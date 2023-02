Bing e Edge con ChatGPT: Microsoft reinventa la ricerca con l’intelligenza artificiale

Microsoft, in occasione di una conferenza stampa presso la sua sede di Redmond, ha annunciato una nuova versione del motore di ricerca Bing e del browser Edge: ora sono basati sull’intelligenza artificiale e la ricerca è disponibile in anteprima su Bing.com.

Sono dunque confermate le voci degli ultimi giorni e Microsoft lancia ufficialmente la sua sfida a Google, con una freccia molto affilata al suo arco: l’intelligenza artificiale di ChatGPT.

I nuovi Bing e Edge – sottolinea l’azienda – migliorano le operazioni di ricerca, consentono di ottenere risposte più complete, abilitano una nuova esperienza di chat e la possibilità di generare contenuti. Microsoft descrive questi nuovi strumenti come un “copilota AI per il web”.

“L’intelligenza artificiale cambierà radicalmente ogni categoria di software, a partire dalla maggiore tra tutte: la ricerca. Oggi lanciamo Bing ed Edge con l’AI copilot e la chat, per aiutare le persone a ottenere di più dalla ricerca e dal web“, ha dichiarato Satya Nadella, Presidente e CEO di Microsoft.

Ogni giorno – afferma la società di Redmond – vengono effettuati 10 miliardi di ricerche, ma si stima che la metà di esse rimanga senza risposta. Questo perché le persone usano la ricerca per fare cose per cui non era stata originariamente concepita. È ottima per trovare un sito web, ma per domande o compiti più complessi troppo spesso non è all’altezza.

Nuovi Bing ed Edge, Microsoft svela il copilota per il web

Microsoft ha riunito la ricerca, la navigazione e la chat in un’esperienza unificata che si può richiamare da qualsiasi punto del web.

Questa nuova esperienza – dichiara l’azienda – offre innanzitutto una ricerca migliore. Il nuovo Bing offre una versione migliorata della consueta esperienza di ricerca, fornendo risultati più pertinenti per cose semplici come i risultati sportivi, le quotazioni azionarie e il meteo, oltre a una nuova barra laterale che mostra risposte più complete, se l’utente lo desidera.

Inoltre, fornisce risposte complete. Bing analizza i risultati provenienti da tutto il web per trovare e riassumere la risposta che l’utente sta cercando. Microsoft fa il seguente esempio: è possibile ottenere istruzioni dettagliate su come sostituire le uova con un altro ingrediente in una torta che si sta preparando proprio in quel momento, senza scorrere tra molteplici risultati.

In più, c’è una nuova esperienza di chat. Per le ricerche più complesse, come la pianificazione di un itinerario di viaggio dettagliato o la ricerca del tv da acquistare, il nuovo Bing offre una nuova chat interattiva. L’esperienza di chat consente di affinare la ricerca fino a ottenere la risposta completa che si sta cercando, chiedendo ulteriori dettagli, chiarezza e idee, con collegamenti disponibili per agire immediatamente sulle decisioni prese.

Ci sono momenti, aggiunge poi Microsoft, in cui si ha bisogno di qualcosa di più di una risposta: si ha bisogno di un’ispirazione. Il nuovo Bing può generare il contenuto e aiuterà anche in questo, assicura Microsoft. Può aiutare a scrivere un’email, a creare un itinerario di cinque giorni per una vacanza da sogno alle Hawaii, con link per prenotare il viaggio e l’alloggio, a prepararsi per un colloquio di lavoro o altro. Il nuovo Bing cita anche tutte le sue fonti, in modo che l’utente possa vedere i link ai contenuti web a cui fa riferimento.

Infine, c’è una nuova esperienza di Microsoft Edge. Microsoft ha aggiornato il browser Edge con nuove funzionalità AI e un nuovo look e ha aggiunto due nuove funzionalità: Chat e Compose. Con la barra laterale di Edge, è possibile ad esempio chiedere un riepilogo di un lungo rapporto finanziario per ottenerne i dati principali, e poi utilizzare la funzione di chat per chiedere un confronto con i dati finanziari di un’azienda concorrente e inserirli automaticamente in una tabella.

L’utente può anche chiedere a Edge di aiutarlo a comporre un contenuto, ad esempio un post su LinkedIn, dandogli alcuni suggerimenti per iniziare. Successivamente, è possibile chiedere a Edge di aggiornare il tono, il formato e la lunghezza del post. Edge è in grado di capire la pagina web in cui ci si trova e si adatta di conseguenza.

Intelligenza artificiale per reinventare la ricerca

La nuova esperienza di Bing, spiega Microsoft, è il risultato di quattro innovazioni tecniche.

La prima di esse è un modello OpenAI di nuova generazione. Microsoft ha infatti annunciato che il nuovo Bing si basa su un nuovo modello linguistico OpenAI di nuova generazione, più potente di ChatGPT e personalizzato specificamente per la ricerca. Il nuovo modello si basa sui principali insegnamenti e progressi di ChatGPT e GPT-3.5 ed è ancora più veloce, più accurato e più capace.

La seconda innovazione è il modello Microsoft Prometheus. La società di Redmond ha sviluppato un modo proprietario di lavorare con il modello OpenAI che permette di sfruttarne al meglio la potenza. L’azienda ha chiamato questo insieme di capacità e tecniche “Prometheus model“. Questa combinazione, afferma Microsoft, offre risultati più pertinenti, tempestivi e mirati, con una maggiore sicurezza.

Come terzo punto, c’è l’applicazione dell’intelligenza artificiale all’algoritmo di ricerca core. Microsoft ha applicato il modello di intelligenza artificiale al motore di ricerca e ranking core di Bing, cosa che secondo l’azienda ha portato al più grande salto di rilevanza in due decenni. Grazie a questo modello di intelligenza artificiale, dichiara Microsoft, anche le query di ricerca di base sono più accurate e più pertinenti.

Infine c’è la nuova esperienza utente. Con questa, Microsoft sta reimmaginando il modo in cui le persone interagiscono con la ricerca, il browser e la chat, riunendoli in un’esperienza unificata. In questo modo secondo la società di Redmond si aprirà un modo completamente nuovo di interagire con il web.

Queste nuove e rivoluzionarie esperienze di ricerca – sottolinea l’azienda – sono possibili perché Microsoft si è impegnata a trasformare Azure in un supercomputer AI per il mondo, e OpenAI ha utilizzato questa infrastruttura per addestrare i modelli rivoluzionari che ora vengono ottimizzati per Bing.

Insieme a OpenAI, Microsoft ha anche implementato intenzionalmente delle misure di sicurezza per la protezione dai contenuti dannosi. I team delle due aziende stanno lavorando per affrontare questioni come la disinformazione, il blocco dei contenuti, la sicurezza dei dati e la prevenzione della promozione di contenuti dannosi o discriminatori, in linea con i principi di AI di Microsoft.

Il nuovo Bing è disponibile da oggi in anteprima limitata su desktop, e tutti possono visitare Bing.com per provare delle query di esempio e iscriversi alla lista d’attesa. Nelle prossime settimane l’anteprima sarà estesa a milioni di persone, ha annunciato Microsoft, che ha aggiunto inoltre che anche l’esperienza mobile sarà presto disponibile in anteprima.