Qlik, analisi dei dati Sap in tempo reale su BigQuery

Qlik e Google Cloud hanno creato una soluzione congiunta per trarre maggior valore dai dati Sap attraverso Google BigQuery.

Ottimizzata per supportare i dati Sap su Google Cloud e Google BigQuery, e rafforzata con la denominazione di Qlik Sap on Google Cloud Expertise, la soluzione per gli utenti di Google Cloud può essere implementata con Qlik Data Integration, aiutando ad aumentare l’utilizzo e il valore dei dati disponibili.

La soluzione Qlik per Google Cloud consentedi accelerare e semplificare il delivery dei dati Sap abilitando gli analytics in tempo reale con BigQuery.

La soluzione integrata fornisce attraverso Qlik Data Integration una pipeline dei dati automatizzata e in tempo reale che consente di semplificare l’acquisizione e la distribuzione di dati Sap pronti per le analytics in BigQuery, sia che si tratti di ambienti Sap legacy, Sap Hana o server applicativi Sap.

La soluzione Qlik è concepita per una rapida integrazione e streaming accelerato dei dati Sap in Google Cloud; data replication in tempo reale e continuativa dalle applicazioni Sap a BigQuery; replica dei dati Sap con minimo overhead sui sistemi Sap; supporto, in un’unica soluzione, di varie fonti dati relative alle applicazioni Sap; automazione della data integration, con riduzione del fabbisogno di risorse per la delivery iniziale e la manutenzione continua.

Qlik Data Integration è certificato Sap e supporta tutti i sistemi Sap di base, automatizzando la data replication in tempo reale e decodificando le complesse strutture dati SAP per applicazioni specifiche in formati ottimizzati per BigQuery.

Questo fa si che gli utenti che si occupano di analytics dispongano dei dati Sap più attuali e rilevanti, indispensabili per una migliore comprensione del business.