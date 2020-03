MyQNAPcloud Link, NAS e switch si collegano via Web senza configurarli

QNAP ha annunciato che il servizio di accesso remoto a myQNAPcloud, CloudLink, è stato rinominato in myQNAPcloud Link. L’obiettivo è consentire agli utenti di connettere in modo semplice i dispositivi QNAP tramite Internet per i file sul dispositivo e i servizi senza richiedere alcuna conoscenza di rete per la configurazione del dispositivo.

Ricordiamo che il servizio di accesso remoto copre un’ampia gamma di prodotti QNAP, inclusi NAS (Network Attached Storage), switch, dispositivi Wake on WAN, e il robot video intelligente AfoBot per garantire agli utenti un accesso sicuro sempre e ovunque.

L’introduzione di myQNAPcloud Link elimina quindi la complessa impostazione dell’inoltro porta del router per consentire l’accesso al QNAP NAS da computer o dispositivi mobile. Con myQNAPcloud Link, gli utenti possono accedere in modo semplice al Centro account QNAP con il proprio QNAP ID (QID), attivare il servizio e utilizzare un unico nome dominio per accedere ai propri dispositivi QNAP.

Oltre al collegamento basato su web, myQNAPcloud Link supporta anche il collegamento di dispositivi QNAP mediante le applicazioni mobile QNAP e utility per l’uso di diversi servizi come File Station per la gestione efficiente dei file, QuMagie per la gestione delle foto gestita da AI, e molto altro.

L’applicazione myQNAPcloud Link è già disponibile per il download da App Center.