Mercedes collabora con Google per portare Maps e YouTube nei suoi veicoli

Mercedes-Benz e Google hanno annunciato oggi una partnership strategica a lungo termine per accelerare ulteriormente l’innovazione automobilistica e creare un’esperienza digitale di auto di lusso di nuova generazione.

Grazie a questa partnership, Mercedes-Benz sarà la prima casa automobilistica a creare un’esperienza di navigazione con il proprio marchio, basata sui nuovi dati e sulle nuove funzionalità di navigazione di Google Maps Platform.

In questo modo la casa automobilistica di lusso avrà accesso all’offerta geospaziale leader di Google, che comprende informazioni dettagliate sui luoghi, informazioni sul traffico in tempo reale e predittive, percorsi automatici e altro ancora. Grazie all’integrazione di queste funzionalità nel prossimo Sistema Operativo Mercedes-Benz (MB.OS), i clienti potranno godere di un’esperienza di navigazione superiore, grazie alla facilità di utilizzo e alla grafica eccezionale sullo schermo ad alta risoluzione dell’auto. Per arricchire l’esperienza dell’utente, le aziende porteranno l’applicazione YouTube nel sistema di infotainment Mercedes-Benz. Inoltre, Mercedes-Benz utilizzerà i dati di Google Maps per attivare funzioni di guida assistita come la regolazione automatica della velocità prima di incroci, rotatorie o curve..

“Invitiamo solo i migliori partner a migliorare il nostro sistema operativo e ad arricchire l’esperienza dei clienti Mercedes-Benz. Google è da molti anni leader nel settore delle mappe e della navigazione. Con la nostra partnership strategica, siamo entusiasti di creare servizi unici e di elevare il livello di comodità per i nostri clienti. Il sistema sarà profondamente integrato nella nostra interfaccia utente Mercedes-Benz e sarà completamente collegato alle funzioni rilevanti del veicolo, come lo stato di carica”.

Ola Källenius, CEO di Mercedes-Benz

Come primo passo, Mercedes-Benz darà ai clienti l’accesso a Place Details fornito da Google, che li aiuterà a trovare informazioni dettagliate su oltre 200 milioni di aziende e luoghi in tutto il mondo, compresi orari, foto, valutazioni e recensioni. Place Details sarà disponibile a partire da oggi su tutti i veicoli dotati dell’ultima generazione di MBUX nei mercati di riferimento.

Le aziende hanno concordato di esplorare ulteriori collaborazioni utilizzando le soluzioni leader di Google Cloud per l’intelligenza artificiale (AI), i dati e l’infrastruttura aperta. Ad esempio:

– AI: Mercedes-Benz intende utilizzare le capacità di AI e Machine Learning di Google Cloud per creare, addestrare e distribuire nuovi modelli in modo rapido e migliorare l’esperienza dei clienti.

– Dati: Mercedes-Benz intende utilizzare la piattaforma di elaborazione dati veloce ed efficiente di Google Cloud per analizzare i dati della flotta.

– Infrastruttura aperta: Mercedes-Benz intende utilizzare l’infrastruttura aperta di Google per innovare e scalare in modo sicuro dall’on-premise, all’edge, al cloud, attraverso l’attuale panorama tecnologico di Mercedes-Benz.

“La nostra partnership con Mercedes-Benz prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate di Google Maps Platform, Cloud e YouTube per contribuire a creare nuove esperienze per gli automobilisti. Oltre a consentire a Mercedes-Benz di progettare un’interfaccia di navigazione personalizzata, forniremo le nostre capacità di intelligenza artificiale e di dati per accelerare gli sforzi di sostenibilità, far progredire la guida autonoma e creare un’esperienza cliente migliorata.”

Sundar Pichai, Chief Executive Officer, Google and Alphabet