ChatGPT: cos’è e quali sono i vantaggi, le incognite, le preoccupazioni

Cos’è ChatGPT: come per ogni innovazione e rivoluzione si intravedono vantaggi, incognite e preoccupazioni.

Esaminiamoli, in un testo certificato AI-(semi)Free Text Generated – AisFreeTG.

Certificazione Testo “Trasparente”

Attenzione, questo articolo è certificato da ME

Dato che oggi tutto è certificato, a onor del vero, mi sono presa la briga di millantare e inventare questa certificazione.

Dunque, ogni paragrafo è anticipato da un codice di certificazione, totalmente inventato da ME, inutile e inesistente.

Che identifica in che modo il testo è stato generato:

AIFreeTG

AIFTG

AIbmnbTG

Buona lettura.

I vantaggi di ChatGPT

[AI Free Text Generated – AIFreeTG]

ChatGPT, un termine che è sulla bocca di tutti. Per i tecnici non è un termine nuovo e fa parte della costellazione di OpenAi e di tutto il mondo dell’intelligenza artificiale che ci si sta aprendo davanti.

Come per ogni innovazione e rivoluzione si intravedono vantaggi, incognite e preoccupazioni.

Dunque voglio immaginare scenari inaspettati.

Tra i vantaggi c’è sicuramente la velocità di produrre contenuti testuali, ma non sempre dicono la verità. Dunque, un prompt fornisce le indicazioni per ottenere un risultato più esaustivo possibile e velocemente, ma è la risposta più vera e utile? Quanto possiamo fidarci? Quanto del nostro controllo è previsto?

Con ChatGPT davvero possiamo ottenere risultati sorprendenti. Qualcuno non dovrà più fare certi lavori? Il mondo cambia come sempre e quei certi lavori devono evolvere.

Ogni risultato sarà giusto se risponderà a un’esigenza, ma “il fine giustifica i mezzi”?

[AI Free Text Generated – AIFreeTG]

Il mondo artefatto che ci si prospetta, potrebbe essere la soluzione a un enorme dispendio di energie e tempo, che potrebbero essere impiegate in altro modo, forse migliore. È questa la vera speranza evolutiva, di un sistema, di un’intelligenza artificiale, ma soprattutto dell’intelligenza umana.

Anche perché non c’è solo ChatGPT, ma tanti altri strumenti di generazione, che utilizzano un prompt per la creazione di immagini, video, audio, modelli 3D ecc…

Possiamo fuggire dall’alienazione che alcune attività comportano, ma sta a noi poi impiegare le nostre capacità in maniera alternativa ed efficace, non è questo il nostro dono? Non è questo che ci differenzia da una macchina, da un calcolo algoritmico?

“AI-Free Text Generated” come “Cruelty free”, “Sponsored”

Ironizzo. Potrebbero davvero essere necessarie delle diciture e certificazioni in futuro?

[AI Free Text Generated – AIFreeTG]

Forse no, non sarà necessario, se quello che staremo cercando è l’opinione di qualcuno, se ci interesserà conoscere i pareri di altri umani, se quello che vorremo continuare a vivere è l’esperienza sbalorditiva della creatività umana o della ricerca della verità.

Non restiamo sbalorditi di fronte a un disegno iperrealistico a matita? Viene utilizzata la tecnologia più antica e lenta, ma ci piace osservare, eppure una fotografia o un’IA potrebbero fare di meglio.

Proprio come la fotografia e l’industrializzazione (creatività e processo) avevano causato tante preoccupazioni e rivoluzioni, così oggi molti di noi avranno gli stessi sentimenti, ma la realtà è che nulla si può contro l’esigenza evolutiva.

Ci fidiamo davvero delle informazioni che un’IA può fornirci, quando siamo alla ricerca di informazioni mediche? Anche l’Internet di oggi è popolato da tante informazioni false, l’adozione dell’IA dà man forte a questo problema.

Allora rischiamo un Internet falso? Oppure dovremo adottare sistemi di certificazione delle informazioni e della loro veridicità? Quanto potremo fidarci di ciò che staremo vedendo, leggendo e sentendo?

ChatGPT, cos’è

[AI Friendly Text Generated – AIFTG]

Ce lo facciamo dire dall’IA che cos’è, d’altronde può spiegarlo benissimo.

ChatGPT è un modello di linguaggio di OpenAI che è stato addestrato per essere in grado di partecipare a conversazioni in modo simile a un essere umano. È stato addestrato su un enorme dataset di conversazioni in modo che possa comprendere il contesto e rispondere in modo coerente alle domande e alle richieste degli utenti. È stato progettato per essere utilizzato in una varietà di applicazioni, come il supporto clienti, la creazione di contenuti e il supporto alla ricerca.

… Ad esempio, può essere utilizzato per fornire supporto clienti, rispondere a domande comuni su un prodotto o servizio, o anche solo per intrattenere gli utenti con conversazioni interessanti. ChatGPT può essere utilizzato anche per creare contenuti, come storie o articoli, in modo che possa essere utilizzato per sostenere la ricerca o come strumento di scrittura creativa.

Ce lo dice l’IA stessa che si tratta di un supporto al lavoro, che può rispondere a domande comuni, che può anche intrattenere, ma non ha la visione evolutiva tipica della mente umana, forse può fare delle valutazioni statistiche, ma l’esperienza ci insegna che i numeri decontestualizzati e senza una visione non ci sono utili.

OpenAi: come funziona

[AI Free Text Generated – AIFreeTG]

Di come funziona OpenAi e GPT ne abbiamo già parlato in questo articolo. Ciò che c’è di nuovo oggi è sicuramente un avanzamento del sistema e l’intenzione di Microsoft di implementarlo su Bing.

Siamo di fronte a una guerra tra titani? Quanto preoccupa Google questa innovazione? La vera domanda è se questo cambio di direzione sarà adottato dagli utenti in massa.

Predire il futuro, come antiche cartomanti, non è la strada giusta e ogni predizione millanta finte verità. Ma, intercettare le esigenze di tecnici e utenti è ciò per cui da sempre l’essere umano lavora, perciò non si può lottare “contro i mulini a vento”, bisogna rimboccarsi le maniche e immaginare un futuro compatibile, questa è la vera strada da intraprendere.

Le alternative a ChatGPT quali sono?

Lo chiediamo di nuovo all’IA

[AI “bene ma non benissimo” Text Generated – AIbmnbTG]

Anche qui a rispondere alla domanda è ChatGPT, ma questa volta poteva fare di meglio. “È intelligente ma non si applica”.

Microsoft’s Turing NLG: un modello di linguaggio sviluppato da Microsoft che utilizza tecniche di pre-elaborazione del testo e di apprendimento automatico per generare risposte naturali.

Google’s DialoGPT: un modello di linguaggio basato su GPT-3 sviluppato da Google per supportare conversazioni naturali tra un utente e un agente.

Facebook’s Blender: un modello di linguaggio basato su transformer sviluppato da Facebook che utilizza tecniche di pre-elaborazione del testo e di apprendimento automatico per generare risposte naturali.

Quali software sono più utilizzati per generare contenuti AI?

[AI “bene ma non benissimo” Text Generated – AIbmnbTG]

Non quali modelli di linguaggio, ma una comparativa tra piattaforme, che usano l’IA per la creazione di testi. Ci risponde sempre l’IA.

CopyAI è una piattaforma per la generazione di contenuti basata sull’intelligenza artificiale…

Articoolo: una piattaforma per la generazione automatica di contenuti basata sull’intelligenza artificiale…

Wordsmith: una piattaforma per la generazione automatica di contenuti basata sull’intelligenza artificiale…

Bene, ma non benissimo. Il meccanismo si è inceppato.

Insomma è evidente che siamo di fronte a uno strumento che ha tanto da “imparare” ancora e sul quale non è possibile ancora riporre fiducia.

Sarà sempre la mente umana a giudicare il risultato del suo lavoro.