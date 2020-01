Hp, in occasione del Ces 2020, ha illustrato la vision dell’azienda, orientata sempre più all’innovazione e alla sostenibilità ambientale.

Le ultime novità della società di Palo Alto in ambito Pc, coprono sia il lavoro in studio o in ufficio, con macchine e periferiche desktop, che in movimento, con laptop, convertibili e accessori, e sono all’insegna della flessibilità, della connettività e delle prestazioni.

Hp Envy 32 All-in-One

Partiamo dalla postazione fissa, per la quale è pensato il nuovo computer desktop Envy 32 All-in-One, dotato di una tastiera multi-dispositivo per inserirsi al meglio in un flusso di lavoro multitasking e multidevice, che prevede l’integrazione e la sincronizzazione con smartphone e tablet. Anche la postazione di lavoro desktop è dunque proiettata all’era del mobile.

Ideato per i professionisti, soprattutto per quelli che operano in ambiti creativi, il nuovo Envy 32 AiO presenta uno schermo da 31,5” pollici che Hp descrive come il display più ampio al mondo, per un Pc all-in-one. Un display 4K che non punta solo sulle dimensioni: è HDR-600 con 6000:1 di contrast ratio, è dotato di schermo antiriflesso, offre una luminosità di picco di 600 nit, supporto DCI-P3 al 98% e colore 10 bit.

Il Pc può essere equipaggiato con una dotazione hardware che prevede configurazioni fino a: processori Intel Core i7 di nona generazione, grafica Nvidia GeForce RTX 2080, 32 GB di memoria DDR4 e un TB SSD, con le opzioni massime. A esaltare il suo DNA di strumento per i professionisti creatori di contenuti, Envy 32 AiO è anche il primo all-in-one che aderisce al programma RTX Studio di Nvidia.

Anche il sistema audio è di tutto rispetto, con tweeter e subwoofer frontali incorporati, regolati su misura da Bang & Olufsen, e con la possibilità di riprodurre le proprie playlist dallo smartphone anche quando il Pc è spento.

Hp Elite Dragonfly

L’Elite Dragonfly viene presentato da Hp come un notebook convertibile business dotato di connettività 5G, opzionale, sviluppata con una tecnologia intelligente tesa a migliorare le prestazioni dell’antenna e che farebbe del dispositivo il convertibile business che supporta il 5G più leggero al mondo.

Elite Dragonfly è dotato di un processore Intel Core vPro di decima generazione e della funzionalità Sure View Reflect, una tecnologia mirata alla privacy che consente di lavorare con discrezione in molte condizioni di illuminazione.

Il laptop dispone anche della funzionalità Tile integrata, soluzione di localizzazione smart che consente di tracciare e scoprire dove si trova un dispositivo smarrito: con il servizio opzionale Tile Premium è anche possibile ricevere avvisi proattivi quando lo si lascia da qualche parte.

Riguardo alla sostenibilità ambientale, Hp Elite Dragonfly è realizzato con materiale plastico proveniente dall'oceano e oltre l'82% delle sue parti meccaniche sono realizzate con materiali riciclati.

Spectre x360 15 e accessori

Il nuovo Spectre x360 15 è stato rivisitato per migliorare le prestazioni termiche, ed è lo Spectre più potente di Hp, con una scelta di processore fino all’Intel Core i7 di decima generazione e grafica Nvidia GeForce. La durata dichiarata della batteria è fino a 17 ore.

Il display è un OLED 4K da 15,6 pollici con 90% di rapporto screen-to-body, il networking può beneficiare della velocità del WiFi 6 Intel ed è presente un tasto per la funzione Webcam Kill Switch.

Hp ha poi lanciato anche i nuovi docking monitor E24d G4 ed E27d G4, così come le nuove serie di borse, zaini e accessori Hp Renew Sleeve, Hp Renew Series e Hp Spectre Folio Backpack e Topload.