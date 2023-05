Nvidia MGX, l’architettura modulare per l’accelerated computing nei data center

Per soddisfare le diverse esigenze di elaborazione accelerata dei data center di tutto il mondo, NVIDIA ha presentato la specifica server NVIDIA MGX, che offre ai produttori di sistemi un’architettura di riferimento modulare per realizzare in modo rapido ed economico oltre 100 varianti di server in grado di soddisfare un’ampia gamma di applicazioni di AI, high performance computing e Omniverse.

ASRock Rack, ASUS, GIGABYTE, Pegatron, QCT e Supermicro adotteranno MGX, che può abbattere i costi di sviluppo fino a tre quarti e ridurre i tempi di sviluppo di due terzi fino a soli sei mesi, ha dichiarato NVIDIA.

Con MGX, spiega l’azienda, i produttori iniziano con un’architettura di sistema di base ottimizzata per il calcolo accelerato per il loro chassis server, e poi selezionano GPU, DPU e CPU. Le varianti di design possono affrontare carichi di lavoro specifici, come HPC, scienza dei dati, modelli linguistici di grandi dimensioni, edge computing, grafica e video, AI enterprise, progettazione e simulazione.

Compiti multipli come l’addestramento dell’AI e il 5G possono essere gestiti su una singola macchina, mentre gli aggiornamenti alle future generazioni di hardware possono avvenire senza attriti. L’MGX può anche essere facilmente integrato nel cloud e nei data center aziendali.

QCT e Supermicro saranno i primi ad arrivare sul mercato, con i progetti MGX che inizieranno ad arrivare in agosto. Il sistema ARS-221GL-NR di Supermicro includerà il superchip CPU NVIDIA Grace, mentre il sistema S74G-2U di QCT utilizzerà il superchip NVIDIA GH200 Grace Hopper.

Inoltre, SoftBank Corp. ha in programma l’implementazione di più data center hyperscale in tutto il Giappone e l’utilizzo di MGX per allocare dinamicamente le risorse delle GPU fra le applicazioni di AI generativa e 5G.

I data center devono sempre più soddisfare i requisiti di crescita delle capacità di calcolo e di riduzione delle emissioni di anidride carbonica per combattere il cambiamento climatico, mantenendo al contempo bassi i costi, sottolinea NVIDIA.

I server per l’accelerated computing di NVIDIA offrono da tempo prestazioni di calcolo ed efficienza energetica di livello elevato. Ora, il design modulare di MGX offre ai produttori di sistemi la possibilità di soddisfare in modo più efficace i requisiti di budget, alimentazione, design termico e meccanica di ciascun cliente.

MGX funziona con diversi fattori di forma ed è compatibile con le attuali e future generazioni di hardware NVIDIA, tra cui:

Chassis: 1U, 2U, 4U (raffreddati ad aria o a liquido).

GPU: gamma completa di GPU NVIDIA, incluse le più recenti H100, L40 e L4.

CPU: Superchip CPU NVIDIA Grace, Superchip Grace Hopper GH200, CPU x86.

Networking: DPU NVIDIA BlueField-3, adattatori di rete ConnectX-7

MGX si differenzia da NVIDIA HGX – spiega l’azienda – in quanto offre una compatibilità flessibile e multigenerazionale con i prodotti NVIDIA per garantire che i costruttori di sistemi possano riutilizzare i progetti esistenti e adottare facilmente i prodotti di nuova generazione senza costose riprogettazioni. Al contrario, HGX si basa su una baseboard multi-GPU connessa a NVLink e progettata su misura per creare il massimo dei sistemi AI e HPC.

Oltre all’hardware, MGX è supportato dall’intero stack software di NVIDIA, che consente agli sviluppatori e alle aziende di creare e accelerare applicazioni di AI, HPC e di altro tipo. Questo include NVIDIA AI Enterprise, il layer software della piattaforma NVIDIA AI, che offre oltre 100 framework, modelli preaddestrati e strumenti di sviluppo per accelerare l’AI e la scienza dei dati per lo sviluppo e l’implementazione dell’AI enterprise con pieno supporto.

MGX è compatibile con i rack per server Open Compute Project ed Electronic Industries Alliance, per una rapida integrazione nei data center aziendali e cloud.