Nel menu McDonald’s entrano anche creatività ed NFT

Quanto stia crescendo rapidamente, in volumi e varietà il mercato degli NFT è dimostrato dalle stime più recenti da una parte e dall’interesse di aziende all’apparenza estranee al mondo dell’arte, come si è dimostrata di recente McDonald’s.

Secondo l’Industry report di Chainanalysis, a ottobre 2021 gli scambi di criptovalute riconducibili a NFT hanno toccato quota 26,9 miliardi di dollari. Per il 2025, l’industry report di Dapp Radar stilato a fine settembre dello scorso anno, indica in 80 miliardi di dollari il valore degli certificati digitali presenti sul mercato.

Anche se ormai il raggio d’azione tende ad allargarsi, al centro delle transazioni restano il mondo dell’arte e della creatività in generale. Anche tra i più colpiti dalla difficoltà di tenere sotto controllo i diritti d’autore online. In particolare, si presenta una modalità completamente nuova di concepire la sfera dell’arte, abbattendone barriere fisiche e concettuali e rendendola fruibile da un pubblico più ampio e dinamico.

Qua si inserisce la strategia McDonald’s. Trovando ispirazione nei principi di inclusione e democratizzazione, individuati alla base sia degli NFT sia della propria immagine, l’azienda ha deciso di estendere all’Italia una strategia già avviata negli USA.

Dal Triplo Cheesburger agli NFT in un boccone

Il lancio mediatico del Triplo Cheeseburger è diventata così anche l’occasione per la nascita di un progetto creativo nel quale sono stati coinvolti tre artisti emergenti nell’universo NFT e del cantante rap Ghali testimonial del progetto.

Sotto la sua guida, gli artisti Daniele Tozzi specializzato in calligrammi, Serena Gianoli illustratrice e Nicola Laurora aka Nico189 illustratore, hanno reinterpretato sotto forma di opera artistiche digitali il tema del level up, il concetto alla base del nuovo panino. Lavori naturalmente accompagnati da relativi NFT, realizzati ispirandosi ai valori della stratificazione, della diversificazione e dell’arricchimento di gusti, idee e stile di vita.

Di ogni opera sono state prodotte cento copie per un totale quindi di trecento certificati digitali. Saranno messi in palio con un concorso dedicato, collegato all’acquisto del Triplo Cheesburger McDonald’s. L’assegnazione degli NFT è prevista per sorteggio dopo la scadenza del 5 aprile.