Razer, il mercato gaming maturo e in crescita costante

La crescita di Razer è chiaramente delineata dai forti risultati finanziari recentemente riportati. La sfida per l’azienda è quella di mantenere la sua posizione di leadership. Ne abbiamo parlato con Ignacio Suñé, VP Sales & Marketing, e Jordi Barcala, Regional Sales Manager South EU di Razer

Avete già individuato nuovi fronti verso cui indirizzare risorse e sviluppo?

Ignacio: Razer sta attualmente lavorando su diversi fronti e mercati per mantenere la posizione di leadership confermata dai risultati dello scorso anno, i migliori nella storia dell’azienda con entrate record e crescita a due cifre.

Da un lato, stiamo lavorando per far crescere la nostra divisione Fintech con Razer Gold, uno dei più grandi sistemi di credito virtuale al mondo per i giocatori, offrendo loro nuove opportunità, come i micropagamenti in-game con un sistema di ricompensa. E, dal punto di vista dell’hardware, stiamo investendo molte più risorse in nuovi segmenti gaming in cui Razer prima non era presente, le sedie ergonomiche ed eleganti, ad esempio, che entrano così a far parte del nostro ecosistema. Stiamo anche sviluppando la nostra linea per streaming e console, vediamo un grande interesse in questo campo. Alla fine, si tratta di identificare e anticipare le esigenze dei nostri fan, i gamer, il che è abbastanza facile per noi, dato che in Razer quasi tutti sono giocatori.

Il gaming sta vivendo un periodo storico di grande fermento: il mercato è in crescita, e tutto fa pensare che la tendenza sia destinata a consolidarsi. Quali sono le piattaforme che vi interessano di più?

Ignacio: Uno dei cambiamenti che abbiamo notato negli ultimi anni è che i giocatori multipiattaforma stanno diventando la stragrande maggioranza rispetto ai tradizionali giocatori a piattaforma singola, poiché ora possiedono diversi dispositivi per il gioco e il divertimento multimediale. Al giorno d’oggi, la community gaming continua a crescere in modalità multipiattaforma: console, pc, mobile, o anche cloud gaming. Razer può soddisfare tutte le loro esigenze. Saremo dove il gamer è e vuole essere.

La lineup di prodotti Razer si è ampliata notevolmente nel corso degli anni, comprese le partnership con altre aziende per i wearable e la smart home. Verso quali scenari sono orientate le strategie?

Ignacio: Quando si ha un marchio leader, si cercano sempre sinergie con altri brand forti per raggiungere nuovi mercati o offrire prodotti di fascia alta, come la nostra partnership con Fossil per smartwatch di nuova generazione destinati ai giocatori. Questo è ciò che i fan di Razer apprezzano davvero.

Stiamo offrendo un ecosistema integrato per i gamer in tutte le aree della vita, e con Razer si può essere sicuri di ottenere il miglior prodotto sul mercato per ciascuna di esse, anche se abbiamo bisogno di collaborare con i partner in alcune aree per offrire la soluzione migliore.

Ignacio: Penso che a causa della carenza di console, tutto ciò che riguarda i prodotti per console crescerà molto nel 2022. Siamo eccezionalmente ben posizionati con un ampio portafoglio di controller ad alte prestazioni, cuffie e accessori per tutte le piattaforme console. Lo streaming è un’altra categoria che è stata spinta dalla pandemia e che continuerà a crescere, sostenendo la cultura dello streaming e l’ascesa di una nuova generazione di content creator. Offrire nuove soluzioni per esperienze più coinvolgenti e creative agli streamer rafforzerà la nostra leadership in queste categorie.

L’Italia e il gaming: un territorio complesso; quali sono i vostri obiettivi e come si pone il nostro paese rispetto alle altre nazioni europee?

Jordi: Direi che ogni mercato e paese ha le sue caratteristiche, e sicuramente anche l’Italia ha alcune specificità. Il mercato videoludico italiano è molto interessato all’audio di gioco multipiattaforma, poiché i consumatori amano i giochi con diverse opzioni di dispositivi, dal PC alla console al cellulare. Pertanto, i gamer italiani apprezzano le soluzioni audio all-in-one con eccellente qualità del suono ed ergonomia, che Razer fornisce con le line-up Kraken, Barracuda e BlackShark. Inoltre, il nostro hardware per lo streaming streaming come il microfono Seiren Mini o la webcam Kiyo è molto diffuso tra i diversi creatori di contenuti italiani, dagli streamer su mobile a quelli desktop. Pertanto, queste sono aree chiave per far crescere il nostro business con successo.

In generale, il 2022 sarà un anno in cui la nostra attenzione sull’Italia sarà ancora più alta di prima, poiché vediamo un grande potenziale di crescita. E naturalmente, vogliamo essere in prima linea e invitare quante più persone possibili a diventare parte della nostra community.

Il business dei dispositivi per gamer, sia hardcore che casual, è in costante crescita a livello globale. Qual è la situazione del mercato italiano dal punto di vista di Razer?

Jordi: Il mercato globale del gaming continuerà a crescere, e più persone diventeranno gamer occasionali, così come più giocatori occasionali potrebbero diventare giocatori “hardcore”. Questo vale anche per l’Italia, con nuove generazioni di gamer che si uniscono anche in giovane età. I consumatori italiani stanno anche diventando più consapevoli dell’importanza di possedere periferiche performanti e del giusto investimento quando si tratta di prestazioni di gioco, ergonomia o esperienza immersiva. Ed è qui che entriamo in gioco noi, in quanto marchio leader nel settore delle periferiche ad alte prestazioni per i gamer.