OpenAI lancerà il GPT Store la prossima settimana

A novembre, in occasione del suo DevDay, oltre al nuovo modello GPT-4 Turbo, al roll-out delle versioni custom di ChatGPT e a numerose altre novità per gli sviluppatori, OpenAI aveva annunciato anche l’imminente lancio del GPT Store.

Per la precisione, al momento dell’annuncio il lancio doveva essere imminente, quello stesso mese o al massimo entro la fine di dicembre. In una comunicazione successiva, plausibilmente per le note vicende riguardanti la leadership dell’azienda, il team di ChatGPT aveva condiviso che il lancio era stato rimandato all’inizio del 2024.

Ora, tramite una mail inviata agli sviluppatori che hanno creato custom GPT tramite GPT Builder, OpenAI ha fatto sapere che lancerà il GPT Store la prossima settimana e che gli sviluppatori interessati a condividere il loro GPT nello store possono prepararsi a farlo, seguendo le opportune procedure.

A partire dal giorno del DevDay, gli sviluppatori hanno potuto creare GPT e condividerli pubblicamente. I GPT, presentati per l’appunto al DevDay, sono versioni custom di ChatGPT che gli sviluppatori possono creare per uno scopo specifico. Si tratta, in sostanza, di un nuovo modo per creare una versione personalizzata di ChatGPT che sia più utile per svolgere compiti specifici e per condividerla con altri utenti.

Nell’ambito di questa nuova opportunità, il GPT Store di OpenAI accoglierà le creazioni di builder verificati. Una volta inseriti nello store, i GPT custom diventano ricercabili da altri utenti e possono scalare le classifiche, come avviene solitamente in uno store digitale di app o di contenuti. OpenAI metterà inoltre in evidenza i GPT più utili e divertenti, e questi saranno organizzati in categorie come produttività, istruzione o “just for fun”.

In occasione del primo annuncio, OpenAI aveva poi sottolineato che nei mesi successivi gli utenti avrebbero potuto anche guadagnare in base al numero di persone che utilizzano il proprio GPT. Non è chiaro se ora, dopo il ritardo nel lancio, questa possibilità verrà inserita sin dall’inizio, o se si dovrà attendere ancora. Né sono state fornite informazioni sulla data precisa di apertura del GPT Store e se sarà un lancio globale o se sarà invece limitato ad alcuni mercati.

L’attesa è comunque quasi finita: sapremo tutto la prossima settimana.