del servizio clienti. Con il nuovo Service Cloud, non solo è possibile risolvere i problemi più velocemente e potenziare i team come mai prima d’ora, ma è anche possibile raggiungere nuovi livelli di efficienza e risparmio, aumentando al contempo la soddisfazione dei clienti”, sottolinea Bill Patterson, EVP & GM, C360 Applications, Salesforce.

Salesforce prevede che Service GPT, Sales Emails, Call Summaries, Sales Assistant, Service Replies, Work Summaries, Knowledge Articles saranno generalmente disponibili entro la fine del 2023.