Switch QNAP, ideali per creare reti ad alta velocità domestiche e aziendali

Il QNAP QSW-1208-8C e QSW-804-4C sono switch non gestiti 10GbE, rispettivamente a 12 e 8 porte, che consentono di aggiornare immediatamente l’ambiente di rete con un costo ridotto. Entrambi supportano gli standard 10GBASE-T e NBASE-T che consentono di sfruttare i vantaggi di velocità di rete elevate con i cavi Cat 5e e 6a esistenti. Le due porte SFP+ (fibra) e RJ45 (rame) sono disponibili (con 8 e 4 porte combinate) per soddisfare le richieste di diverse reti. Conformi con IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE), i due switch sono anche efficienti in termini energetici. Con elevate prestazioni, bassa latenza e superbe funzionalità, QSW-1208-8C e QSW-804-4C sono la scelta ideale per l’aggiornamento della rete domestica o aziendale per supportare le connessioni 10GbE.

Velocizzare il flusso di lavoro e la collaborazione nel team

Grazie alla rete 10GbE è possibile sfruttare eccezionali velocità di trasferimento, consentire l’accesso simultaneo in tempo reale a file di grandi dimensioni utilizzando più workstation (ideale per la modifica video e multimedia) e migliorare le attività che richiedono molta banda come per esempio la virtualizzazione. QSW-1208-8C e QSW-804-4C consentono di collegare in modo semplice le workstation o i server dotati di 10GbE per creare un ambiente di rete con produttività ottimizzata e costi ridotti per la scalabilità. QNAP offre inoltre una scheda di espansione 10GbE PCIe per PC Windows/Linux per sfruttare gli ambienti LAN ad alta velocità.

Velocità elevate con i cavi esistenti con 10GBASE-T e NBASE-T

QSW-1208-8C e QSW-804-4C sono compatibili con le tecnologie 10GbE e NBASE-T per offrire elevate velocità di trasmissione con i cavi esistenti. I base ai tipi di cavi e alla lunghezza, possono essere raggiunte diverse velocità per trasferimenti di dati più efficienti e rapidi. Entrambi i dispositivi sono inoltre retro-compatibili per offrire la connettività ai prodotti meno recenti.

Implementazione flessibile con otto e quattro porte combinate

Lo switch QNAP QSW-1208-8C a 12 porte offre quattro porte SFP+ (fibra) e otto combinate SFP+/RJ45 (rame) per il collegamento di diverse interfacce sullo stesso switch. Dal canto suo, lo switch QSW-804-4C a 8 porte offre quattro porte SFP+ (fibra) e quattro combinate SFP+/RJ45. Con le interfacce RJ45, 10 GbE è supportato con i cavi Cat 6a (o successivi). In alternativa, il collegamento diretto dei cavi in rame (DAC) può essere usato con le porte SFP+ per il collegamento ai server all’interno del rack. La capacità di commutazione del QSW-1208-8C è 240 Gbps e quella del QSW-804-4C è 160 Gbps. Entrambi garantiscono perciò il potenziale completo di ciascuna porta.

Elevata silenziosità ed efficienza energetica

Grazie al sistema di raffreddamento intelligente, gli switch QNAP QSW-1208-8C e QSW-804-4C funzionano in modo silenzioso per garantire prestazioni di rete elevate senza generare rumori di sottofondo che possono distrarre. Il supporto IEEE 802.3az (EEE) riduce inoltre il consumo energetico senza sacrificare le prestazioni o le funzionalità. Rilevando dinamicamente le velocità di collegamento e le attività, regolandole di conseguenza, QSW-1208-8C e QSW-804-4C offrono un’efficienza energetica fino al 50% per ridurre i costi operativi.

Installazione versatile e aspetto elegante

Gli switch QSW-1208-8C eQSW-804-4C dispongono di un elegante design moderno che si armonizza perfettamente alle abitazioni e agli uffici digitali esistenti. È inoltre incluso un kit di montaggio su rack senza alcun costo aggiuntivo per l’installazione di entrambi gli switch in un rack.

Switch QNAP QSW-308-1C

QSW-308-1C è uno switch non gestito 10G SFP+ a 3 porte e Gigabit a 8 porte che offre tre porte 10GbE SFP+ (con una porta combinata 10GbE SFP+/RJ45) e otto porte Gigabit. QSW-308-1C consente di passare immediatamente a un ambiente di rete ibrido ad alta velocità con un costo ridotto ed è compatibile con le tecnologie 10GbE e NBASE-T per supportare fino a cinque velocità (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M). La porta combinata SFP+/RJ45 (rame) offre inoltre velocità di trasmissione più alte quando usata con i cavi esistenti. Grazie alla sua dimensione desktop e al funzionamento silenzioso, QSW-308-1C si integra perfettamente con la casa e l’ufficio offrendo allo stesso tempo prestazioni elevate, bassa latenza e ottime funzionalità.

Distribuzione flessibile con più porte 10G SFP+ in fibra e Gigabit

QSW-308-1C offre tre porte 10GbE SFP+ e otto porte Gigabit per il collegamento di diversi dispositivi oltre a offrire una rete ibrida ad alta velocità in ambienti domestici e uffici. Con le interfacce SFP+, è possibile usare il collegamento diretto dei cavi in rame (DAC) per il collegamento diretto ai dispositivi SFP+. È anche possibile usare i moduli transricevitore in rame 10G-SFP-T per collegare i dispositivi 10GBASE-T/NBASE-T mediante un cablaggio RJ45 categoria 6, 5 o 5e. La capacità di commutazione del QSW-308-1C è 76Gbps, che garantisce il potenziale completo di ciascuna porta.

Velocità elevate con i cavi esistenti co

n 10GBASE-T e NBASE-T

QSW-308-1C è compatibile con le tecnologie 10GbE e NBASE-T per supportare fino a cinque velocità (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M). La porta combinata SFP+/RJ45 (rame) offre velocità di trasmissione più alte con i cavi esistenti. In base ai tipi di cavi e alla lunghezza, possono essere raggiunte diverse velocità per trasferimenti di dati più efficienti e rapidi.

Switch QNAP QSW-308S

QSW-308S è uno switch non gestito 10G SFP+ a 3 porte e Gigabit a 8 porte che consente di passare immediatamente a un ambiente di rete ibrido ad alta velocità con un costo ridotto. Grazie alla sua dimensione desktop e al funzionamento silenzioso, QSW-308S si integra perfettamente con la casa e l’ufficio offrendo allo stesso tempo prestazioni elevate, bassa latenza e ottime funzionalità.

Migliorare la produttività con un QNAP NAS dotato di 10GbE

Molte serie QNAP NAS sono progettate con compatibilità 10GbE e possono essere subito aggiornate acquistando e installando un adattatore di rete 10GbE. I QNAP NAS sono inoltre disponibili con 10GbE SFP+ e 10GBASE-T come standard per supportare completamente le reti ad alta velocità da 10GbE, rendendole ideali per le applicazioni con esigenze di tipo IOPS, quali virtualizzazione, database, video editing ad alta risoluzione e condivisione dei flussi di lavoro.

» Per saperne di più: Soluzione NAS 10GbE QNAP

Creare in modo semplice reti ad alta velocità con gli adattatori di rete QNAP

QNAP offre un'ampia gamma di dispositivi di rete per aiutare gli utenti business e domestici con l'aggiornamento della propria infrastruttura di rete per soddisfare la crescita dei requisiti di banda. L’adattatore di rete da Thunderbolt 3 a 10GbE di QNAP consente ai laptop (e altri dispositivi con aggiornamenti limitati) di sfruttare, in modo rapido ed economico, i vantaggi della connettività 10GbE ad alta velocità.

» Per saperne di più: Adattatore di rete QNAP da Thunderbolt 3 a 10GbE

Funzionamento silenzioso

QSW-308S dispone di un design senza ventole per operazioni silenziose. La costruzione ventilata unica garantisce il raffreddamento conservando allo stesso tempo prestazioni elevate.

Dimensione desktop per rendere più semplice l’uso a casa e in ufficio

Grazie al design moderno e compatto, QSW-308S si fonde perfettamente con gli altri dispositivi negli ambienti domestici e uffici digitali moderni. Caratterizzato da un delicato design bianco lucido o testurizzato, QSW-308S aiuta gli utenti a identificare in modo semplice ciascuna porta. Il connettore di alimentazione CC flessibile inoltre aiuta distribuzione universale del QSW-308S.