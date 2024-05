Nvidia Grace Hopper inaugura una nuova era del supercomputing AI

Per dare impulso a un cambiamento fondamentale nel settore dell’high-performance computing verso sistemi basati sull’intelligenza artificiale, NVIDIA ha annunciato oggi che nove nuovi supercomputer in tutto il mondo utilizzano i Superchip NVIDIA Grace Hopper per accelerare la ricerca e la scoperta scientifica. Insieme, i sistemi offrono 200 exaflop, ovvero 200 quintilioni di calcoli al secondo, di potenza di elaborazione dell’intelligenza artificiale ad alta efficienza energetica.

Tra i nuovi supercomputer basati su Grace Hopper che stanno entrando in funzione ci sono EXA1-HE, in Francia, del CEA e di Eviden; Helios presso l’Academic Computer Centre Cyfronet, in Polonia, e Alps presso il Centro Nazionale Svizzero di Supercomputing di Hewlett-Packard Enterprise (HPE); JUPITER presso il Centro di Supercomputing di Jülich in Germania; DeltaAI presso il National Center for Supercomputing Applications dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign; e Miyabi presso il Japan’s Joint Center for Advanced High Performance Computing, istituito tra il Center for Computational Sciences dell’Università di Tsukuba e l’Information Technology Center dell’Università di Tokyo.

La CEA, la Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica, ed Eviden, una società del Gruppo Atos, hanno annunciato in aprile la consegna del supercomputer EXA1-HE, basato sulla tecnologia BullSequana XH3000 di Eviden. L’architettura BullSequana XH3000 offre un nuovo sistema di raffreddamento ad acqua calda brevettato, mentre EXA1-HE è dotato di 477 nodi di calcolo basati su Grace Hopper.

“L’intelligenza artificiale sta accelerando la ricerca sul cambiamento climatico, velocizzando la scoperta di farmaci e portando a scoperte in decine di altri campi”, ha dichiarato Ian Buck, vicepresidente della divisione hyperscale e HPC di NVIDIA. “I sistemi alimentati da NVIDIA Grace Hopper stanno diventando una parte essenziale dell’HPC per la loro capacità di trasformare i settori industriali e di migliorare l’efficienza energetica“.

Inoltre, Isambard-AI e Isambard 3 dell’Università di Bristol nel Regno Unito e i sistemi del Los Alamos National Laboratory e del Texas Advanced Computing Center negli Stati Uniti si uniscono a un’ondata crescente di supercomputer basati su Arm NVIDIA che utilizzano Superchip CPU Grace e la piattaforma Grace Hopper.

AI sovrana targata NVIDIA

La spinta a costruire nuovi e più efficienti supercomputer basati sull’AI sta accelerando, sottolinea l’azienda, in quanto i Paesi di tutto il mondo riconoscono l’importanza strategica e culturale dell’AI sovrana, investendo in dati, infrastrutture e forza lavoro di proprietà e ospitati a livello nazionale per promuovere l’innovazione.

Riunendo le architetture di CPU NVIDIA Grace basate su Arm e GPU Hopper e utilizzando la tecnologia di interconnessione NVIDIA NVLink-C2C, GH200 funge da motore per i centri di supercomputing scientifico di tutto il mondo. Molti centri stanno pianificando di passare dall’installazione del sistema alla scienza vera e propria in mesi anziché in anni.

La prima fase di Isambard-AI consiste in un HPE Cray Supercomputing EX2500 con 168 Superchip NVIDIA GH200, che lo rendono uno dei supercomputer più efficienti mai costruiti. Quando i restanti 5.280 Superchip NVIDIA Grace Hopper arriveranno al National Composites Centre dell’Università di Bristol quest’estate, le prestazioni aumenteranno di circa 32 volte.

“Isambard-AI posiziona il Regno Unito come leader globale nell’IA e contribuirà a promuovere l’innovazione scientifica aperta sia a livello nazionale che internazionale“, ha dichiarato il Prof. Simon McIntosh-Smith dell’Università di Bristol. “Lavorando con NVIDIA, abbiamo consegnato la prima fase del progetto in tempi record e, una volta completato quest’estate, le prestazioni aumenteranno in modo massiccio per migliorare l’analisi dei dati, la scoperta di farmaci, la ricerca sul clima e molte altre aree“.

La piattaforma di accelerated computing di NVIDIA comprende GPU basate su architettura NVIDIA Hopper, Superchip CPU NVIDIA Grace, Superchip NVIDIA Grace Hopper, networking NVIDIA Quantum-2 InfiniBand e una suite completa di software AI e HPC NVIDIA.