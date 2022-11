Meta lancia nuovi strumenti per monetizzare su Facebook e Instagram

Meta ha presentato nuove funzionalità che possono aiutare i creator a raggiungere la loro audience, accrescere la loro community e monetizzare.

Nell’ultima edizione, di Londra, dell’evento Creator Week 2022, Meta ha invitato creator da tutto il mondo a confrontarsi con l’azienda su come crescere professionalmente, connettersi tra loro e costruire un futuro insieme.

In questa occasione, Meta ha annunciato anche nuovi strumenti a loro disposizione per monetizzare su Facebook e Instagram.

All’inizio dell’anno Meta ha annunciato la possibilità di mostrare o condividere su Instagram gli NFT in oltre 100 Paesi nel mondo. Ora queste modalità saranno disponibili in più Paesi in Europa, come l’Italia.

I creator e i collezionisti di NFT avranno la possibilità di connettere il loro portafoglio digitale a Instagram e postare i collezionabili digitali che avranno creato o comprato.

Inoltre, Meta sta ampliando le tipologie di NFT che sarà possibile mostrare su Instagram, come video o NFT animati. Poi, saranno disponibili su Instagram informazioni sulle raccolte i cui metadati sono stati implementati da OpenSea, come nome e descrizioni.

Le blockchain supportate per mostrare gli NFT sono Ethereum, Polygon, Flow e Solana. I portafogli di terze parti compatibili includono Rainbow, MetaMask e Trust Wallet, Coinbase Wallet, Dapper e Phantom.

La seconda novità riguarda gli strumenti per aiutare il pubblico a sostenere i creator.

Le persone potranno sostenere i loro creator preferiti in modo più semplice, aiutandoli a rafforzare il legame con la community e a costruire un business.

Meta inizierà a testare gli abbonamenti con i creator nel Regno Unito, Australia e Canada, per aiutarli a monetizzare e a consolidare il rapporto con i follower più affezionati.

L’azienda sta anche cercando di semplificare l’uso della funzione Facebook Stars, abilitandola anche su contenuti pubblici dei creator, come i Reels. Le persone potranno così scoprire e utilizzare le Stelle in più contesti su Facebook. Al momento Meta sta testando questa novità su un numero selezionato di creator nel mondo.

Per i creator che le stanno già utilizzando, l’azienda ha in programma di lanciare nuove funzionalità che permettano loro di guadagnare in modo più semplice attraverso le Stelle e di interagire con chi le invia:

Da Party di Stelle a Reels : i Party di Stelle sono delle community challenge di Stelle che si concludono con un festeggiamento qualora il creator riesca a raggiungere i propri obiettivi.

: i Party di Stelle sono delle community challenge di Stelle che si concludono con un festeggiamento qualora il creator riesca a raggiungere i propri obiettivi. Nuovi set di regali virtuali con contenuti su misura : ad esempio, se si sta guardando un Reel che mostra il cucciolo del proprio pet creator preferito, sarà possibile inviare a quel creator un regalo a tema canino.

: ad esempio, se si sta guardando un Reel che mostra il cucciolo del proprio pet creator preferito, sarà possibile inviare a quel creator un regalo a tema canino. Offrire ai creator più strumenti per interagire con chi invia Stelle : come, ad esempio, aggiungere un filtro nella sezione Gestisci Commenti che mostra tutte le Stelle ricevute da un creator in un unico posto. In questo modo i creator potranno rispondere a più commenti in una volta sola.

: come, ad esempio, aggiungere un filtro nella sezione Gestisci Commenti che mostra tutte le Stelle ricevute da un creator in un unico posto. In questo modo i creator potranno rispondere a più commenti in una volta sola. Aggiungere Stelle a contenuti pubblici non-video, come foto e post con testo.

Nuovi modi per monetizzare su Facebook

Recentemente Meta ha lanciato su Facebook un sistema di condivisione dei ricavi per la musica che offre ai creator e ai proprietari dei diritti musicali una nuova modalità per monetizzare dai video condivisi sulla piattaforma.

Ogni volta che un creator utilizza una musica concessa in licenza nei propri video su Facebook, per 60 secondi o più, può monetizzare tramite annunci in-stream e una quota delle entrate è destinata al titolare dei diritti musicali.

Inoltre, Meta sta lanciando la Modalità Professionale per Profili Facebook, una nuova impostazione del profilo che permette ai creator di tutto il mondo di costruire una presenza pubblica sulla piattaforma, senza rinunciare alla propria esperienza personale.

La modalità Professionale per Profili Facebook offre ai creator e a tutte le persone maggiori di 18 anni che vogliano diventare creator, una serie di strumenti e di opportunità per iniziare a monetizzare attraverso Facebook Stars, le inserzioni su Facebook Reels, le inserzioni in-stream e il programma bonus Reels Play.

Inoltre, avranno accesso a sistemi di analisi dei contenuti e dell’audience, oltre che a nuovi strumenti di formazione.