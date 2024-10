ChatGPT Canvas, un nuovo modo di lavorare con l’AI su progetti di scrittura e coding

OpenAI ha presentato una nuova funzione beta di ChatGPT chiamata Canvas, uno spazio di progettazione per attività di scrittura e coding che va oltre i limiti dell’interfaccia della chat.

Canvas offre uno spazio di lavoro side-by-side che migliora la collaborazione con ChatGPT, lavorando come un copy editor virtuale o un revisore dei codici. Attraverso questa nuova funzionalità si possono apportare direttamente modifiche o chiedere a ChatGPT di fornire suggerimenti, modifiche e feedback in linea.

Queste le caratteristiche principali di canvas, la nuova esperienza introdotta da OpenAI:

Consente di modificare direttamente il testo o il codice.

Permette di evidenziare sezioni per ottenere un feedback specifico.

Revisione e ripristino di versioni precedenti.

Semplifica le revisioni e il debug della codifica secondo indicazioni in-linea.

Iniziare è facile, spiega l’azienda. Canvas si apre automaticamente quando ChatGPT ne rileva l’utilità, oppure si può attivare manualmente e incollare il progetto da gestire.

OpenAI sottolinea che è la prima volta che l’azienda aggiorna l’interfaccia visiva di ChatGPT in due anni e il team lo considera un grande passo avanti per rendere il tool di intelligenza artificiale più utile ed efficace.

Canvas viene distribuito oggi agli utenti di ChatGPT Plus e Team. Gli utenti Enterprise e Edu potranno accedervi la prossima settimana, mentre per gli utenti Free è previsto il roll-out dopo la beta.

OpenAI sottolinea anche che il team di ricerca ha lavorato duramente per abilitare GPT-4o ad agire come un vero collaboratore. È possibile saperne di più sulla ricerca alla base di Canvas, è possibile consultare il blog disponibile sul sito di OpenAI.