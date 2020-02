Nuova corporate identity per Aton Informatica: diventa Aton IT

Aton Informatica diventa Aton IT, con un logo identificativo della nuova immagine in linea con l’evoluzione verso una società specializzata in soluzioni di digital innovation.

Aton IT è specializzata nello sviluppo e applicazione di soluzioni IT full service. ha due sedi (Roma e Milano) 170 persone specializzate di cui il 70% laureate. Attiva nei settori bancario, PA e privato, ha sviluppato competenze in ambito IoT, AI, blockchain, Gdpr e cybersecurity.

Un cambio di nome e di logo che non viene da solo. Come spiega Annalisa Mugheddu, Marketing Manager di Aton IT in una nota, alcune attività potenziate vertono su “consolidare i rapporti con enti, istituti e università per il recruiting e la formazione del personale, organizzare o partecipare a eventi in ambito nazionale per creare nuove partnership e accordi e la pagina LinkedIn”.

Il nuovo logo, spiega una nota, raffigura un cerchio dalla forma pulita ed essenziale e differenti colori, con una A stilizzata al centro, e vuole significare le diverse aree di competenza in cui opera Aton Informatica e per cui sono state costituite le varie business unit indipendenti, con un proprio team e con la propria contabilità industriale, ma allo stesso tempo integrate di un unico gruppo che opera in diversi settori del mercato ICT.

Il simbolo del logo prende spunto dal simobolo giapponese Ensō, dell’illuminazione, dell’infinito e dell’universo assoluto e che significa cerchio, che qui resta aperto tra un colore e l’altro a significare lo spazio collaborativo tra le aree che si integrano.

La nuova immagine rispecchia la trasformazione dell’azienda che si propone come una digital innovation factory specializzata nei settori della cybersecurity, IoT, AI, green mobility, formazione.