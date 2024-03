Microsoft lancia i nuovi pc Surface AI per i clienti business

In occasione dell’evento digitale Advancing the New Era of work with Copilot, Microsoft ha presentato i nuovi PC Surface AI per i clienti business: Surface Pro 10 for Business e Surface Laptop 6 for Business.

Questi dispositivi, disponibili a partire da aprile 2024, si distinguono per le prestazioni sorprendenti, la durata della batteria, maggiore connettività, sicurezza avanzata e display anti-riflesso personalizzato.

Inoltre, sottolinea Microsoft, sono i primi PC Surface ottimizzati per l’AI, con l’innovativo tasto Copilot che offre accesso rapido alle migliori esperienze di AI di Windows. Alimentati da processore Intel Core Ultra, offrono esperienze e vantaggi unici. L’integrazione dell’NPU offre prestazioni ancora superiori: Surface Laptop 6 è 2 volte più veloce del modello precedente e Surface Pro 10 è fino al 53% più veloce del Laptop Pro 9, afferma l’azienda.

I vantaggi dell’integrazione della NPU includono funzionalità di AI come Windows Studio Effects e Live Captions, nonché l’opportunità per le aziende e gli sviluppatori di creare le proprie app ed esperienze di AI.

Le principali novità annunciate da Microsoft

Surface Pro 10 for Business: è stato progettato per offrire prestazioni elevate, sfruttando la potenza dei processori Intel Core Ultra e introducendo il supporto integrato per il 5G, una novità per la piattaforma Intel.

Questo dispositivo offre un nuovo livello di produttività e versatilità grazie all’assistenza AI di Microsoft Copilot e alle innovazioni introdotte in Windows 11 Pro, adattandosi alle esigenze dei clienti e al loro modo di utilizzare la tecnologia. Le nuove tastiere Surface Pro includono il tasto Copilot, semplificando l’accesso alle esperienze di AI di Windows, mentre gli input come touch, voce e scrittura a mano con Surface Slim Pen rendono l’utilizzo del dispositivo ancora più intuitivo.

Il display di Surface Pro 10 è stato migliorato con un aumento del 33% di luminosità, un rapporto di contrasto più elevato e un rivestimento anti-riflesso personalizzato, garantendo un’esperienza visiva superiore in ogni ambiente, assicura Microsoft. Dotato di una fotocamera Ultrawide Studio avanzata per videochiamate di alta qualità e certificato Secured-Core per garantire la massima sicurezza dei dati aziendali, Surface Pro 10 è una soluzione completa per le esigenze business più esigenti.

Surface Laptop 6 offre un’esperienza di digitazione all’avanguardia: ogni elemento della tastiera è stato preso in considerazione per garantire la produttività durante la digitazione, sottolinea Microsoft. Anche per questo device il nuovo tasto Copilot aiuta i clienti a pianificare la loro giornata, trovare un documento utilizzando il testo naturale, analizzare un sito web e altro ancora, offrendo una protezione dei dati integrata.

I display touchscreen PixelSense da 13,5″ e 15″ offrono un’esperienza di navigazione intuitiva e sono dotati anche di tecnologia anti-riflesso e di colore adattivo che aiutano a vedere chiaramente i contenuti sullo schermo in qualsiasi ambiente riducendo i riflessi fino al 50%.

Accessibilità: Surface Laptop 6 e Surface Pro 10 for Business portano il potere dell’AI all’accessibilità, unendo innovazioni hardware di Surface a esperienze software progettate per un utilizzo intuitivo. Con Copilot in Windows è possibile attivare le funzionalità di accessibilità in modo rapido, consentendo di attivare facilmente i sottotitoli in tempo reale o la lente di ingrandimento senza dover navigare nelle impostazioni di Windows. Grazie all’elaborazione sulla NPU, i sottotitoli in tempo reale sono ancora più performanti, liberando CPU e GPU per altre applicazioni impegnative.

La nuova Surface Pro Keyboard presenta, inoltre, un set di tasti con retroilluminazione più luminosa, riducendo la tensione agli occhi, mentre i Microsoft Adaptive Accessories consentono a chiunque abbia difficoltà nell’utilizzo di un mouse e di una tastiera tradizionali di creare la propria configurazione ideale.

Sostenibilità: Microsoft si è impegnata a diventare carbon negative, water positive and zero waste entro il 2030, lavorando costantemente per migliorare la sostenibilità dei suoi prodotti. Surface Laptop 6 e Surface Pro 10 contengono una quantità senza precedenti di materiale riciclato, rispettivamente il 25,8% e il 72% dell’involucro. Offrono, inoltre, una maggiore facilità di riparazione con QR code integrati. Queste iniziative possono portare a significativi vantaggi nella riduzione delle emissioni di carbonio e dei rifiuti.

Sicurezza: Surface Laptop 6 e Surface Pro 10 for Business dispongono delle funzionalità e delle protezioni di sicurezza di livello più elevato disponibili nell’ecosistema, sono certificati Secured-Core PCs e sono dotati di default di Enhanced Sign-In Security (ESS).

Tool per IT: Microsoft si impegna a considerare l’intero ciclo di vita del dispositivo e con questo proposito è stato presentato il Surface Management Portal che offre un monitoraggio basato su insight per migliorare il valore e l’efficienza della gestione dei dispositivi, consentendo ai clienti di tracciare anche i miglioramenti stimati in termini di sostenibilità direttamente nel portale di gestione. Maggiori informazioni sono disponibili sul Surface IT Pro Blog.

Ulteriori dettagli sui nuovi PC Surface AI di Microsoft per clienti business sono disponibili su Windows Blog.

Inoltre, l’evento digitale è stata l’occasione per fornire un aggiornamento su come le aziende possono sfruttare l’AI per ottimizzare il lavoro quotidiano. Dall’introduzione di Copilot per Microsoft 365 è trascorso un anno e i dati provenienti dalla ricerca Work Trend Index di Microsoft mostrano come i dipendenti siano diventati più produttivi e creativi, risparmiando fino a 10 ore al mese.

L’impegno di Microsoft prosegue, introducendo Copilot in tutto il portfolio di prodotti, compresi i servizi su cui si basano le organizzazioni, da Windows, Microsoft 365, Teams, Edge e altro ancora. Windows 11 e Windows 365 sono al centro dell’avanzamento di questa nuova era del lavoro, rendendo disponibile Microsoft Copilot per ogni dipendente, su una piattaforma sicura e affidabile, su qualsiasi dispositivo. Per ulteriori informazioni su come le organizzazioni possano beneficiare di Windows 11 e Windows 365, è possibile visitare il Windows Blog.