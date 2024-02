Dell: nuovi pc AI Latitude e nuove workstation Precision

Nell’ambito della sua strategia incentrata sul supportare professionisti e aziende nell’era dell’intelligenza artificiale, Dell ha annunciato il nuovo portfolio Latitude, per offrire esperienze AI innovative in un ambiente di lavoro moderno.

Inoltre, l’azienda ha anche presentato le nuove workstation Precision, per offrire nuove funzionalità e una maggiore produttività ai clienti.

Con l’introduzione – sottolinea Dell – dei processori Intel Core Ultra con Intel vPro e il nuovo pacchetto multiprocessore integrato con unità di elaborazione centrale (CPU), unità di elaborazione grafica (GPU) e la nuova unità di elaborazione neurale (NPU) vengono migliorate la produttività, la sicurezza e la collaborazione. I carichi di lavoro AI saranno scaricati sulla xPU, un motore AI versatile, a seconda dell’applicazione e del caso d’uso.

Grazie alle applicazioni come Omnibridge che sfruttano le capacità di intelligenza artificiale sul dispositivo per offrire nuove funzionalità di collaborazione, è possibile parlare in tempo reale con qualcuno che parla una lingua diversa senza alcuna dipendenza o ritardo dalla rete, come la traduzione in tempo reale dall’inglese al linguaggio dei segni americani.

I carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale, se scaricati sulla xPU, migliorano le prestazioni complessive del dispositivo e prolungano la durata della batteria (ad esempio, afferma l’azienda, con una chiamata Zoom di 3 ore su un Latitude con NPU l’utente può usufruire di 23 minuti aggiuntivi per l’autonomia della batteria).

Inoltre, i processori Intel Core Ultra, i primi processori costruiti sulla tecnologia di processo Intel 4 che rappresentano il più grande cambiamento architetturale dell’azienda negli ultimi 40 anni, supporteranno oltre 100 applicazioni e oltre 300 funzionalità ottimizzate per l’intelligenza artificiale.

Dell Latitude 7350 Detachable: nato per essere collaborativo

Il Latitude 7350 Detachable combina la versatilità di un tablet elegante e leggero con le prestazioni di un laptop. Grazie all’opzione della tastiera e della penna rimovibili, i professionisti possono lavorare alla propria scrivania o in movimento con il tablet. Sono state date priorità al design e alle prestazioni, con soluzioni termiche avanzate che assicurano che il dispositivo funzioni fino al 51% più velocemente in modalità laptop, per offrire la potenza di calcolo necessaria in qualsiasi contesto.

Il Latitude 7350 è il detachable commerciale è progettato per la collaborazione e include una coppia di fotocamere da 8MP ad alta risoluzione. La fotocamera rivolta verso l’utente include anche la tecnologia HDR per immagini di alta qualità in condizioni di illuminazione imprevedibili. Il display del 7350 Detachable ha una risoluzione di 3k con ComfortView Plus che riduce la luce blu dannosa.

È il primo detachable dotato di Collaboration Touchpad, con supporto per Microsoft Teams e Zoom; la nuova NPU consentirà a Windows Studio Effects di correggere lo sguardo, inquadrare automaticamente l’utente e sfocare lo sfondo. Queste migliorie di AI, combinate con le innovazioni hardware del Latitude 7350 Detachable, offriranno un’esperienza di collaborazione di alto livello, sottolinea Dell.

​Dal punto di vista della sostenibilità, il Latitude 7350 Detachable vanta uno chassis in magnesio riciclato al 90%, un kickstand in alluminio riciclato al 75% e un telaio della batteria riciclato al 90%. Quest’anno, la nuova generazione di computer portatili Latitude inizierà a essere distribuita con il 50% di cobalto riciclato nelle batterie. Ispirato alla vision di Dell per il design circolare, il Latitude 7350 Detachable è anche tra i più manutenibili, con batterie e display rimovibili, nonché WWAN e SSD aggiornabili, che rendono la manutenzione facile e veloce.

I nuovi pc Latitude AI alimentati dai processori Intel Core Ultra

Il Latitude 9450 2-in-1 si focalizza su design, collaborazione e produttività ultra-premium; progettato per executive, sales e consulenti, è il più piccolo PC da 14″, con numerose innovazioni: la tastiera Zero-Lattice, la tecnologia di retroilluminazione Mini-LED per ridurre il consumo energetico della tastiera fino al 75% in meno e una batteria più duratura.

Il Latitude 9450 propone il massimo della collaborazione e della connettività. Vanta un touchpad aptico per la collaborazione con supporto per Microsoft Teams e Zoom, un display QHD+ Infinity Edge, altoparlanti top-firing e una nuova webcam HDR. Con l’introduzione, nel 2024, della nuova funzionalità WiFi-7, la scheda wireless Wi-Fi 7 del Latitude 9450 consentirà di espandere il throughput e di connettersi più velocemente. Queste innovazioni, unite alla possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare la collaborazione, offriranno agli utenti finali una nuova esperienza di alto livello.

La nuova serie Latitude 7000 offre diverse innovazioni, tra cui schermi da 13″, 14″ e 16″, opzioni di formato 2-in-1 e modelli Ultralight da 13″ e 14″. Questi dispositivi offrono un’esperienza di alto livello per i professionisti in movimento.

I modelli Latitude 7350 e 7450 Ultralight offrono prestazioni da PC AI in un formato ultraportatile. Con un peso rispettivamente di soli 0,98 kg e 1,05 kg, i Latitude 7350 e 7450 Ultralight sono perfetti per chi lavora ovunque. Oltre ai nuovi processori Intel Core Ultra, i Latitude Ultralight avranno anche il Dell Collaboration Touchpad, webcam da 5MP e altoparlanti top-firing per un’esperienza di collaborazione di livello superiore

Latitude 5000 è la serie principale di dispositivi che offre flessibilità, scalabilità e sicurezza a un prezzo da grande distribuzione; inoltre, è sostenibile dal punto di vista del design, con materiali che vanno dalla plastica riciclata alla fibra di carbonio recuperata, a quelli rinnovabili e alla plastica recuperata dagli oceani. Latitude 5000 sarà dotato di webcam HDR e RAM DDR5. I nuovi modelli AI Ready saranno disponibili nei modelli 13″, 13″ 2-in-1, 14″ e 15″.

La serie Latitude 3000 offre notebook a prezzi contenuti ma potenti. Grazie ai processori Intel Core Ultra, Latitude dà vita al PC AI, dalla serie 3000 alla serie 9000 Ultra-Premium. Ulteriori aggiornamenti, come le webcam HDR opzionali e la RAM DDR5, portano una ricca esperienza AI ai Latitude 3450 e 3550.

Sul fronte della sicurezza, i PC di Dell sono dotati di caratteristiche hardware e firmware pensate per contrastare i moderni attacchi informatici. I Latitude presentano, inoltre, una nuova funzione di rilevamento delle vulnerabilità integrata che aiuta l’IT a prevenire gli attacchi a livello di dispositivo eseguendo una scansione delle falle di sicurezza segnalate pubblicamente e fornendo raccomandazioni per la correzione. Questa funzione sarà disponibile, a partire dalle vulnerabilità del BIOS nell’aprile 2024.

Disponibilità

Latitude 9450 sarà disponibile a marzo

Latitude 7350, 7450, 7650 saranno disponibili a marzo

Latitude 5350, 5450, 5550 saranno disponibili a marzo

Latitude 3450, 3550 saranno disponibili a marzo

Latitude 7350 Detachable sarà disponibile ad aprile

Nuove workstation Dell Precision

In collaborazione con i suoi partner strategici Dell sta evolvendo velocemente in termini di prestazioni e capacità. Con Intel Technologies, ad esempio, l’azienda porta avanti l’iniziativa “AI-inside” introducendo innovativi processori Intel Ultra Core nelle nuove workstation mobili serie 3000 e 5000. Questi processori vantano un’unità di elaborazione neurale (NPU) progettata per migliorare le prestazioni delle funzioni AI in oltre 100 applicazioni, consentendo di operare con velocità ed efficienza energetica ottimizzate. Ad esempio, la NPU può essere utilizzata per offrire nuove esperienze di collaborazione, come le videoconferenze basate sull’intelligenza artificiale, con funzionalità di sfocatura dello sfondo, inquadratura del volto e correzione del contatto visivo.

La NPU scarica efficacemente queste attività dalla CPU o dalla GPU (Graphical Processing Unit), riducendo fino al 40% il consumo energetico. Ciò si traduce in una maggiore durata della batteria. Queste nuove CPU sono inoltre dotate di una grafica integrata Intel Arc Pro più veloce, per offrire migliori prestazioni grafiche integrate. In pratica, CPU, NPU e GPU si uniscono per offrire un’esperienza ottimizzata.

Lavorando simultaneamente, la NPU aiuterà a scaricare le attività AI più leggere, mentre la GPU NVIDIA si occuperà dell’elaborazione AI quotidiana più impegnativa. Per la maggior parte dei clienti che necessitano di un’elaborazione grafica e di intelligenza artificiale più avanzata (si pensi allo sviluppo di modelli e scene 3D avanzati, alla progettazione industriale e creativa, nonché all’inferenza dell’intelligenza artificiale e al lavoro di formazione e sviluppo), la linea completa di prodotti mobili e fissi disporrà dello stack di GPU NVIDIA RTX Ada Generation, comprese le nuovissime GPU NVIDIA RTX 500 e 1000 Ada Generation Laptop, che offrono potenti capacità di intelligenza artificiale, ray-tracing e grafica.

Da quando è stata introdotta la tecnologia Tensor Core di NVIDIA per l’accelerazione dell’AI, ormai diverse architetture di GPU fa, la tecnologia RTX di NVIDIA è stata integrata in centinaia di applicazioni. I clienti possono utilizzare l’AI accelerata dalle GPU in una vasta gamma di applicazioni per la creazione di contenuti, il rendering e persino la produttività aziendale per aumentare la produttività.

Precision: per una maggiore produttività

Le workstation mobili Precision 3490 e 3590 aiutano i Power User a essere maggiormente produttivi, grazie alla grafica fino a NVIDIA RTX 500 Ada, mentre la 3591 abilita la progettazione e la creazione, compreso il CAD 2D e 3D entry-level.

Le workstation mobili della serie Precision 5000 portano le prestazioni delle applicazioni creative a un livello superiore; Precision 5690 è la workstation mobile da 16 pollici con l’ingombro più ridotto, offre un’area di visualizzazione molto vasta, combinata con la mobilità e le sorprendenti prestazioni delle applicazioni con una scheda grafica fino a NVIDIA RTX 5000.

Precision 5490 un piccolo e potente 14 pollici: offre prestazioni ed esperienze senza compromessi in un dispositivo ultra-mobile.

Queste nuove workstation mobili saranno fornite con Windows 11 e potranno sfruttare la nuova tecnologia Microsoft Copilot. Infatti, le workstation mobili includeranno sulla tastiera anche un tasto di scelta rapida Copilot, in modo da poter richiamare rapidamente l’interfaccia utente Copilot e sfruttare le tecnologie di produttività ed esperienza utente.

Vincente Rivera, Principle Architect di Microsoft, ha dichiarato: “L’utilizzo del Dell Precision 5690 ha accelerato lo sviluppo di Windows AI Studio a livello locale. Questo dispositivo ha gestito in modo efficiente più varianti di modelli AI e processi di messa a punto, migliorando la produttività e il ritmo dell’innovazione del nostro team”.

Dell sta implementando numerose innovazioni anche nelle workstation desktop entry-level, le più indicate per lavorare in spazi di lavoro ridotti. Per esempio, Precision 3280 CFF è la workstation più piccola ad essere in grado di supportare le GPU Tensor Core e offrirà anche capacità di inferenza AI accelerata e di calcolo ad alte prestazioni, oltre a prestazioni CPU migliorate grazie ai più recenti processori Intel Core di 14a generazione e a nuove soluzioni termiche.

Grazie a una GPU NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation, offre solide prestazioni per i workflow grafici avanzati e guidati dall’intelligenza artificiale in un ingombro ridotto.

La Precision 3680 Tower (anch’essa dotata di processori Intel Core di 14a generazione e di una GPU NVIDIA RTX 6000 Ada Generation) è la workstation più veloce per le attività a thread singolo e offrirà la funzione “Unlimited Turbo Duration“, che consente alla workstation di funzionare a velocità turbo più a lungo. Sono state, inoltre, migliorate le temperature per supportare queste prestazioni.

“I clienti di DaVinci Resolve si affidano alla potenza e alle funzionalità delle workstation Dell Precision per creare contenuti di alta qualità in tempo reale”, ha dichiarato Dan May, presidente di Blackmagic Design. “Siamo davvero entusiasti di vedere cosa potranno fare i nostri clienti con la nuova Dell Precision 3680”.

Le workstation Precision offrono funzionalità hardware e firmware in grado di contrastare i moderni attacchi informatici. È prevista una nuova funzione di rilevamento delle vulnerabilità integrata, progettata per aiutare l’IT a mitigare ulteriormente il rischio crescente di attacchi a livello di dispositivo, scansionando le falle di sicurezza segnalate pubblicamente e fornendo raccomandazioni per la correzione. Questa funzione sarà disponibile, a partire dalle vulnerabilità del BIOS, nell’aprile 2024, annuncia Dell.