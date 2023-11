OpenAI, ultimo colpo di scena: Sam Altman torna al comando, al via un nuovo board

Settimana davvero incredibile per una delle più importanti società nel settore dell’intelligenza artificiale: OpenAi annuncia l’ennesimo colpo di scena con il ritorno di Sam Altman nel ruolo di CEO.

Ad annunciarlo, di fatto all’unisono, sono tutti i protagonisti di questa complessa vicenda: Sam Altman stesso, OpenAI, Satya Nadella e Greg Brockman.

Come ogni battaglia che si rispetti, anche nella querelle OpenAI ci sono vinti e vincitori. Lo abbiamo già detto, a nostro avviso Satya Nadella ha saputo destreggiarsi benissimo.

We are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is a first essential step on a path to more stable, well-informed, and effective governance. Sam, Greg, and I have talked and agreed they have a key role to play along with the OAI leadership team in ensuring… https://t.co/djO6Fuz6t9 — Satya Nadella (@satyanadella) November 22, 2023

L’autorevolezza e il peso politico di Nadella nel settore AI è sicuramente cresciuto; una posizione di forza che testimonia la grandissima abilità del manager.

Sam Altman stesso ne esce rafforzato. Il board uscente lo aveva silurato da OpenAI: Altman è rientrato dalla porta principale, con gli stesso poteri formali (era già CEO) ma in concreto con un potere decisamente rafforzato. Difficile, se non impossibile, immaginare che qualcuno ne metta in dubbio il ruolo, almeno non in un orizzonte di breve periodo

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

Il board di OpenAi esce di scena: nuove nomine provvisorie

Non possiamo mettere Emmett Shear tra gli sconfitti: è rimasto in carica come CEO per meno del battito d’ali di una farfalla, ma senza dubbio era più che consapevole della precarietà della posizione, per usare un eufemismo.

I am deeply pleased by this result, after ~72 very intense hours of work. Coming into OpenAI, I wasn’t sure what the right path would be. This was the pathway that maximized safety alongside doing right by all stakeholders involved. I’m glad to have been a part of the solution. https://t.co/AGoDBbwhkq — Emmett Shear (@eshear) November 22, 2023

I veri sconfitti sono i precedenti membri del board, che hanno perso la partita su tutti i fronti.

Una nuova lista iniziale di membri del consiglio di amministrazione è stata annunciata nella notte. Bret Taylor, ex co-CEO di Salesforce, presiederà il consiglio di amministrazione, insieme all’amministratore delegato di Quora Adam D’Angelo – unico superstite del precedente e consiglio di amministrazione di OpenAI – e a Larry Summers.

Vista la rapidità con cui avvengono i cambiamenti al vertice in OpenAI, se fossimo nel board non ci sentiremmo troppo comodi.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo. We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023