Salesforce annuncia la nuova piattaforma Einstein 1

Salesforce ha annunciato oggi la piattaforma Einstein 1, che presenta importanti miglioramenti a Data Cloud ed Einstein, tutti basati sul framework di metadati sottostante di Salesforce.

La piattaforma Einstein 1 offre alle aziende la possibilità di collegare in modo sicuro qualsiasi dato a esperienze CRM alimentate dall’intelligenza artificiale e di creare app alimentate dall’intelligenza artificiale con un codice ridotto.

“La strategia di intelligenza artificiale di un’azienda è valida solo quanto la sua strategia dei dati”, ha dichiarato Parker Harris, cofondatore e CTO di Salesforce. “Siamo stati i pionieri del framework dei metadati quasi 25 anni fa, per collegare i dati tra le applicazioni senza soluzione di continuità. È il tessuto connettivo che alimenta l’innovazione. Ora, con Data Cloud e Einstein AI nativi sulla piattaforma Einstein 1, le aziende possono creare facilmente app e flussi di lavoro basati sull’AI che aumentano la produttività, riducono i costi e offrono esperienze straordinarie ai clienti”.

I dati dei clienti sono molto frammentati. In media, le aziende utilizzano 1.061 applicazioni diverse, ma solo il 29% di esse è integrato.

Gli stack di dati aziendali sono diventati sempre più complessi e le precedenti rivoluzioni informatiche – cloud, social e mobile – hanno generato isole di dati dei clienti enormi e isolate.

Il framework di metadati di Salesforce aiuta le aziende a organizzare e comprendere i dati tra le applicazioni di Salesforce. In altri termini, si tratta di un linguaggio comune per consentire alle diverse applicazioni costruite sulla piattaforma principale di comunicare tra loro.

Crea una visione unificata dei dati in tutta l’azienda, indipendentemente da come sono strutturati nei sistemi interni, mappandoli nel framework di metadati di Salesforce.

Questo consente alle organizzazioni di personalizzare ogni esperienza utente e di agire sui dati utilizzando una serie di servizi della piattaforma low-code, tra cui Einstein per le previsioni AI e la generazione di contenuti, Flow per l’automazione e Lightning per le interfacce utente. Queste personalizzazioni sono immediatamente disponibili per il resto delle applicazioni principali dell’organizzazione, senza dover scrivere codice di integrazione costoso e fragile.

Inoltre, Salesforce fornisce aggiornamenti automatici tre volte all’anno e il framework di metadati impedisce che le integrazioni, le personalizzazioni o i modelli di sicurezza si rompano. Le organizzazioni possono facilmente aggiungere, estendere e costruire su Salesforce man mano che la piattaforma si evolve.

Salesforce Einstein 1 Data Cloud supporta la scalabilità dei big data e l’automazione ad alta velocità per alimentare una nuova ondata di applicazioni AI basate sui metadati

Data Cloud – il motore di dati hyperscale in tempo reale di Salesforce – unifica e armonizza i dati dei clienti, i contenuti aziendali, i dati telemetrici, le conversazioni Slack e altri dati strutturati e non strutturati per creare un’unica visione del cliente. La piattaforma elabora già 30.000 miliardi di transazioni al mese e connette e armonizza 100 miliardi di record ogni giorno.

Con il nuovo Data Cloud, ora integrato in modo nativo con la Piattaforma Einstein 1, le aziende possono sbloccare dati isolati in modi completamente nuovi, creare profili cliente ricchi e unificati e offrire esperienze CRM completamente nuove.