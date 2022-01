PCIe 6.0 raddoppia banda ed efficienza per i settori ad alta intensità di dati

PCI-SIG, l’organizzazione responsabile dello standard PCI Express (PCIe), ha annunciato il rilascio ufficiale della specifica PCIe 6.0.

L’ultima versione dello standard per l’interfaccia d’interconnessione raddoppia la banda e l’efficienza e raggiunge i 64 GT/s di data rate raw e fino a 256 GB/s in configurazione x16.

Lanciata nel 2003 – quando aveva un transfer rate di 2,5 gigatransfer per second (GT/s) – la tecnologia PCI Express ha rappresentato il sistema di interconnessione standard de facto per quasi due decenni.

La specifica PCIe 6.0 ora raddoppia la larghezza di banda e l’efficienza energetica rispetto alla precedente specifica PCIe 5.0 (32 GT/s), e allo stesso tempo fornisce una bassa latenza e un overhead di larghezza di banda ridotto.

La tecnologia PCIe 6.0 è stata ulteriormente sviluppata per continuare a soddisfare la domanda del settore per un’interconnessione ad alta velocità e bassa latenza.

E si propone ora come la soluzione di interconnessione I/O general purpose conveniente e scalabile per i settori ad alta intensità di dati.

Tra questi, PCI-SIG cita: i data center, l’intelligenza artificiale e il machine learning, l’Hpc, l’automotive, l’IoT e i settori militare e aerospaziale.

Tra le nuove funzionalità introdotte in quest’ultima generazione, ci sono: signaling PAM4 (Pulse Amplitude Modulation a 4 livelli), Forward Error Correction (FEC) a bassa latenza e codifica basata su Flit (Flow Control Unit).

PCI-SIG sottolinea che i prodotti PCIe 6.0 interopereranno e manterranno la compatibilità all’indietro con tutte le generazioni precedenti della tecnologia PCI Express.

Tuttavia, prima dell’arrivo sul mercato di nuovi prodotti che implementano la versione aggiornata della specifica, ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Infatti, per ogni revisione della specifica di base, PCI-SIG sviluppa i test di conformità e la relativa documentazione basati sui requisiti della nuova architettura.

PCI-SIG ha reso noto che i test preliminari per PCIe 6.0 dovrebbero iniziare nel 2023.

In generale, la tempistica per l’arrivo sul mercato dei prodotti che utilizzano la tecnologia PCIe 6.0 dovrebbe essere di 12-18 mesi dopo il rilascio della specifica finale.