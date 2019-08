MyElmec, sistemi informatici e asset digitali sempre sotto controllo

MyElmec è la dashboard integrata di Elmec informatica che permette di risparmiare tempo grazie ai processi automatizzati che aiutano a monitorare 24/7 gli asset digitali di un’azienda e l’infrastruttura It. Si tratta di un’unica piattaforma che permette di vedere in tempo reale quanto succede su device come stampanti, pc e notebook e sull’infrastruttura monitorando tutti i configuration item come server, storage, switch e firewall.

Più di uno strumento di governance

MyElmec si propone come folla piattaforma strategico per chi lavora nel mondo dell’It. Non è infatti solo uno strumento di governance. Grazie a processi automatizzati, alcune azioni più operative, vengono velocizzate permettendo così alle figure che si occupano di tecnologie all’interno delle aziende di abbandonare azioni meccaniche e farraginose dell’operatività quotidiana, guadagnando tempo per lo sviluppo delle strategie. Il portale è disponibile anche in versione mobile sia per Android sia per iOS e l’app è in grado di notificare in tempo reale agli addetti ai lavori situazioni di criticità sugli asset sotto monitoraggio.

La metodologia DevOps

Lo sviluppo del portale ha previsto il coinvolgimento della metodologia DevOps, che nasce dall’idea di un’integrazione tra gli sviluppatori e chi controlla ed eroga prodotti e servizi, ossia gli addetti alle operation. DevOps vuole eliminare “l’effetto silos”, evitando l’esistenza di compartimenti stagni, ovvero, reparti che, nel processo produttivo, si occupano solo della propria parte, senza pensare a quello che avviene prima e dopo la loro attività.

L’utilizzo di questa metodologia ha portato a un cambiamento nei processi aziendali e nell’ideazione del progetto stesso. Nel suo sviluppo sono inoltre stati coinvolti 20 clienti pilot, in ottica win-win, che hanno permesso da una parte a Elmec di capire le esigenze, ricevendo feedback in tempo reale, e dall’altra ai clienti stessi di ottenere in tempi rapidi uno strumento pronto per l’uso.