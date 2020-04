Adobe ha annunciato che Photoshop per iPad e Fresco, app vendute su abbonamento separatamente, sono ora disponibili in un unico bundle per il disegno e la pittura.

L’opzione, ha specificato la società di San Jose, è valida per chi acquista Photoshop per iPad o per chi passa ad Adobe Fresco Premium tramite l’app store, per i clienti Creative Cloud che acquistano Photoshop, piano Single App o All Apps sul sito Adobe.com, e in generale per tutti coloro che hanno un abbonamento a Creative Cloud.

Photoshop per iPad è la versione nativa per il tablet di Apple del noto software per il fotoritocco e l’elaborazione delle immagini: non porta chiaramente tutte le funzionalità dell’applicazione desktop su iPad, ma Adobe ha già dimostrato di voler potenziare ulteriormente l’app, tramite gli aggiornamenti.

Per quanto riguarda Adobe Fresco, si tratta di un’app di disegno e pittura progettata per l’uso con iPad e Apple Pencil da parte di artisti digitali che svolgono questo tipo di attività professionalmente o per passione.

Rimanendo in tema di artisti e disegno digitali, Adobe ha anche messo a disposizione i Coloring Book, vale a dire album con illustrazioni e creatività da colorare con le app Adobe e realizzate da illustratori di fama mondiale.

Le offerte in arrivo da San Jose per i professionisti della creatività non finiscono qui: infatti l’azienda ha anche reso noto che fino al 15 giugno 2020 è possibile attivare l’app Adobe Spark gratuitamente per un trial di 60 giorni. Tutti coloro che invece utilizzano già l’app per il web design avranno automaticamente un’estensione del loro abbonamento.

Spark è uno strumento indirizzato a piccole imprese e imprenditori e che ha il fine di semplificare la realizzazione di creatività per i social media, pagine web e brevi video. Con un piano Spark “Singolo Utente”, i clienti hanno accesso a template grafici premium, alla libreria completa di font Adobe, strumenti di collaborazione, supporto per i brand e altro.

Oltre a questa offerta gratuita, il team di Adobe Spark ha sviluppato nuovi modelli grafici e offerto suggerimenti per aiutare le piccole realtà ad affrontare questo periodo particolarmente sfidante, per promuovere la connessione durante questo periodo di distanziamento sociale e per aiutare a stimolare la creatività.

Le offerte rientrano nelle iniziative con cui Adobe sta supportando gli utenti durante l’emergenza sanitaria in corso, agevolando l’accesso a strumenti e risorse.