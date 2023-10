Web 3.0: conferenza di Milano School of Management in programma il 19 ottobre

Giovedì 19 ottobre 2023 la sede di Fondazione UNIMI ospiterà a partire dalle ore 09:30 The Game of Web 3.0 – Nuove tecnologie al servizio del business, conferenza organizzata da Milano School of Management (MISOM) in collaborazione con Smiling e dedicata all’impatto sul business e sulle professioni del Web 3.0.

In programma – informa la Milano School of Management, la business school dell’Università degli Studi di Milano – interventi di accademici e professionisti, e lab tematici per vivere esperienze legate al mondo Web 3.0.

Programma dell’evento The Game of Web 3.0

9:00-9:20 Registrazione dei partecipanti

9:20-9:30 Saluti istituzionali (Daniela Vandone)

9:30-9:50 Cosa è il Web 3.0 e perché avrà un impatto sul business e sulle professioni (Mario Benassi)

Obiettivo: offrire un inquadramento complessivo delle tecnologie emergenti e delle principali implicazioni che ne derivano, senza trascurare una prima analisi dei colli di bottiglia tecnologici e non. A seguire, tre-quattro relazioni che specifichino e articolino i messaggi lanciati nella relazione introduttiva.

9:50-10:20 Riflettori puntati sul gaming (che non riguarda solo la Z generation) (Laura Ripamonti, Antonio Severino – Wavemaker Italy)

Obiettivo: far comprendere perché il mondo gaming è importante non solo in termini di economics, ma come ambito di formazione delle preferenze di consumo e di sperimentazione di nuove tecnologie che convergono con una finalizzazione precisa.

10:20-10:40 Quale realtà ci aspetta? (Lorenzo Montagna)

Obiettivo: descrivere brevemente i principali risultati in termini applicativi di AR, VR e MR, spatial computing, fornendo spunti di riflessione per quanto riguarda la loro integrazione con altre tecnologie.

10:40-11:10 Perché il marketing sta già diventando 3.0 (Lamberto Zollo, Riccardo Rialti, Antonello D’Elia – GroupM)

Obiettivo: far comprendere come Web 3.0 sia ormai diventato un perno di assoluto rilievo nei diversi processi di marketing e quali ne siano le implicazioni in termini di customer journey.

11.10-11:30 Web 3.0 e risorse da costruire (Luca Solari)

Obiettivo: delineare il profilo e le competenze delle risorse umane da costruire per sfruttare le opportunità in ambito 3.0.

11:35-12.15 Tavola rotonda

Faculty MISOM

Smiling – Massimo Garzulino

Web3Mi – Giorgio Guidetti

12:30-13:30 Laboratori a fine evento:

Anothereality – Matteo Favarelli Impersive – Guido Geminiani Dilium – Donato De Ieso

Per partecipare, è possibile registrarsi online.