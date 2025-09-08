Ecco Jupiter: il primo supercomputer exascale europeo entra in funzione

JUPITER, il primo supercomputer exascale d’Europa, è ufficialmente operativo al Forschungszentrum Jülich, il Centro Ricerche Jülich, in Germania.

Presentato ufficialmente dal Jülich Supercomputing Centre (JSC) con una grande cerimonia di inaugurazione, JUPITER è basato sulla piattaforma NVIDIA Grace Hopper e abiliterà ricerche rivoluzionarie in ambiti quali il clima, le neuroscienze, la simulazione quantistica e altro ancora.

Basato sull’architettura raffreddata a liquido BullSequana XH3000 di Eviden, JUPITER – spiega NVIDIA – è in grado di eseguire 1 quintilione di operazioni FP64 al secondo e ed è previsto che offra fino a 90 exaflop per l’intelligenza artificiale, garantendo una velocità più che doppia per il calcolo ad alte prestazioni e i carichi di lavoro AI rispetto al secondo sistema più veloce in Europa.

“JUPITER rappresenta il culmine di oltre un decennio di ricerca e sviluppo“, ha affermato Thomas Lippert, direttore del Jülich Supercomputing Centre. “Essendo il sistema exascale più avanzato e versatile al mondo, rappresenta un’innovazione unica, che apre possibilità completamente nuove per la scienza e l’industria in Europa”.

“Con JUPITER, l’Europa acquisisce il supercomputer AI più avanzato, costruito per la simulazione su larga scala e l’intelligenza artificiale, alimentato dai superchip NVIDIA Grace Hopper e Quantum-2 InfiniBand“, ha affermato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “JUPITER fonde high-performance computing e intelligenza artificiale in un’unica architettura. Si tratta di una piattaforma per il calcolo scientifico di nuova generazione che accelererà le scoperte in ogni campo, dalla modellizzazione del clima e delle energie rinnovabili al progresso della ricerca quantistica, alla progettazione di nuovi materiali e alla creazione di gemelli digitali”.

Il sistema, progettato dal Jülich Supercomputing Centre (JSC) in collaborazione con EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) e acquistato da EuroHPC, è il primo in Europa a superare 1 quintilione di operazioni al secondo (1 ExaFLOP/s).

Si tratta di un importante traguardo tecnologico, frutto di anni di ricerca e sviluppo finanziati dalla Germania e dall’Europa, condotti in stretta collaborazione con partner tedeschi, europei e internazionali del Forschungszentrum Jülich. Rappresenta inoltre un progetto di punta per promuovere il progresso digitale e rafforzare la competitività internazionale.

Alla cerimonia di inaugurazione di JUPITER hanno partecipato numerosi leader europei nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’industria, politici, ricercatori e altri.

“Con JUPITER, la Germania dispone ora del supercomputer più veloce d’Europa e il quarto più veloce al mondo. Ciò apre possibilità completamente nuove, dall’addestramento di modelli di intelligenza artificiale alle simulazioni scientifiche. I dipendenti del Forschungszentrum Jülich possono essere orgogliosi di questo risultato impressionante, che sottolinea l’ambizione della Germania di svolgere un ruolo di primo piano nella rivoluzione tecnologica del nostro tempo. La nostra sicurezza e competitività in Germania e in Europa dipendono dalla sovranità tecnologica e dalle capacità di calcolo sovrane.

Rafforzare la Germania come polo tecnologico è quindi una delle priorità principali del Governo Federale. JUPITER e l’eccellente lavoro di ricerca del Forschungszentrum Jülich dimostrano che la Germania può stabilire nuovi standard nella ricerca, nello sviluppo e nell’applicazione delle tecnologie del futuro, contribuendo a risolvere le sfide che l’umanità deve affrontare”, ha dichiarato il Cancelliere della Germania Friedrich Merz.

JUPITER è l’acronimo di “Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research”. Il sistema, sottolinea NVIDIA, offre alle startup, alle imprese e ai ricercatori europei un enorme balzo in avanti in termini di potenza di calcolo, consentendo loro di realizzare in modo rapido ed efficiente scoperte rivoluzionarie in diversi ambiti.

Tra questi: scienze climatiche, comprese le previsioni e le simulazioni meteorologiche; AI generativa e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per le lingue europee; neuroscienze, compresa la scoperta di farmaci e la mappatura del cervello umano; simulazione quantistica, per avvicinare il quantum computing alla realtà; insieme a molte altre discipline.

Inoltre, NVIDIA mette in evidenza che JUPITER è pronto a battere il record mondiale per la capacità di un supercomputer di gestire i qubit, le unità di base dell’informazione nell’informatica quantistica. La memoria di un tipico laptop può gestire circa 32 qubit. Il record attuale su un supercomputer è di 48 qubit. Un computer exascale come JUPITER potrebbe superare i 50 qubit, una pietra miliare significativa per la simulazione quantistica. Tra i primi progetti di punta figurano i seguenti:

Simulazione della dinamica molecolare : l’Istituto Max Planck di Biofisica utilizzerà JUPITER per simulare il complesso del poro nucleare, la più grande struttura proteica delle cellule, al fine di ottenere informazioni a livello atomico, migliorare i modelli di trasporto nucleare e combattere i retrovirus come l’HIV.

: l’Istituto Max Planck di Biofisica utilizzerà JUPITER per simulare il complesso del poro nucleare, la più grande struttura proteica delle cellule, al fine di ottenere informazioni a livello atomico, migliorare i modelli di trasporto nucleare e combattere i retrovirus come l’HIV. LLM multilingue : con JUPITER, l’Università di Edimburgo genererà dati sintetici per addestrare LLM in grado di ragionare su documenti lunghi in qualsiasi lingua. Altri LLM vengono addestrati attraverso il programma di ricerca e accesso anticipato JUPITER in tutta Europa.

: con JUPITER, l’Università di Edimburgo genererà dati sintetici per addestrare LLM in grado di ragionare su documenti lunghi in qualsiasi lingua. Altri LLM vengono addestrati attraverso il programma di ricerca e accesso anticipato JUPITER in tutta Europa. Fisica delle particelle : l’Università di Wuppertal utilizzerà JUPITER per aumentare in modo significativo la risoluzione dei suoi calcoli microfisici, anche per studiare il momento magnetico di una particella elementare chiamata muone e potenzialmente scoprire nuove particelle e interazioni.

: l’Università di Wuppertal utilizzerà JUPITER per aumentare in modo significativo la risoluzione dei suoi calcoli microfisici, anche per studiare il momento magnetico di una particella elementare chiamata muone e potenzialmente scoprire nuove particelle e interazioni. Modelli di base per i video : utilizzando JUPITER, l’Università Ludwig Maximilian di Monaco svilupperà architetture di compressione e diffusione spazio-temporale che consentiranno la creazione di modelli video accessibili e di alta qualità per migliorare le applicazioni, dall’imaging medico alla guida autonoma.

: utilizzando JUPITER, l’Università Ludwig Maximilian di Monaco svilupperà architetture di compressione e diffusione spazio-temporale che consentiranno la creazione di modelli video accessibili e di alta qualità per migliorare le applicazioni, dall’imaging medico alla guida autonoma. Modelli di base multimodali per l’IA: l’Università di Lisbona utilizzerà JUPITER per scalare modelli linguistici multimodali, multilingue e aperti, integrando concetti di apprendimento automatico, modellazione sparsa, teoria dell’informazione e scienze cognitive, in modo che questi LLM possano supportare tutte le lingue europee e superare i limiti dei modelli esistenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Forschungszentrum Jülich.